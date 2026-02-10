Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cathay Life Vietnam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Thịnh Đại Lộc

P.V

Mỗi cá nhân hay gia đình đều cần một giải pháp tối ưu để bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro và đảm bảo sự ổn định về tài chính. Thấu hiểu nhu cầu đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam giới thiệu Thịnh Đại Lộc, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dành cho các khách hàng đang tìm kiếm giải pháp hướng đến những giá trị cốt lõi.

image001-3575.png

Thịnh Đại Lộc cung cấp Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, kết hợp Quyền lợi bảo hiểm phụ trội tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn, giúp gia đình vững tài chính trước những biến cố bất ngờ.

Sản phẩm mang đến sự linh hoạt trong hoạch định tài chính thông qua nhiều lựa chọn thời hạn đóng phí 3, 6, 8 hoặc 10 năm tương ứng với thời hạn hợp đồng 6, 10, 15 hoặc 20 năm, phù hợp với dòng tiền và kế hoạch tài chính từng khách hàng. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn của Thịnh Đại Lộc góp phần hỗ trợ khách hàng chủ động chuẩn bị cho các mục tiêu và trách nhiệm tài chính trong tương lai.

Sự ra mắt của Thịnh Đại Lộc tiếp tục khẳng định cam kết của Cathay Life Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm chất lượng, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho gia đình.

Chi tiết của sản phẩm vui lòng tham khảo tại đây:

Cathay Life Việt Nam kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân Việt Nam. Với sứ mệnh “Cùng gieo mầm hôm nay cho tương lai phồn thịnh”, công ty cam kết tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong hành trình xây dựng nền tảng tài chính an tâm và vững chắc cho mỗi gia đình.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về Cathay Life Việt Nam qua:

Website: www.cathaylife.com.vn>

FB: Cathay Life Vietnam

Zalo: Cathay Life Vietnam.

P.V
#bảo hiểm #Cathay Life #Thịnh Đại Lộc #bảo vệ tài chính #gia đình

Cùng chuyên mục