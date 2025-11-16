Jungkook đang viết lại 'tiêu chuẩn toàn cầu' cho nghệ sĩ solo châu Á

Jungkook đã cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu vượt qua các bảng xếp hạng và số liệu, thiết lập một chuẩn mực mới cho các nghệ sĩ solo K-pop.

Jungkook, nghệ sĩ solo châu Á quyền lực nhất lịch sử Spotify

Jungkook của BTS một lần nữa thiết lập một chuẩn mực mới cho thị trường âm nhạc toàn cầu. Ca khúc solo đầu tay Seven và album solo đầu tay GOLDEN của anh đều trụ vững trên Bảng xếp hạng toàn cầu Spotify trong 121 và 105 tuần liên tiếp, phá vỡ kỷ lục về chuỗi thành tích dài nhất đối với một nghệ sĩ solo châu Á. Sức mạnh thương hiệu của Jungkook càng đáng chú ý hơn khi đây không chỉ là một bản hit tồn tại lâu dài, mà còn là một "siêu hit ngược" leo hạng trên bảng xếp hạng ngay cả sau hai năm phát hành.

Jungkook đánh dấu hai bước ngoặt trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify. Ca khúc solo đầu tay của Jungkook, Seven, đã xếp hạng 71 trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs Global của Spotify từ ngày 31/10 đến ngày 6/11. Mặc dù đã phát hành hơn hai năm trước, bài hát vẫn trụ vững trên bảng xếp hạng trong ba tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút bền bỉ trên toàn cầu. Đáng chú ý, Seven đã củng cố danh hiệu "ca khúc solo K-pop được yêu thích nhất trên toàn thế giới" khi trụ vững trên bảng xếp hạng trong 121 tuần, thành tích đầu tiên và lâu nhất đối với một nghệ sĩ solo châu Á.

GOLDEN giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên trụ vững trên bảng xếp hạng trong 105 tuần liên tiếp. Album solo đầu tay này ​​cũng tăng ba hạng so với tuần trước, đạt vị trí 76 trên bảng xếp hạng Weekly Top Albums Global của Spotify trong cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên GOLDEN trụ vững trên bảng xếp hạng trong 105 tuần liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có đối với một nghệ sĩ solo châu Á. Album đã vượt qua 6,2 tỷ lượt stream tích lũy, đồng thời phá vỡ "kỷ lục stream của nghệ sĩ solo châu Á". Mỗi ca khúc đều đạt được thành tích đẳng cấp thế giới... Một đội hình stream hàng đầu trong số các nghệ sĩ solo.

Seven đang giữ kỷ lục 2,63 tỷ lượt stream trên Spotify, xếp thứ 76 về lượt stream toàn cầu mọi thời đại. Việc một album đạt được cột mốc "trăm triệu lượt stream" đã là cực kỳ hiếm, ngay cả trên phạm vi toàn cầu, vậy mà tổng lượt stream của GOLDEN và Seven đạt 9,9 tỷ lượt stream. Jungkook quả là nghệ sĩ solo châu Á quyền lực nhất lịch sử Spotify.

Trang cá nhân Spotify của Jungkook đã vượt qua 9,91 tỷ lượt stream, kỷ lục nhanh nhất đối với một nghệ sĩ châu Á và là kỷ lục đầu tiên đối với một nghệ sĩ solo K-pop, thể hiện phạm vi âm nhạc áp đảo và sức mạnh tiêu dùng toàn cầu của anh ấy.

