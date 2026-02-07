Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

'Lễ hội Macchabée' Trường ĐH Y - Dược Huế: Lòng biết ơn dành cho những 'người thầy thầm lặng' hiến thân xác cho khoa học

Thu Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khi tiếng nhạc tưởng niệm vang lên trong khán phòng lặng im của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, ngày 6/2/2026, hàng ngàn sinh viên cùng cúi đầu mặc niệm. Không ai nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều đang hướng về những con người chưa từng đứng lớp, chưa từng cầm phấn - những “người thầy thầm lặng” đã hiến thân xác cho khoa học.

“Lễ hội Macchabée - Tri ân những người hiến thân xác cho khoa học” tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm để viên chức, người lao động, học viên và sinh viên tưởng nhớ, tri ân “những người thầy thầm lặng” đã hi sinh lặng lẽ vì sự phát triển của khoa học y học và sự trưởng thành của các thế hệ thầy thuốc phục vụ nhân dân, cộng đồng và xã hội.

anh-1-thumbnails.jpg
Sân trường lặng im trong ánh nến tưởng niệm, nơi mỗi ngọn lửa thắp lên với lời tri ân thầm lặng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ về vai trò to lớn và nghĩa cử cao đẹp của những người hiến thân xác cho khoa học đối với công tác đào tạo y khoa và nghiên cứu khoa học. Trong hành trình học nghề và hành nghề của sinh viên Y khoa, Giải phẫu giữ vai trò nền tảng quan trọng, được xem là “cánh cửa đầu tiên” để sinh viên bước chân vào “thế giới” của ngành Y. Đây là môn học cơ sở giúp người thầy thuốc hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của cơ thể người, là tiền đề cho mọi chuyên ngành lâm sàng.

fa23f7d1a2c62c9875d732.jpg
PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí chia sẻ tại buổi lễ.

Tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, “Lễ hội Macchabée” trở thành một ngày lễ đặc biệt thiêng liêng đối với mỗi thế hệ sinh viên. Buổi lễ như một lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về lòng biết ơn chân thành đối với những con người nhân hậu đã xem sự hiến dâng thầm lặng của mình là hạnh phúc, là sự tiếp nối cho sự sống và tri thức y học.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế khẳng định nghĩa cử hiến thân cho khoa học là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ thầy thuốc có tay nghề và y đức. Nhà trường luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng và cao quý ấy.

1c3400425555db0b824433.jpg
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tri ân nghĩa cử cao đẹp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hiến thân xác cho khoa học.

Buổi lễ diễn ra với hoạt cảnh tri ân, nghi thức đọc văn điếu, múa dâng hương và nghi lễ tưởng niệm trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu di chuyển đến phòng xác của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành để dâng hương, tưởng niệm những người đã hiến thân xác cho khoa học.

Không gian lễ hội được chuẩn bị công phu với 40 công trình tri ân, cùng 22.000 hạc giấy và hệ thống hoa đăng do sinh viên thực hiện trong suốt ba tuần. Mỗi cánh hạc là một lời cảm ơn thầm lặng. Mỗi ngọn đèn là một lời hứa: học tập nghiêm túc, sống tử tế, sống nhân ái… để xứng đáng với sự hi sinh ấy. Những công trình này không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn thể hiện tấm lòng tri ân và sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống Macchabée.

49d117da42cdcc9395dc34.jpg
Phút mặc niệm tưởng nhớ những người hiến thân xác cho y học.
9b9462e437f3b9ade0e235.jpg
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy và GS.TS. Cao Ngọc Thành bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến với “người thầy thầm lặng” hiến thân xác cho khoa học.
7978156e4079ce27976836.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại phòng xác của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành.
e72f77132204ac5af51537.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại phòng xác của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành.

“Lễ hội Macchabée” năm 2026 khép lại trong sự tĩnh lặng, nhưng dư âm của nó còn ở lại rất lâu trong lòng những người tham dự. Đây không chỉ là một buổi lễ tưởng niệm mà là nơi những câu chuyện về lòng nhân ái được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, những câu chuyện giúp những sinh viên khoác áo blouse trắng hiểu rằng nghề y bắt đầu từ sự biết ơn và kết thúc bằng việc phụng sự con người.

91e5f98cac9b22c57b8a38.jpg
13a27d802897a6c9ff8639.jpg
Khoảnh khắc lắng đọng, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, nhân ái và sứ mệnh đến người thầy thuốc tương lai.

Tập thể thầy và trò Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người hiến thi hài cho khoa học và gửi lời tri ân chân thành đến gia đình của họ; đồng thời hun đúc truyền thống nhân văn, tri thức và nhân ái trong mỗi sinh viên - người sẽ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và mang sứ mệnh thiêng liêng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thu Mai
#Lễ hội Macchabée và lòng biết ơn #Tri ân người hiến xác cho y học #Vai trò của giải phẫu trong đào tạo y khoa #Truyền thống nhân văn trong y học #Ý nghĩa của lễ tưởng niệm tại trường đại học #Sứ mệnh và đạo đức ngành y #Truyền thống tri ân và nhân đạo trong y học #Hình ảnh và hoạt động lễ hội tri ân #Tâm linh và lòng nhân ái trong y học #Nghi lễ tưởng niệm và truyền thống Macchabée

Xem thêm

Cùng chuyên mục