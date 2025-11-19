CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ‘Anh trai say hi’ Dillan Hoàng Phan: ‘Cảm ơn thầy cô đã tin tôi, trước cả khi tôi tin vào bản thân mình’

SVO - Là giọng ca đang tạo được nhiều thiện cảm cho khán giả tại chương trình ‘Anh trai say hi’, Dillan Hoàng Phan khiêm tốn cho biết, anh vẫn đang trong quá trình học hỏi, trau dồi thêm. Và quá trình đó có công rất lớn từ các thầy cô và đồng nghiệp.

Dillan Hoàng Phan (SN 2000) tên thật là Phan Đức Nhật Hoàng. Anh là một ca sĩ, rapper người Mỹ gốc Việt. Anh từng là thực tập sinh tại Hàn Quốc tại các chương trình truyền hình thực tế như Asia super young, Starlight boys và được biết tới rộng rãi và nổi bật khi tham gia Anh trai say hi mùa 2.

Với hành trình tại Anh trai say hi, điều Dillan Hoàng Phan học hỏi được là gì?

Thông qua hành trình tại Anh trai say hi, tôi học được rằng, mỗi người đều tỏa sáng theo một cách rất riêng. Trước đây, tôi hay so sánh bản thân, rồi tự hỏi tại sao mình không hát hay, hay nhảy giỏi bằng người khác. Trong môi trường nghệ sĩ cạnh tranh, cảm giác tự ti và chạy theo sự hoàn hảo là điều rất dễ xảy ra.

Nhưng Anh trai say hi đã dạy tôi rằng, điều quan trọng nhất là sự chân thật. Khán giả không yêu bạn vì bạn hoàn hảo. Họ yêu bạn vì bạn là chính bản thân bạn, vì nét cá tính riêng biệt của chính bạn. Dù tôi vẫn đang hoàn thiện, chính sự cổ vũ của khán giả đã giúp tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tôi đang học cách đón nhận bản sắc riêng của mình và cố gắng trở thành nghệ sĩ mà tôi luôn mơ ước.

Từng góp mặt trong các chương trình tuyển chọn sống còn ở quốc tế, sau đó là Anh trai say hi, Dillan có áp lực với việc tìm kiếm vị trí trong V-pop, vốn đang nhiều cạnh tranh?

Thật ra, việc tham gia chương trình khiến tôi bớt áp lực hơn. Ngành giải trí Việt Nam rất đa dạng và giàu màu sắc. Tôi thật sự tin rằng, ai cũng có chỗ đứng của riêng mình. Các anh trai đều có nét rất riêng. Tôi không xem đó là cạnh tranh, mà là nguồn cảm hứng, cơ hội học hỏi, động lực để tôi tìm hiểu và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về bản thân. Tôi chỉ muốn mang đến điều gì đó khác biệt, là chính tôi.

Nếu nói về người thầy, người cô từng có ảnh hưởng trong sự nghiệp âm nhạc của mình thì anh nghĩ tới ai?

Tôi muốn gửi lời cảm ơn thật chân thành đến các thầy cô ở Hàn Quốc. Không có sự chỉ dạy của họ, có lẽ tôi đã không đủ dũng khí để biểu diễn hay có được tinh thần cầu tiến như hiện tại.

Còn về khoảng thời gian đi học, khán giả cũng tò mò Dillan Hoàng Phan là cậu học trò như thế nào?

Thành thật mà nói, tôi không phải kiểu học sinh xuất sắc nhất đâu (Cười lớn). Tôi là người khá thoải mái và luôn làm mọi thứ theo nhịp độ của riêng mình. Tôi thuộc kiểu “từ từ rồi cũng xong”, chứ không phải học sinh dẫn đầu lớp. Tất nhiên là từ từ nhưng phải đúng deadline. Nhưng tôi nghĩ, chính sự thoải mái ấy lại giúp tôi trở nên cởi mở và sáng tạo hơn sau này.

Hồi ấy, có kỷ niệm nào về thầy cô mà đến giờ anh không thể quên?

Có chứ! Tôi từng tham gia Vietnamese club ở trường THPT. Một trong những kỷ niệm đẹp nhất là khi cả nhóm tổ chức sự kiện gây quỹ cho cộng đồng người Việt. Cô Dao là người dẫn dắt dự án, với rất nhiều tâm huyết. Sau sự kiện, cả câu lạc bộ rủ nhau đi ăn mừng. Đó là trải nghiệm rất vui và đáng nhớ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ cô biết tôi đang làm gì, cô sẽ rất bất ngờ.

Nhân dịp 20/11, Dillan Hoàng Phan muốn nhắn gửi gì đến những người thầy, người cô đã góp phần tạo nên anh của hôm nay?

Từ nhỏ đến giờ, ước mơ duy nhất của tôi là được đứng trên sân khấu. Chính vì thế, việc học của tôi tại giảng đường có thể đánh giá là ở mức tạm được, không quá xuất sắc. Nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả thầy cô, không chỉ vì kiến thức trên lớp, mà còn vì những lời dạy về cuộc sống.

Tôi nhớ, có một thầy từng nói: “Nếu con không có đam mê với nó, đừng biến nó thành công việc. Hãy làm điều con yêu thích”. Lời khuyên đó theo tôi đến tận bây giờ. Có lúc, tôi muốn bỏ cuộc, nghĩ rằng có lẽ đã quá muộn để theo đuổi ước mơ. Nhưng tôi nhớ lại câu nói ấy và tiếp tục cố gắng. Hôm nay, tôi muốn nói với thầy cô rằng: “Con đã nghe lời thầy cô và con đã làm được. Cảm ơn thầy cô vì đã tin con, ngay cả khi chính con còn nghi ngờ bản thân mình!”.

Và khán giả sẽ có những mong chờ gì cho các dự án âm nhạc sắp tới của Dillan Hoàng Phan?

Khán giả có thể mong đợi những điều chân thật và đầy sáng tạo. Tôi không muốn làm những gì hời hợt. Đối với tôi, mỗi dự án đều phải có chiều sâu, cảm xúc và mục đích rõ ràng. Khi làm việc, tôi luôn đặt 100% tâm huyết: Từ concept, hình ảnh cho đến trình diễn. Tôi hy vọng, khán giả của tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, trong khi tôi chuẩn bị một điều thật sự đặc biệt. Tôi không chắc khoảnh khắc đó sẽ đến khi nào nhưng tôi hứa, nó sẽ rất xứng đáng.

Cảm ơn Dillan Hoàng Phan về những chia sẻ này!