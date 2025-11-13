Jackson Wang (GOT7): Minh chứng cho bức tranh hơn một thập kỷ nền công nghiệp giải trí xứ Hàn

SVO - Hoạt động trong ngành hơn một thập kỷ, Jackson Wang đã nỗ lực hết mình để thể hiện con người thật của bản thân, không chỉ là một nghệ sĩ có khả năng sáng tạo mà còn là một người có nhiều cảm xúc và khía cạnh khác nhau.

Không phải K-pop, cũng không phải nhạc pop phương Tây, mà là thế giới của tôi

Jackson ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014 với tư cách là một thần tượng, thành viên của nhóm nhạc nam toàn cầu GOT7, nổi tiếng với các ca khúc như Just Right, If You Do và Hard Carry, cùng nhiều bài hát khác.

Anh thừa nhận rằng khi còn hoạt động trong GOT7, anh chỉ có thể bộc lộ một phần con người thật của mình. Hoạt động trong một nhóm đòi hỏi các thành viên phải làm việc cùng nhau, hòa quyện màu sắc cá nhân để tạo nên một màu sắc độc đáo đại diện cho cả nhóm: "Giả sử khi tôi ở trong GOT7, bất cứ điều gì chúng tôi làm, nó đều đại diện cho 7 người chúng tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ bất kỳ thành viên nào có thể là chính mình 100% trong GOT7 bởi vì chúng tôi có trách nhiệm là chính mình. Mọi quyết định đều là của chúng tôi".

Jackson nhấn mạnh rằng mặc dù những sự đánh đổi như vậy là không thể tránh khỏi khi làm việc nhóm, nhưng anh ấy vẫn là chính mình. Điểm khác biệt là trước đây, anh ấy chỉ thể hiện những khía cạnh nhỏ của bản thân để đáp ứng nhu cầu của nhóm trong GOT7. Giờ đây, với sự nghiệp solo, anh ấy có được sự tự do sáng tạo để đào sâu và thể hiện trọn vẹn cảm xúc và câu chuyện của mình.

Một minh chứng cho dòng chảy của các nhóm nhạc K-pop toàn cầu trong suốt hơn một thập kỷ qua, khi dần khẳng định vị trí trong một nhóm nhạc thần tượng, các thành viên thường sẽ tách dần ra để phát triển sự nghiệp solo như một cách họ tìm lại và sống thật với 'bản ngã'.

Hành trình này đã được ấp ủ kể từ khi anh ra mắt solo với Papillon và thành lập hãng đĩa Team Wang vào năm 2017. Tất cả những nỗ lực này đã đạt đến đỉnh cao trong chuỗi album MAGICMAN, khởi đầu với dự án đầy đủ đầu tiên vào năm 2022 và tiếp tục với MAGICMAN 2 vào tháng 7/2025. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, những hoạt động solo của mình trong những năm qua, đặc biệt là hai, ba năm gần đây, và album gần đây nhất chỉ nói về con người và cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên mình chia sẻ và thể hiện điều đó với người hâm mộ và cộng đồng của tôi".

Album MAGICMAN 2 được cấu trúc thành bốn chương: Manic Highs, Losing Control, Realizations và Acceptance. Xuyên suốt 11 ca khúc, bao gồm High Alone, Access, Everything và GBAD, Jackson dẫn dắt người nghe qua hành trình cá nhân phản ánh những trải nghiệm và bản thân anh. Jackson chia sẻ rằng trước khi ra mắt loạt album, anh chưa thể hiện rõ ràng tầm nhìn của mình với tư cách là một nghệ sĩ. Anh chia sẻ một chút về kinh nghiệm trong quá khứ của mình với tư cách là một thần tượng: "Nếu bạn thực sự lắng nghe âm nhạc của tôi, có một số bài hát với tư cách là GOT7 và cả với tư cách là chính tôi, Jackson solo. Có một số bài hát mà tôi thậm chí còn không biết chúng có ý nghĩa gì khi biểu diễn. Tôi không biết về các nhóm khác. Tôi không thể nói thay cho các nghệ sĩ khác, nhưng tôi có thể nói thay cho chính mình. Có một số bài hát mà công ty hoặc bất kỳ ai thuộc bộ phận A&R đưa cho bạn và cắt bỏ, bạn thậm chí còn không biết chúng có ý nghĩa gì?".

Loạt album MAGICMAN đánh dấu bước ngoặt đối với Jackson, mang đến cho anh cơ hội để bộc lộ con người thật và những câu chuyện của mình vào một dự án âm nhạc: "Tôi nghĩ album này là lần đầu tiên tôi thể hiện con người thật của mình. Cảm nhận của tôi về cuộc sống, những gì tôi đã trải qua, và quan trọng nhất là cách tôi vượt qua những ngày đen tối nhất. Tôi nghĩ bất cứ ai lắng nghe câu chuyện này cũng sẽ có phiên bản riêng của họ trong cuộc sống. Ví dụ, tôi đã viết một bài hát (Sophie Ricky) về cha mẹ tôi, nhưng khi bạn nghe nó, bạn sẽ nghĩ về cha mẹ mình và mối quan hệ của bạn với họ. Bạn sẽ nghĩ về rất nhiều điều. Khi tôi viết một bài hát có tên Made Me A Man, khi bạn nghe nó, thực ra nó đang nói về bất cứ điều gì đã xảy ra có thể tạo nên con người bạn ngày hôm nay".

