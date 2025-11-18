CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Đam mê không ngừng: Thầy giáo 9X và sứ mệnh nghệ thuật dành cho tài năng nhí

SVO - Hơn hai thập kỷ gắn bó với vũ đạo, Đỗ Quang Minh (Minhx) đã đi một chặng đường dài từ chàng trai lớp 10 đam mê nhảy đến người thầy được phụ huynh và học sinh nhí yêu mến. Hành trình của MinhX không chỉ là sự nghiệp cá nhân mà còn là hành trình gieo mầm nghệ thuật cho thế hệ trẻ, giúp các em tiếp cận văn hóa Việt thông qua chuyển động và âm nhạc.

Nhắc đến Minhx (Đỗ Quang Minh), những người yêu thích vũ đạo tại thủ đô sẽ nhớ ngay đến chàng trai 9X điển trai, đa tài và không ngừng nỗ lực. Năm 2004, khi còn là học sinh lớp 10, anh bắt đầu luyện tập nghiêm túc, tham gia các cuộc thi nhảy và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Quãng thời gian đầu đời ấy không chỉ giúp anh rèn kỹ năng, kỹ thuật mà còn hình thành tinh thần kỷ luật, kiên nhẫn và tinh thần thi đấu, những yếu tố quan trọng mà anh sau này mang vào lớp học của mình.

Minhx - dancer hàng đầu tại thủ đô Hà Nội với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Sau nhiều năm tham gia các đấu trường nhảy, Minhx quyết định trở thành thầy giáo dạy nhảy cho lứa học sinh nhí. Minhx cho biết: “Tôi từng nghĩ, việc dạy trẻ nhỏ rất khó, bởi các em cần phương pháp hoàn toàn khác so với người lớn. Tôi sợ không đủ kiên nhẫn và kỹ năng để làm tốt”. Tuy nhiên, trải nghiệm giảng dạy và sáng tạo trong lĩnh vực nhảy múa đã mở ra những cơ hội bất ngờ. Đúng như những gì Minhx suy nghĩ, những buổi dạy đầu tiên không hề dễ dàng. Chàng trai 9X cùng các cộng sự phải tìm cách hiểu tâm lý trẻ, tạo ra phương pháp giúp các em tập trung và duy trì niềm vui trong quá trình học. Mỗi học viên nhí là một cá tính riêng, và việc kéo các em vào bài học đòi hỏi kỹ năng quan sát, sự tinh tế và linh hoạt. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm, sự kiên trì và chuyên môn vững chắc, MinhX nhanh chóng tìm ra phương pháp hiệu quả, giúp trẻ vừa học kỹ năng, vừa yêu thích vũ đạo.

Minhx cùng các học trò nhí giành được nhiều giải thưởng tại các đấu trường lớn.

Sau thời chăm sóc cuối cùng những ‘trái ngọt’ cũng đến với Minhx cùng các cộng sự. Các học trò nhí giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trong và ngoài nước, các video hướng dẫn nhảy nhận được lượng xem lớn trên mạng xã hội. Từ người từng “ngại” dạy trẻ, Minhx giờ đây trở thành người thầy truyền cảm hứng, giúp các em phát triển kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp và niềm yêu thích nghệ thuật bền vững.

Không chỉ là người thầy đứng lớp, Minhx còn là đạo diễn và nhà sản xuất hơn 500 Dance Music video cho các học viên, tạo dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng nhảy múa và giải trí. Anh cũng là người sáng lập, đào tạo và quản lý các nhóm nhảy nổi tiếng như Red Queens và Kiddycrew, từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng danh giá về nhảy. Bên cạnh đó, Minhx còn là đạo diễn và biên đạo nhiều vở nhạc kịch lớn, biểu diễn tại các sân khấu danh giá như Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Sự kiện Quốc Gia, Nhạc Viện Hà Nội và Nhà hát Tuổi Trẻ. Các vở diễn do anh thực hiện luôn được đánh giá cao về kỹ thuật, tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật, góp phần nâng tầm chất lượng biểu diễn tại Việt Nam.

Ngoài ra, sức ảnh hưởng của Minhx còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Anh sở hữu hàng loạt Nút Vàng, Nút Bạc YouTube, đồng thời kênh dạy nhảy của anh trên TikTok hiện thu hút 2,5 triệu người theo dõi. Những video hướng dẫn nhảy không chỉ truyền tải kỹ thuật mà còn lan tỏa cảm hứng, giúp học viên mọi lứa tuổi yêu thích nghệ thuật, phát triển thể chất và tinh thần.

Gần đây, Minhx đang hướng tới việc đưa văn hóa Việt vào từng bài học nhảy. Anh kết hợp âm nhạc dân gian, dân gian đương đại và kỹ thuật hiện đại để trẻ em vừa học kỹ năng, vừa cảm nhận được tinh thần và vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Đồng thời, Minhx hướng trẻ tránh xa những bản remix không phù hợp với lứa tuổi, tiếp cận nghệ thuật một cách lành mạnh, sáng tạo và bài bản.

Với Minhx, vũ đạo không chỉ là kỹ năng mà còn là phương tiện truyền cảm hứng, là cầu nối văn hóa, là hành trình giúp trẻ em tự tin, sáng tạo và yêu nghệ thuật từ những bước nhảy đầu đời. Anh đã và đang viết tiếp câu chuyện nghệ thuật của riêng mình, một câu chuyện về đam mê, về sự cống hiến và về khả năng biến ước mơ nghệ thuật của thế hệ trẻ thành hiện thực.