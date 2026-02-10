Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

P.V

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc, với mong muốn góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đây là hoạt động thường niên nhằm khẳng định cam kết đồng hành lâu dài và lan tỏa giá trị nhân văn của doanh nghiệp.

z7517984883166-e205e0164f2ae8ba50cd996f5fa5f65a.jpg

Trong đợt này, MM Mega Market đã trao tặng hơn 2.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bánh kẹo… cho những hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai đồng loạt tại 17 trung tâm trên cả nước. Các phần quà được trao tận tay nhiều nhóm đối tượng yếu thế như hộ nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi và sinh viên vượt khó.

Hoạt động được phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đồng hành cùng các chương trình "Chợ Tết 0 đồng", "Xuân tình nguyện" để lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Bà Trần Kim Nga – Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam chia sẻ, phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội. Với tinh thần "Chung tay vì cộng đồng", những phần quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên thiết thực để người dân đón Tết trọn vẹn hơn. Trong tương lai, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động cộng đồng theo hướng bền vững.

P.V