"MAGIC MAN 2", album ra mắt ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Billboard 200, lập kỷ lục mới cho một nghệ sĩ solo Trung Quốc.

Với những album này, Jackson hy vọng sẽ làm sáng tỏ và giúp người nghe suy ngẫm và phát triển phiên bản riêng của họ về ý nghĩa các bài hát của anh. Anh ấy mong muốn người nghe đồng cảm mạnh mẽ với các bài hát của anh và tạo ra những câu chuyện của riêng họ từ âm nhạc: “Mỗi bài hát đều là cách tôi nhìn thế giới. Tôi nghĩ việc chia sẻ cảm xúc của mình là rất quan trọng, và tôi hy vọng điều đó có thể giúp họ trong phiên bản của riêng họ về nó”.

Thế giới được miêu tả qua những bài hát của anh đã được thể hiện rõ nét trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới MAGICMAN 2, nơi những ý tưởng sáng tạo và cảm xúc cởi mở của anh hòa quyện trên cùng một sân khấu.

MAGICMAN không phải là một ý tưởng, không phải một khái niệm. Nó là tất cả những gì tôi đã trải qua. Từng vết sẹo, từng vấp ngã, từng thăng hoa. Nó không phải là tưởng tượng, không phải là cảm hứng, mà là sống.

Mục tiêu của Jackson là được nhìn nhận không chỉ là một nghệ sĩ hay một sản phẩm, mà còn là một con người. Chính khía cạnh chân thực này đã khiến anh ấy nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc: "Tôi có những mặt xấu, nhưng cũng có những mặt chân thật. Đó là lý do tại sao trên Internet, bạn thấy tôi chỉ là chính mình, bởi vì được là chính mình là điều hoàn toàn bình thường. Tôi muốn đảm bảo rằng, cộng đồng, những người theo dõi và bạn bè của tôi biết họ đang ủng hộ ai. Và nếu bạn không ủng hộ con người tôi, cũng không sao cả. Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng, tôi chân thật với bạn”.

Sau khi hoàn thành 5 buổi diễn tại Bangkok, Ma Cao, Kuala Lumpur, Manila và Tokyo (mà khi mở bán đã hết vé ngay lập tức), Jackson Wang sẽ dẫn dắt khán giả trên khắp thế giới trong hành trình khám phá bản thân "MAGICMAN2 World Tour 2025 - 2026" tại London, Los Angeles, Rio de Janeiro và Sydney.

Chương mới của kỷ nguyên 'siêu sao bản địa hóa toàn cầu'

Nếu có một thông điệp mà Jackson muốn truyền tải đến người hâm mộ và thính giả của mình, đó là hãy chấp nhận tất cả mọi thứ cả tốt, cả xấu, và cả những điều ở giữa. Những điều này, ngay cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, cũng định hình nên con người bạn ngày hôm nay và con người bạn muốn trở thành: “Hãy chấp nhận mọi thứ và mọi quyết định bạn đưa ra. Hãy lắng nghe trực giác của mình, bất cứ điều gì trái tim bạn mách bảo là điều bạn thực sự muốn làm, và hãy đưa ra quyết định đó”. Mỗi bài hát trong album MAGICMAN đều xuất phát trực tiếp từ nhật ký của tôi. Tôi chỉ đơn giản là biến nhật ký thành âm nhạc. Không có cảm hứng, chỉ có những trải nghiệm và cảm xúc thực tế. Cá nhân tôi đã giám sát mọi khía cạnh của mỗi video âm nhạc, tham gia vào mọi thứ, từ ý tưởng, hình ảnh đến vũ đạo, thậm chí còn chủ động trao đổi với đạo diễn, quay phim và đội ngũ nghệ thuật. Vì vậy, các video âm nhạc đều rất riêng tư. Ngay cả khi có sự cộng tác của người khác, tôi vẫn khẳng định rằng, câu chuyện phải do chính tôi sáng tác.

Giờ đây, khi kỷ nguyên MAGICMAN sắp kết thúc, đã đến lúc chào đón một chương mới trong câu chuyện của Jackson Wang hay của chính nền công nghiệp K-pop. Sau khi truyền tải thành công thông điệp: "Tìm kiếm phép thuật và sống cùng phép thuật đến người nghe", và sau khi cho thấy cách anh ấy định hướng hành trình của riêng mình qua bóng tối, đồng thời truyền cảm hứng cho những người nghe nhạc của mình, dự án tiếp theo của Jackson đương nhiên khơi dậy sự mong đợi cao độ cho những gì sắp tới.

Kỷ nguyên 'toàn cầu hóa' nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc sẽ chứng kiến một chương mới 'bản địa hóa toàn cầu', nơi mà các nghệ sĩ, dự án nghệ thuật, nhóm nhạc... chấp nhận từ bỏ bất kỳ kỳ vọng nào từ ngành công nghiệp hay người hâm mộ, mà tập trung vào sự phát triển trải nghiệm, cảm xúc thực tế lẫn tự do sáng tạo, cũng như bản địa hóa nội dung, điều mà nền công nghiệp này đã từng bỏ quên.