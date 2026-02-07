'Even If This Love Disappears from the World Tonight': Bộ phim tình cảm tuổi trẻ đậm chất Hàn Quốc nhất

Bắt đầu được phát sóng trên Netflix vào ngày 4/2, Even If This Love Disappears from the World Tonight (Đêm nay dẫu tình yêu này biến mất khỏi thế gian) nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu, theo bảng xếp hạng phim của Netflix Hàn Quốc ngày 5/2.
Do Kim Hye Young đạo diễn, phim có sự tham gia của Choo Young Woo và Shin Si Ah trong vai chính. Phim có thời lượng 106 phút và được đánh giá là phù hợp cho khán giả từ 12 tuổi trở lên, và phát hành tại rạp trước khi ra mắt trên nền tảng trực tuyến và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày trong ngày đầu tiên công chiếu, thu hút 63.729 người xem. Đến ngày thứ 17 tại rạp, phim đã vượt qua điểm hòa vốn và được xem là tín hiệu tích cực ban đầu cho hiệu suất phòng vé Hàn Quốc năm 2026. Vào ngày thứ 23, tổng số người xem đã vượt quá 800.000, với tổng số khán giả cuối cùng là 860.000 người.
Bộ phim là phiên bản làm lại của Hàn Quốc từ một bộ phim Nhật Bản dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Ichijo Misaki. Phiên bản gốc của Nhật Bản đã thu hút tổng cộng 1,25 triệu khán giả tại Hàn Quốc, tạo nên danh tiếng là "bộ phim tình cảm kinh điển của thế hệ MZ".
Thế hệ MZ (Gen MZ) là thuật ngữ kết hợp giữa Millennials (Gen Y - sinh 1981 - 1996) và thế hệ Z (Gen Z - sinh 1997 - 2012), mô tả những người trẻ sinh từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2010. Họ là nhóm nhân khẩu học am hiểu công nghệ, lớn lên cùng Internet và mạng xã hội, thường được coi là lực lượng tiêu dùng chủ chốt, ưa chuộng cá nhân hóa và có tư duy thực dụng.
Một điểm khác biệt quan trọng giữa phiên bản Nhật Bản và Hàn Quốc nằm ở cách thể hiện cảm xúc. Trong khi phim Nhật Bản chú trọng sự tiết chế và tinh tế, dành không gian và sự im lặng để truyền tải cảm xúc, thì phiên bản Hàn Quốc lại khắc họa nỗi đau mất trí nhớ và sự đau khổ khi phải bắt đầu lại mỗi ngày một cách trực tiếp và mãnh liệt hơn về mặt cảm xúc.
Đạo diễn Kim Hye Young trước đây đã nhấn mạnh ý định làm lại câu chuyện theo hướng "bộ phim tình cảm tuổi trẻ đậm chất Hàn Quốc nhất", điều chỉnh diễn biến cảm xúc để phù hợp với khán giả địa phương.
Cốt lõi của bộ phim nằm ở tiền đề chính: "Một cuộc sống nơi ký ức được thiết lập lại mỗi ngày. Trong một thế giới mà ngay cả người bạn yêu thương cũng bị lãng quên sau giấc ngủ, câu chuyện khám phá cách cảm xúc và các mối quan hệ phải được xây dựng lại hết lần này đến lần khác. Quá trình hồi sinh tình yêu thông qua những kỷ vật - nhật ký, ghi chú, ảnh và video tạo nên xương sống cảm xúc của câu chuyện".
Trong khi vẫn giữ được tông màu nhẹ nhàng, tinh tế đặc trưng của phim tình cảm Nhật Bản, phiên bản Hàn Quốc đã khéo léo lồng ghép các yếu tố địa phương như cuộc sống học đường, mối quan hệ gia đình và tình bạn, định hình lại câu chuyện thành một bộ phim tình cảm tuổi mới lớn đậm chất Hàn Quốc. Ngày phát hành vào đêm Giáng sinh và bối cảnh mùa Đông cũng được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với thị hiếu của khán giả trong nước.
Ở nửa sau, bộ phim đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn: “Nếu ký ức biến mất, liệu tình yêu có còn tồn tại?” và “Liệu việc lựa chọn điều ít gây đau đớn hơn có thực sự vì lợi ích của người khác?”. Thông qua cốt truyện đầy cảm xúc, bộ phim đã được ca ngợi vì đã khắc họa một cách sâu sắc sự hy sinh, ký ức và bản sắc.
Sau thành công vang dội tại rạp chiếu phim và được khán giả truyền miệng đánh giá cao, bộ phim đã nhanh chóng có mặt trên Netflix, tạo cơ hội cho những người đã xem bản gốc Nhật Bản hoặc đọc tiểu thuyết có thể so sánh và suy ngẫm về bản làm lại.
Phiên bản Nhật Bản đạt điểm đánh giá của khán giả trong nước là 7,94/10, với những bình luận như: Yên tĩnh và thuần khiết về cảm xúc; Nhịp độ phim tăng quá nhanh ở cuối, nhưng diễn biến cảm xúc vẫn được giữ vững; Chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt...
Tính đến ngày 5/2, bản làm lại của Hàn Quốc đã đạt điểm đánh giá thực tế của khán giả là 8,52/10. Khán giả đã chia sẻ những phản hồi như: Nếu bạn là người dễ xúc động, bạn sẽ khóc nức nở… tay áo tôi ướt sũng; Bộ phim đã chuyển tải một cách tuyệt vời tâm trạng thuần khiết, day dứt vào cảm xúc người Hàn Quốc; Một bộ phim tình cảm kinh điển mà ngay cả những người hâm mộ bản gốc cũng có thể chấp nhận; Bản Hàn Quốc tác động mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi diễn xuất của Choo Young Woo; Tôi đã xem nó sau khi xem bản Nhật Bản, và nó vẫn rất xuất sắc. Một bản làm lại được thực hiện rất tốt...