Một siêu phẩm solo được thế giới chứng minh

Không chỉ khẳng định vị thế của một siêu phẩm solo trên Spotify, Seven của Jungkook còn tiếp tục phá kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard, chứng minh mức độ nổi tiếng toàn cầu của anh. Theo bảng xếp hạng Global 200 của Billboard được công bố vào ngày 15/11, mặc dù siêu hit toàn cầu này được phát hành từ năm 2023 nhưng nó vẫn trụ vững trong bảng xếp hạng ở vị trí 160, kéo dài chuỗi thành tích bất bại 120 tuần liên tiếp và trên toàn cầu (không bao gồm Hoa Kỳ) trong 121 tuần liên tiếp, mở rộng kỷ lục về thời gian trụ hạng lâu nhất của một nhóm nhạc và nghệ sĩ solo châu Á.

Đây là một thành tích đáng kinh ngạc, khó có thể đạt được đối với một nghệ sĩ mới chỉ bước sang năm thứ hai kể từ khi ra mắt solo, cho thấy sức ảnh hưởng âm nhạc sâu rộng của Jungkook trên thị trường toàn cầu.

Jungkook đang viết lại "tiêu chuẩn toàn cầu" hay hiện tượng văn hoá

Seven và GOLDEN của Jungkook không còn là những bài hát hay album 'hit' đơn thuần nữa. Anh ấy đã đồng thời đạt được những kỷ lục cao nhất trong lịch sử solo châu Á về lượt nghe trực tuyến, bảng xếp hạng, các chỉ số toàn cầu, và "mức độ nổi tiếng toàn cầu bền vững" của anh ấy tiếp tục tăng trưởng. Ngay cả sau khi phát hành rất lâu, một album vẫn tiếp tục leo hạng trên các bảng xếp hạng, với mỗi ca khúc đều đạt doanh số hàng tỷ. Hiện tượng này là điều chưa từng có trong lịch sử solo K-pop, thậm chí rất hiếm gặp ngay cả trong thị trường nhạc pop toàn cầu.

Mặc dù Seven đã ra mắt được một thời gian khá dài kể từ khi phát hành vào năm 2023, nhưng ca khúc của Jungkook vẫn là một trong những bài hát được nghe lại nhiều nhất trên toàn thế giới. Việc bài hát đã vượt mốc 1,1 tỷ lượt nghe tích lũy trên YouTube Music là minh chứng cho sức ảnh hưởng không ngừng của nó. Phiên bản audio Seven được đăng tải trên kênh YouTube Topic chính thức của Jungkook cũng đã vượt mốc 150 triệu lượt xem. MV chính thức của Seven cũng đã vượt mốc 567 triệu lượt xem trên YouTube, đang dần tiến tới mốc 600 triệu lượt xem. Jungkook của BTS hiện có 9 bài hát đạt hơn 100 triệu lượt nghe trên YouTube Music. Hơn nữa, anh có 5 bài hát đạt hơn 400 triệu lượt nghe (Seven, 3D, Standing Next to You, Dreamers, Left and Right), lập kỷ lục về số lượt nghe nhiều nhất của một nghệ sĩ solo K-pop.

Sức ảnh hưởng của Jungkook (BTS) cũng được thể hiện rõ qua các chỉ số tìm kiếm. Jungkook đã được xếp hạng là thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube trên toàn thế giới trong năm năm liên tiếp. Kênh YouTube Topic của Jungkook hiện có 3,96 triệu người đăng ký, nhiều nhất trong số các nghệ sĩ solo K-pop. Hơn nữa, Jungkook liên tục nằm trong top ba người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên YouTube toàn thế giới, cùng với hai ngôi sao bóng đá lừng danh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Con số này cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của anh, cả về âm nhạc lẫn mức độ nổi tiếng.

Jungkook giờ đây đang đưa ra câu trả lời mới cho câu hỏi: "Một nghệ sĩ solo K-pop có thể tiến xa đến đâu?". Âm nhạc và các kỷ lục của anh ấy vẫn đang tiếp diễn, minh chứng rõ ràng cho việc tại sao anh được mệnh danh là "biểu tượng thu âm" trên thị trường toàn cầu và cả thế giới đang dõi theo xem anh ấy sẽ thiết lập những cột mốc toàn cầu mới nào nữa?