Chân dung 'mỹ nhân gen Z' tiết lộ cảm thấy căng thẳng và áp lực khi diễn xuất bên cạnh Anh Tú Atus, Lương Thế Thành

SVO - Hoàng Linh Chi đã phải casting trực tiếp ba lần để có vai nữ chính trong 'Hoàng tử quỷ'. Cô đặt trọn tâm sức vào phim điện ảnh đầu tiên nhưng không tránh khỏi áp lực.

Diễn viên Hoàng Linh Chi là nữ chính của bộ phim Hoàng tử quỷ vừa mang đến bộ ảnh thời trang, như lời chào đến khán giả trước thềm ra mắt dự án điện ảnh được mong chờ trong dịp đầu tháng Mười Hai. Song song với hình ảnh “cô đồng” Đào Trúc Anh bí ẩn và ma mị trên phim, bộ ảnh mới khai thác thêm khía cạnh nữ tính, cuốn hút nhưng không kém phần mạnh mẽ của cô.

Trải qua ba buổi tuyển chọn trực tiếp, Hoàng Linh Chi hoàn toàn thuyết phục ê kíp phim và thành công nhận vai Đào Trúc Anh. Nhân vật này là một cô đồng lạnh lùng, thần thái nhưng cũng không kém phần mềm yếu, nữ tính khi rơi vào lưới tình với Thân Đức (Anh Tú Atus diễn xuất).

Trước khi tham gia Hoàng tử quỷ, Hoàng Linh Chi trải qua một quá trình dài theo đuổi đam mê diễn xuất, bắt đầu từ những vai phụ trong phim truyền hình, phim ngắn và sân khấu kịch. Nữ diễn viên sinh năm 1998 cũng đầu tư nhiều công sức và thời gian cho việc học diễn xuất, sẵn sàng nhận các vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh để có thêm kinh nghiệm và cơ hội quan sát đoàn phim làm việc.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Hoàng Linh Chi cũng được khá nhiều khán giả biết đến qua những bộ ảnh mặc cổ phục Việt Nam, gây ấn tượng bởi nét đẹp tự nhiên rất phù hợp với trang phục truyền thống.

Hoàng Linh Chi cho biết, thời gian đầu, khi vừa lên phim trường, cô còn khá e dè và căng thẳng trước áp lực phải làm thật tốt vai diễn quan trọng này. Nhưng chính các diễn viên đi trước như Anh Tú Atus, Lương Thế Thành và Rima Thanh Vy đã luôn đồng hành cùng Hoàng Linh Chi để hoàn thành từng cảnh quay.

Nữ diễn viên gen Z chia sẻ: “Khi biết mình sẽ đóng phim cùng các đàn anh, đàn chị đã nổi tiếng trong nghề, tôi có áp lực nhưng cũng cảm giác rất tự hào. Các anh chị rất chủ động hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với một người mới như tôi. Anh Atus là một diễn viên rất chuyên nghiệp, luôn tạo không khí thoải mái cho đoàn phim".

"Còn anh Lương Thế Thành thì điềm đạm, sẵn sàng trò chuyện, giúp tôi trưởng thành hơn trong diễn xuất. Chị Rima Thanh Vy tuy là ‘em gái’ Đào Mộng Yên của tôi trong phim, nhưng bên ngoài thì là một người chị quan tâm, hỏi han tôi sau mỗi cảnh quay”, Hoàng Linh Chi nói thêm.