Cathay Life Vietnam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Thịnh Đại Lộc

Mỗi cá nhân hay gia đình đều cần một giải pháp tối ưu để bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro và đảm bảo sự ổn định về tài chính. Thấu hiểu nhu cầu đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam giới thiệu Thịnh Đại Lộc, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dành cho các khách hàng đang tìm kiếm giải pháp hướng đến những giá trị cốt lõi.

Thịnh Đại Lộc cung cấp Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, kết hợp Quyền lợi bảo hiểm phụ trội tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn, giúp gia đình vững tài chính trước những biến cố bất ngờ.

Sản phẩm mang đến sự linh hoạt trong hoạch định tài chính thông qua nhiều lựa chọn thời hạn đóng phí 3, 6, 8 hoặc 10 năm tương ứng với thời hạn hợp đồng 6, 10, 15 hoặc 20 năm, phù hợp với dòng tiền và kế hoạch tài chính từng khách hàng. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn của Thịnh Đại Lộc góp phần hỗ trợ khách hàng chủ động chuẩn bị cho các mục tiêu và trách nhiệm tài chính trong tương lai.

Sự ra mắt của Thịnh Đại Lộc tiếp tục khẳng định cam kết của Cathay Life Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm chất lượng, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho gia đình.

Chi tiết của sản phẩm vui lòng tham khảo tại đây:

Cathay Life Việt Nam kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân Việt Nam. Với sứ mệnh “Cùng gieo mầm hôm nay cho tương lai phồn thịnh”, công ty cam kết tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong hành trình xây dựng nền tảng tài chính an tâm và vững chắc cho mỗi gia đình.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về Cathay Life Việt Nam qua:

Website: www.cathaylife.com.vn>

FB: Cathay Life Vietnam

Zalo: Cathay Life Vietnam.