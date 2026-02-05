Noo Phước Thịnh bất ngờ mang đến một 'làn gió' nhạc Xuân mới cho năm Bính Ngọ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Trong chương trình 'Gala nhạc Việt' Tết 2026, Noo Phước Thịnh mang đến tiết mục 'Tết an nhiên, Tết bình yên', hứa hẹn sẽ là bản nhạc Xuân của mọi nhà dịp Tết này.

Danh xưng “ông hoàng nhạc Xuân” không phải là một danh hiệu tự phong, mà được bồi đắp qua 14 năm bền bỉ cống hiến của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh trong hành trình đồng hành cùng Gala nhạc Việt.

luan7074.jpg

Năm 2013, Xuân ca đã mở màn cho một kỷ nguyên nhạc Xuân đầy trẻ trung và văn minh của Noo Phước Thịnh tại Gala nhạc Việt. Kể từ đó, hàng loạt "bản hit" như Chúc Tết mọi nhà - Những ngày Xuân rực rỡ (2016), Hạnh phúc Xuân ngời (2017) đã liên tục vang lên khắp nhà nhà mỗi dịp đón Năm mới.

luan7008.jpg

Đặc biệt, sự bùng nổ của “siêu hit quốc dân” Năm qua đã làm gì (2020) và gần đây nhất là Khổ quá thì về mẹ nuôi (2025) đã xác lập một tiêu chuẩn mới cho nhạc Tết: Không chỉ rộn ràng mà còn phải chạm đến chiều sâu tâm lý và sự đồng cảm của công chúng.

Tiếp nối chuỗi thành công rực rỡ đó, tại Gala nhạc Việt Tết 2026, với chủ đề “Năm mới khởi sắc”, Noo Phước Thịnh mang đến một “làn gió mới” mang tên Tết an nhiên, Tết bình yên. Đây là một sáng tác đầy tâm huyết của hai nhạc sĩ RayD và Auren, được "đo ni đóng giày" cho chất giọng và phong cách của nam ca sĩ.

q2.jpg

Ca khúc có giai điệu tươi vui, sôi động, hòa quyện cùng những âm hưởng hiện đại và đặc biệt là đoạn rap “bắt trend” cực kỳ lôi cuốn. Nội dung bài hát như một lời vỗ về dịu dàng nhưng đầy năng lượng, với thông điệp: Hãy dũng cảm rũ bỏ những muộn phiền, những áp lực của một năm cũ đầy biến động để mở lòng chào đón một cái Tết thật bình yên bên gia đình.

q.jpg

Tổng đạo diễn Trần Thành Trung mang đến Gala nhạc Việt Tết 2026, chủ đề "Năm mới khởi sắc", với nhiều tiết mục quy mô hoành tráng và dàn dựng đạt chuẩn quốc tế. Thay vì chỉ tập trung vào nhạc Xuân truyền thống, anh đã mở rộng biên độ âm nhạc sang các chủ đề xã hội, tình yêu đôi lứa... thông qua hơn 10 ca khúc độc quyền sáng tác mới.

619704105-1427661662060367-7770523517624150170-n.jpg

"Năm mới khởi sắc" không chỉ là lời chúc, mà còn là nguồn năng lượng tích cực cổ vũ mọi người gạt bỏ lo toan năm cũ để bứt phá rực rỡ trong năm Bính Ngọ. Chương trình quy tụ gần 70 nghệ sĩ hàng đầu, mang đến những tiết mục đặc sắc mang đậm dấu ấn Gala nhạc Việt.

Thuận Tùng
#Noo Phước Thịnh #Noo Phước Thịnh hát nhạc Xuân #Gala nhạc Việt Tết 2026 #Gala nhạc Việt #Tết 2026 #âm nhạc Tết #nhạc Xuân #Tết Bính Ngọ

