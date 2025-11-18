Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Á hậu 2 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ Vân Nhi chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt khiến thầy cô tự hào

SVO - Từ khi đăng quang Á hậu 2 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ đến nay, Nguyễn Thị Vân Nhi không chỉ hoàn thành vai trò đương nhiệm, mà còn nỗ lực trong học tập ở vị trí sinh viên của trường ĐH Phenikaa.

Từ sau khi đăng quang ngôi vị danh giá Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi có cơ hội được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ những người truyền cảm hứng đã tiếp nhiều động lực cho cô.

526221572-122121008204925531-7641715572546536906-n.jpg
z7231094989665-f875e22cc9e718fc06bf73539a5af633.jpg

Thời gian đương nhiệm cũng là lúc Vân Nhi phải hoàn thành cả chương trình học ở trường đại học, người đẹp cũng có áp lực nhất định khi phải cân bằng cả việc học và công việc. Khi ở trường, Vân Nhi vẫn là một sinh viên bình thường, làm bài, thi cử như các bạn khác.

557632706-122139526520925531-4735638943428454643-n.jpg

May mắn là cô luôn nhận được sự hỗ trợ và động viên từ thầy cô, bạn bè. Nên dù có bận rộn đến đâu, “nàng Hậu” vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình ở cả hai phương diện.

574582148-122145157712925531-4510124509950463165-n.jpg

Trong không khí cận kề ngày lễ tri ân thầy cô 20/11, Á hậu Vân Nhi nhớ đến cô Trang. Cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn hướng dẫn người đẹp trong các hoạt động của trường - một giáo viên ấm áp, dạy học trò cả cách sống và cách cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống.

540971116-122131954118925531-4542610853581771160-n.jpg

Á hậu Vân Nhi chia sẻ: “Kỷ niệm nhớ nhất đến giờ, có lẽ là lần mình được chọn đại diện lớp tham gia một cuộc thi văn nghệ của trường. Lúc đó, mình còn ngại lắm. Nhưng nhờ sự động viên của cô và các bạn, mình đã tự tin thể hiện. Sau đó, cô giáo nói rằng, cô rất tự hào vì thấy học trò của mình dám bước ra khỏi “vùng an toàn”. Đó là khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng với mình lại rất đặc biệt”.

557229957-122140067846925531-1795263609307201315-n.jpg

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Vân Nhi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô, những người đã dành cả thanh xuân để vun đắp tri thức và nhân cách cho bao thế hệ học trò. “Nàng Hậu” chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, cảm hứng học tập đến thật nhiều học trò hơn nữa.

559415062-122140333952925531-8827673894504158518-n.jpg

Sắp tới, bên cạnh các hoạt động xã hội, Á hậu Vân Nhi muốn thử sức ở mảng nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất. Người đẹp cho rằng, đây là cách rất thú vị để được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, được sống trong những câu chuyện nhân văn và truyền tải cảm xúc đến khán giả. Nàng Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam mong có thể dùng nghệ thuật như một cách để lan tỏa những thông điệp tích cực đến mọi người.

Bình Nguyễn
