'Even If This Love Disappears from the World Tonight': Bộ phim tình cảm tuổi trẻ đậm chất Hàn Quốc nhất

SVO - Thu hút sự chú ý khi ra mắt tại rạp vào ngày 24/12/2015, đêm Giáng sinh, và dường như không hề giảm nhiệt, 'Even If This Love Disappears from the World Tonight' đã nhanh chóng vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng 'Top 10 Phim hay nhất hôm nay' của Netflix Hàn Quốc, chỉ một ngày sau khi ra mắt vừa xong.

Bắt đầu được phát sóng trên Netflix vào ngày 4/2, Even If This Love Disappears from the World Tonight (Đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian) nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu, theo bảng xếp hạng phim của Netflix Hàn Quốc ngày 5/2.

Do Kim Hye Young đạo diễn, phim có sự tham gia của Choo Young Woo và Shin Si Ah trong vai chính. Phim có thời lượng 106 phút và được đánh giá là phù hợp cho khán giả từ 12 tuổi trở lên, và phát hành tại rạp trước khi ra mắt trên nền tảng trực tuyến và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày trong ngày đầu tiên công chiếu, thu hút 63.729 người xem. Đến ngày thứ 17 tại rạp, phim đã vượt qua điểm hòa vốn và được xem là tín hiệu tích cực ban đầu cho hiệu suất phòng vé Hàn Quốc năm 2026. Vào ngày thứ 23, tổng số người xem đã vượt quá 800.000, với tổng số khán giả cuối cùng là 860.000 người.

Câu chuyện xoay quanh Han Seo Yoon (do Shin Si Ah thủ vai), một nữ sinh trung học mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều khiến cô mất hết ký ức về ngày hôm trước mỗi khi ngủ thiếp đi, và Kim Jae Won (do Choo Young Woo thủ vai), một chàng trai sống trôi nổi không mục đích hay gắn kết tình cảm. Tình cờ, Jae Won bắt đầu một mối quan hệ giả với Seo Yoon, người đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt do căn bệnh của mình. Thông qua nhật ký, ghi chú và ảnh chụp, cả hai cùng nhau tìm lại những ký ức biến mất mỗi ngày, dần dần nảy sinh tình cảm chân thành với nhau. Tuy nhiên, khi chứng mất trí nhớ của Seo Yoon ngày càng trầm trọng và những bí mật mà Jae Won che giấu dần được hé lộ, cùng với một số phận bi thảm đang chờ đợi họ, cặp đôi buộc phải đối mặt với một lựa chọn đau lòng.

Bộ phim là phiên bản làm lại của Hàn Quốc từ một bộ phim Nhật Bản dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Ichijo Misaki. Phiên bản gốc của Nhật Bản đã thu hút tổng cộng 1,25 triệu khán giả tại Hàn Quốc, tạo nên danh tiếng là "bộ phim tình cảm kinh điển của thế hệ MZ".

Thế hệ MZ (Gen MZ) là thuật ngữ kết hợp giữa Millennials (Gen Y - sinh 1981 - 1996) và thế hệ Z (Gen Z - sinh 1997 - 2012), mô tả những người trẻ sinh từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2010. Họ là nhóm nhân khẩu học am hiểu công nghệ, lớn lên cùng Internet và mạng xã hội, thường được coi là lực lượng tiêu dùng chủ chốt, ưa chuộng cá nhân hóa và có tư duy thực dụng.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa phiên bản Nhật Bản và Hàn Quốc nằm ở cách thể hiện cảm xúc. Trong khi phim Nhật Bản chú trọng sự tiết chế và tinh tế, dành không gian và sự im lặng để truyền tải cảm xúc, thì phiên bản Hàn Quốc lại khắc họa nỗi đau mất trí nhớ và sự đau khổ khi phải bắt đầu lại mỗi ngày một cách trực tiếp và mãnh liệt hơn về mặt cảm xúc.

Đạo diễn Kim Hye Young trước đây đã nhấn mạnh ý định làm lại câu chuyện theo hướng "bộ phim tình cảm tuổi trẻ đậm chất Hàn Quốc nhất", điều chỉnh diễn biến cảm xúc để phù hợp với khán giả địa phương.

Đối với Choo Young Woo, bộ phim này đánh dấu màn ra mắt trên màn ảnh rộng của anh. Nam diễn viên chia sẻ rằng mình vừa hồi hộp vừa xúc động sâu sắc khi nhận được dự án mà đã ấp ủ từ lâu. Là một người hâm mộ cả tiểu thuyết gốc và phim Nhật Bản, anh bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho câu chuyện. Mô tả về nhân vật Kim Jae Won, Choo Young Woo cho biết vai diễn khắc họa một người thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và hoài nghi nhưng dần dần bộc lộ sự ấm áp tiềm ẩn sau khi gặp Seo Yoon, đồng thời cho biết anh hy vọng sẽ thể hiện một “câu chuyện tình lãng mạn tuổi trẻ kinh điển”. Choo Young Woo cũng dành lời khen ngợi cho Shin Si Ah, tiết lộ rằng mặc dù cô ấy thường đóng những vai mạnh mẽ, nhưng ngoài đời lại rất tươi sáng và đáng yêu. Choo cũng cho biết mình rất hài lòng với sự ăn ý của cả hai trên màn ảnh.

