Cận kề lễ tình nhân, Phan Mạnh Quỳnh và vợ kỷ niệm 10 năm yêu theo cách độc đáo

Thấy trung nhân giữa thiên hạ là một món quà Valentine sớm mà Phan Mạnh Quỳnh muốn gửi đến khán giả, cũng như đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm yêu với bà xã Huỳnh Khánh Vy.

MV được đầu tư phần hình ảnh đẹp như mơ, mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn qua diễn xuất đầy cảm xúc của cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh - Huỳnh Khánh Vy. Bên cạnh đó, việc lần đầu kết hợp cùng một "hit maker" khác là Tăng Duy Tân trong dự án cá nhân cũng khiến khán giả hào hứng.

“Tôi nghĩ, đôi khi cái duyên để hai người gặp gỡ nhau đã có từ rất lâu rồi mà mình không biết trước được. Đó là sự sắp xếp rất kỳ diệu và tình cờ của duyên phận. Khi suy nghĩ vậy, tôi càng thấy trân trọng người ở bên cạnh mình hơn. Thông qua ca khúc, tôi hy vọng có thể lan tỏa đến mọi người những cảm xúc đẹp đẽ, cổ vũ các cặp đôi tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, san sẻ cho nhau tình yêu thương”, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Thấy trung nhân giữa thiên hạ là một ca khúc mang âm hưởng dân gian, hoài niệm từ các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nhị của Việt Nam, sáo Shakuhachi của Nhật Bản. Đồng thời, nhà sản xuất Drum7 cũng khéo léo pha trộn thêm màu sắc hiện đại từ nền nhạc electro bắt tai.

Nói về sự xuất hiện của bà xã trong MV, Phan Mạnh Quỳnh cho biết, Huỳnh Khánh Vy vốn rất yêu công việc diễn xuất, nhưng vì ưu tiên gia đình và con cái nên chọn lui về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi âm nhạc. Tuy vậy, mỗi khi anh ngỏ lời, Huỳnh Khánh Vy luôn sẵn sàng đồng hành.

Nam ca sĩ cũng dí dỏm chia sẻ rằng, sự xuất hiện của bà xã còn là “vía tốt”. Trong quá trình ghi hình, ê kíp phải thực hiện nhiều cảnh quay ngoài trời giữa thời tiết nắng gắt. Bà xã của Phan Mạnh Quỳnh đã ngâm mình dưới hồ nước nhân tạo nhiều giờ, khiến Huỳnh Khánh Vy bị bỏng nắng và mất khá nhiều thời gian để hồi phục.

Từ sản phẩm Đoàn ca nhạc đến Thấy trung nhân giữa thiên hạ, Phan Mạnh Quỳnh đã hợp tác cùng Binz và Tăng Duy Tân. Chia sẻ về trải nghiệm này, Phan Mạnh Quỳnh cho biết: “Đây là quá trình mà những ý tưởng âm nhạc ban đầu không chỉ được lắng nghe, mà còn được mở rộng và phát triển theo nhiều chiều cảm xúc mới, nhờ sự đồng điệu giữa những người làm nghề".

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Trong năm vừa qua, tôi đã chủ động ngỏ lời kết hợp cùng các ca - nhạc sĩ, đồng thời có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp để truyền tải rõ nét hơn những suy nghĩ, cảm hứng của mình. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có thêm sự kết hợp mới, từ đó mang đến cho khán giả nhiều ca khúc thú vị, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm đẹp trên hành trình làm nghề”.