Bốn trong sáu thành viên nhóm nhạc BTS thống trị 'đỉnh lưu' tháng Mười Một

SVO - Jimin, Jungkook, Jin, V của BTS chia nhau vị trí nhất, nhì, tư, năm cùng G-Dragon ở vị trí thứ ba, hoàn thiện Top 5 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho từng thành viên nhóm nhạc nam.
Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích chỉ số tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, truyền thông và nhận thức cộng đồng của 755 thành viên nhóm nhạc nam, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 15/10 đến ngày 15/11.
Jimin của BTS tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 1,82% so với tháng Mười. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh bao gồm "ARMY", "friendship trip" và "Are You Sure?!", trong khi các cụm từ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm "warm", "romantic" và "donate". Phân tích tích cực-tiêu cực của Jimin cũng cho thấy 92,90% phản ứng tích cực. Trước đó, Jimin vẫn giữ vững vị trí đầu tiên với 66.536 phiếu bầu trong cuộc bình chọn "Star Ranking Star Idol Male Ranking" lần thứ 211, diễn ra từ ngày 6 đến 13/11. Jimin đã khẳng định được mức độ nổi tiếng không hề suy giảm khi giữ vững vị trí dẫn đầu trong 210 tuần liên tiếp. "Star Ranking" là một cuộc bình chọn xếp hạng, nơi người hâm mộ trực tiếp bình chọn cho ngôi sao yêu thích của họ để xác định thứ hạng. Ngôi sao giữ vị trí quán quân bốn tuần liên tiếp sẽ được xuất hiện trên một biển quảng cáo ngoài trời. Người hâm mộ của ngôi sao đã giành giải thưởng bốn tuần liên tiếp cũng có thể hỗ trợ video cho biển quảng cáo.Trong cuộc bình chọn "Ai là thần tượng K-POP sở hữu giọng hát thiên tài nhất?" do nền tảng bình chọn thần tượng toàn cầu "HIGHER" thực hiện, Jimin cũng giành vị trí đầu tiên với số phiếu áp đảo. Tiếp theo đó, trong cuộc bình chọn "Ai là người sở hữu "killing part" mà bạn có thể nghĩ đến ngay cả khi nhắm mắt?" do nền tảng người hâm mộ "My1Pick" thực hiện, Jimin cũng đã giành vị trí đầu tiên, trở thành chủ nhân của giọng hát độc đáo. Đặc biệt, trong chương trình 'King of Mask Singer' phát sóng gần đây của đài MBC, một thành viên ban giám khảo đã xem phần trình diễn của một thí sinh và nhận xét: "Giọng hát của cậu ấy thực sự độc đáo. Khi tôi tìm kiếm một thần tượng có giọng hát độc đáo, Jimin của BTS đã xuất hiện", và nói rằng cậu ấy "giống Jimin", thể hiện đẳng cấp vô song của mình.
Jungkook của BTS vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách. Ca khúc solo đầu tay "Seven" của Jungkook (BTS) đã vượt mốc 1,1 tỷ lượt nghe trên YouTube Music, một lần nữa chứng minh sức mạnh của một siêu hit.
G-Dragon của BIGBANG giữ vững vị trí thứ ba với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 8,22% so với tháng Mười. Theo Coupang Play, vé thường cho "G-Dragon 2025 World Tour Übermensch in Seoul Encore with Coupang Play" đã bán hết chỉ trong tám phút. Đợt bán vé trước của câu lạc bộ người hâm mộ, được mở một ngày trước đó, cũng đã bán hết sạch, cho thấy sự quan tâm rất lớn. Điều này nâng tổng số người hâm mộ dự kiến sẽ tham dự các buổi diễn mở màn và encore trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của G-Dragon tại Hàn Quốc trong năm nay lên khoảng 115.000 người. G-Dragon sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc encore tại Gocheok Sky Dome ở Seoul, từ ngày 12 đến 14/12. Đây sẽ là đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đã chinh phục 16 thành phố ở 12 quốc gia. Trong buổi hòa nhạc encore này, G-Dragon sẽ biểu diễn những bản hit đình đám được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu thích, bao gồm "HOME SWEET HOME", "POWER", "TOO BAD", "DRAMA", "IBELONGIIU", "TAKE ME", "BONAMANA" và "GYRO-DROP". Anh dự định sẽ gặp gỡ người hâm mộ bằng một màn trình diễn mạnh mẽ xứng đáng với sân khấu cuối cùng của năm. Trước đó, anh đã chia sẻ: "Thật xúc động và ý nghĩa khi bắt đầu và kết thúc chuyến lưu diễn này tại Hàn Quốc. Buổi encore này sẽ là trang cuối cùng của hành trình này, chương thực sự đánh dấu sự kết thúc".
Hai thành viên còn lại là Jin và V chia nhau vị trí thứ tư và năm. Jin của BTS đứng đầu bảng xếp hạng My One Picks trong tháng Mười và giữ vị trí số một trong 19 tháng liên tiếp. V hiện đang ở Mỹ để tham dự sự kiện pop-up toàn cầu đầu tiên của TIRTIR.