Shin Si Ah, người đóng vai Han Seo Yoon, giải thích rằng mình tiếp cận vai diễn với tâm thế “mỗi khoảnh khắc đều phải như lần đầu tiên”. Cô tập trung vào việc thể hiện cảm xúc như thể trải nghiệm chúng lần đầu tiên và cảm thấy hạnh phúc khi được hóa thân vào một nhân vật mà mình ngưỡng mộ trong câu chuyện gốc. Cô nhấn mạnh việc cân bằng giữa năng lượng vui tươi, tích cực của một cô gái tuổi teen với nỗi buồn của một người đang phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo.

Cốt lõi của bộ phim nằm ở tiền đề chính: "Một cuộc sống nơi ký ức được thiết lập lại mỗi ngày. Trong một thế giới mà ngay cả người bạn yêu thương cũng bị lãng quên sau giấc ngủ, câu chuyện khám phá cách cảm xúc và các mối quan hệ phải được xây dựng lại hết lần này đến lần khác. Quá trình hồi sinh tình yêu thông qua những kỷ vật - nhật ký, ghi chú, ảnh và video tạo nên xương sống cảm xúc của câu chuyện".

Trong khi vẫn giữ được tông màu nhẹ nhàng, tinh tế đặc trưng của phim tình cảm Nhật Bản, phiên bản Hàn Quốc đã khéo léo lồng ghép các yếu tố địa phương như cuộc sống học đường, mối quan hệ gia đình và tình bạn, định hình lại câu chuyện thành một bộ phim tình cảm tuổi mới lớn đậm chất Hàn Quốc. Ngày phát hành vào đêm Giáng sinh và bối cảnh mùa Đông cũng được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với thị hiếu của khán giả trong nước.

Bộ phim thu hút thêm sự chú ý khi đây là sự kết hợp tình cảm trọn vẹn đầu tiên trên màn ảnh rộng giữa Choo Young Woo, người nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như "Mercy for None" và "The Trauma Code: Heroes on Call", cùng Shin Si Ah, người từng xuất hiện trong "Resident Playbook" và phim điện ảnh "The Witch: Part 2. The Other One". Sự ăn ý tuyệt vời của cả hai, được mô tả trong các buổi chiếu phim và phỏng vấn là "ấm áp" và "đáng yêu", đã khiến các cảnh hẹn hò và những khoảnh khắc đời thường trở thành điểm nhấn quan trọng đối với người xem.

Ở nửa sau, bộ phim đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn: “Nếu ký ức biến mất, liệu tình yêu có còn tồn tại?” và “Liệu việc lựa chọn điều ít gây đau đớn hơn có thực sự vì lợi ích của người khác?”. Thông qua cốt truyện đầy cảm xúc, bộ phim đã được ca ngợi vì đã khắc họa một cách sâu sắc sự hy sinh, ký ức và bản sắc.

Sau thành công vang dội tại rạp chiếu phim và được khán giả truyền miệng đánh giá cao, bộ phim đã nhanh chóng có mặt trên Netflix, tạo cơ hội cho những người đã xem bản gốc Nhật Bản hoặc đọc tiểu thuyết có thể so sánh và suy ngẫm về bản làm lại.

Phiên bản Nhật Bản đạt điểm đánh giá của khán giả trong nước là 7,94/10, với những bình luận như: Yên tĩnh và thuần khiết về cảm xúc; Nhịp độ phim tăng quá nhanh ở cuối, nhưng diễn biến cảm xúc vẫn được giữ vững; Chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt...

Tính đến ngày 5/2, bản làm lại của Hàn Quốc đã đạt điểm đánh giá thực tế của khán giả là 8,52/10. Khán giả đã chia sẻ những phản hồi như: Nếu bạn là người dễ xúc động, bạn sẽ khóc nức nở… tay áo tôi ướt sũng; Bộ phim đã chuyển tải một cách tuyệt vời tâm trạng thuần khiết, day dứt vào cảm xúc người Hàn Quốc; Một bộ phim tình cảm kinh điển mà ngay cả những người hâm mộ bản gốc cũng có thể chấp nhận; Bản Hàn Quốc tác động mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi diễn xuất của Choo Young Woo; Tôi đã xem nó sau khi xem bản Nhật Bản, và nó vẫn rất xuất sắc. Một bản làm lại được thực hiện rất tốt...