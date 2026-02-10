Sắp hết cảnh xuất hóa đơn với giao dịch giữa đêm, mua bán nhỏ lẻ?

TPO - Một số ngành đặc thù dịch vụ kéo dài, phát sinh nhiều giao dịch (trông giữ xe, taxi...) bất kể ngày đêm khiến doanh nghiệp gặp khó khi phải xuất hóa đơn ngay theo từng lần phát sinh. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đề xuất cho phép lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng.

Xuất hoá đơn giữa đêm

Thời điểm xuất hoá đơn ra sao để thực hiện đúng quy định, không bị phạt cũng là vấn đề “nóng” trên các diễn đàn thuế thời gian qua. Mạng xã hội từng xôn xao về hóa đơn chỉ 6.000 đồng cho dịch vụ vệ sinh (2 người) của Công ty TNHH Sơn Long ở Long Biên (Hà Nội), khi doanh nghiệp phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lượt khách thay vì gộp theo ngày như trước.

Tại chương trình đối thoại với người nộp thuế năm 2025, nhiều câu hỏi xoay quanh việc xuất hóa đơn tiếp tục được gửi về Bộ Tài chính.

Hộ kinh doanh Hương Quỳnh (ở Hà Đông, Hà Nội) - chuyên phân phối thẻ nạp điện thoại, data, thẻ game - phản ánh việc nhà cung cấp xuất hóa đơn theo từng giao dịch gây áp lực lớn trong rà soát, lưu trữ và đề nghị được gộp hóa đơn theo ngày.

Hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền cho dịch vụ đi vệ sinh chỉ 6.000 đồng từng gây tranh luận

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội - đề xuất điều chỉnh thời điểm lập hóa đơn với ngành du lịch, lữ hành theo cơ chế đối soát, cho phép lập hóa đơn trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc tour hoặc thanh lý hợp đồng.

Ông Quốc Anh kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các địa phương. Tính chất của ngành là cung ứng dịch vụ kéo dài, phát sinh nhiều giao dịch và chi phí trong suốt quá trình thực hiện tour.

Sẽ áp dụng hóa đơn tổng

Bộ Tài chính cho biết, sau nửa năm Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực, từ 1/6/2025 đến 31/12/2025, số lượng hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý trên toàn quốc tăng mạnh, gấp 2 lần so với năm trước. Cụ thể, hơn 3,7 triệu hoá đơn điện tử đã tiếp nhận và hơn 2,7 triệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Tuy nhiên, nhiều hiệp hội và doanh nghiệp phản ánh việc yêu cầu lập hóa đơn cho từng giao dịch với người mua tiêu dùng (cá nhân không kinh doanh, không sử dụng hóa đơn để kê khai cho mục đích tính thuế) gây bất cập. Đặc biệt là các ngành có tần suất giao dịch lớn, việc phát sinh số lượng hóa đơn nhỏ lẻ.

Đề xuất cho phép một số lĩnh vực có tần suất giao dịch lớn được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng.

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định số 123 quy định về hóa đơn, chứng từ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 70/2025 của Chính phủ, cơ quan soạn thảo bổ sung quy định lập hóa đơn tổng đối với khách hàng là cá nhân không kinh doanh cho phù hợp với đặc thù hoạt động của các ngành có tần suất giao dịch lớn.

Đơn vị được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng, căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý với trường hợp: Cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện và dịch vụ trông giữ xe có thu tiền tại các tòa nhà có hệ thống phần mềm kiểm soát.

Đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đồng thời cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu. Trường hợp khách hàng yêu cầu hóa đơn riêng lẻ, đơn vị phải lập và cung cấp theo từng giao dịch.