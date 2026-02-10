Fubon Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Thanh Hóa

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (“Fubon Life Việt Nam”) vừa hoàn tất việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng tại tỉnh Thanh Hóa không may qua đời, qua đó tiếp tục thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia và bảo vệ khách hàng trước những biến cố của cuộc sống.

Hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng đã được Fubon Life Việt Nam tiếp nhận và xử lý ngay sau khi nhận đầy đủ thông tin, chứng từ hợp lệ. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tiến hành thẩm định theo đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Toàn bộ quyền lợi bảo hiểm đã được xem xét, giải quyết và hoàn tất chi trả, qua đó thể hiện sự chủ động, minh bạch và chuyên nghiệp trong công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đồng thời kịp thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho gia đình khách hàng.

Theo thông tin hợp đồng, khách hàng bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Fubon Life Việt Nam từ năm 2019, với mức phí bảo hiểm khoảng 12,6 triệu đồng mỗi năm, duy trì đóng phí liên tục trong 06 năm (từ năm 2019 đến năm 2024). Có thể thấy rằng, khách hàng đã chủ động xây dựng cho bản thân và gia đình một kế hoạch bảo vệ tài chính thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với phạm vi bảo vệ toàn diện.

Việc lựa chọn gói hợp đồng bảo hiểm với quyền lợi chính Phúc Bảo An Trường Thịnh, cùng các quyền lợi bổ trợ Phúc Bảo bổ trợ Bệnh hiểm nghèo và Phúc Bảo bổ trợ tử kỳ do tai nạn đã thể hiện rõ giá trị khi rủi ro không may xảy ra. Bên cạnh quyền lợi của sản phẩm chính, các quyền lợi của các sản phẩm bổ trợ đã góp phần mở rộng phạm vi bảo vệ đối với những rủi ro về sức khỏe, tai nạn và tính mạng.

Tổng số tiền bồi thường được chi trả là 172.073.000 đồng, không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính mà còn thể hiện sự sẻ chia kịp thời của doanh nghiệp bảo hiểm đối với gia đình khách hàng trong thời điểm khó khăn. Khoản chi trả này góp phần giúp người thân giảm bớt gánh nặng chi phí, từng bước ổn định cuộc sống và có thêm nguồn lực để vượt qua biến cố mất mát.

Nhằm thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với khách hàng, Fubon Life Việt Nam đã tổ chức lễ trao quyền lợi bảo hiểm trực tiếp tại gia đình khách hàng vào ngày 6/2/2026. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đại diện Fubon Life Việt Nam tại Thanh Hóa và đội ngũ phụ trách, không chỉ mang ý nghĩa trao quyền lợi bảo hiểm mà còn là dịp để động viên, an ủi tinh thần gia đình khách hàng.

Tại buổi lễ, đại diện Fubon Life Việt Nam đã chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bảo hiểm trong việc bảo vệ tài chính và mang lại sự an tâm cho mỗi gia đình trước những rủi ro không lường trước. Đại diện Fubon Life Việt Nam cho biết: “Chi trả quyền lợi bảo hiểm đầy đủ, kịp thời và minh bạch là một trong những trách nhiệm cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm. Chúng tôi luôn nỗ lực tối ưu quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhằm đảm bảo khách hàng và gia đình được hỗ trợ nhanh chóng khi rủi ro xảy ra.”

Trong thời gian tới, Fubon Life Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn và lan tỏa thông điệp tích cực về giá trị lâu dài của bảo hiểm nhân thọ đối với cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của bảo hiểm nhân thọ.