Duy Khoa tái xuất với âm nhạc, hé lộ vai trò đặc biệt trước thềm năm mới

Sau một thời gian dài vắng bóng, giọng ca 'Suy nghĩ trong anh' bất ngờ xuất hiện trở lại cùng hàng loạt những dự định cho con đường âm nhạc phía trước.

Theo đó, Duy Khoa quyết định thành lập nhóm nhạc mang tên TRE PAPA với 3 thành viên đều là những ông bố bỉm sữa, đam mê âm nhạc. "Chúng tôi quen nhau và đều trưởng thành từ trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Việc hoạt động dưới vai trò thành viên nhóm nhạc là để chúng tôi đề cao sự gắn kết, chăm sóc, hỗ trợ nhau trong hoạt động sáng tác, luyện tập, thu âm và các show diễn", Duy Khoa chia sẻ.

Điều thú vị là cả 3 thành viên của nhóm nhạc đều từng ghi dấu tại các cuộc thi âm nhạc uy tín: Vương Linh đã từng lọt vào top 10 Việt Nam Idol, Duy Khoa đoạt giải 'Ca sĩ triển vọng Sao Mai điểm hẹn', Linh Phạm đoạt giải 'Giọng hát hay Hà Nội' và giải Nhất 'Tiếng ca toàn quốc ngành Ngân hàng'.

Duy Khoa chính thức quay trở lại với âm nhạc với vai trò thành viên nhóm nhạc.

Trong nhóm, nếu Duy Khoa với vai trò trưởng nhóm và là sáng tác chính thì Vương Linh sẽ trở thành giọng hát chính, còn Linh Phạm 'cân' nhạc cụ piano và guitar. 'Dấu chân' đầu tiên của nhóm trên hành trình âm nhạc là single Năm mới tốt thôi.

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc giản dị nhưng thiêng liêng của mùa xuân, Năm mới tốt thôi như một lời thì thầm động viên, khích lệ mọi người buông bỏ lo toan, đón lấy những điều bất ngờ đẹp đẽ.

Với màu sắc vừa sang trọng vừa vui tươi, ca khúc kết hợp nhịp điệu hiện đại cùng lời hát ca ngợi truyền thống Tết Việt, khiến người nghe lắc lư nhẹ nhàng theo tiếng nhạc. Sản phẩm được ấp ủ kỹ lưỡng, hứa hẹn không chỉ là bản hit Tết 2026 mà còn là lời chúc chân thành từ TRE PAPA gửi đến khán giả: Hãy mở lòng, tận hưởng giây phút hiện tại, và để mùa Xuân hong khô mọi muộn phiền.

Sản phẩm đầu tay của nhóm nhạc mang màu sắc rộn rã, tươi vui của năm mới đến khán giả.

Track thứ 2 của single mang tên Xuân đong đầy niềm vui như một bức tranh xuân dịu dàng. Với giai điệu sâu lắng, gần gũi, hòa quyện yếu tố truyền thống và hiện đại, ca khúc khắc họa trọn vẹn tinh thần Tết: trở về nhà trên con đường quen, nghe tiếng gọi của gia đình thân thương, nâng ly chúc những điều lành đang chớm nở. Ba giọng ca nội lực của nhóm nhạc hòa quyện tạo nên bản nhạc vừa sang trọng vừa chân thành, như lời thì thầm từ trái tim gửi đến khán giả.

Duy Khoa chia sẻ: "Đây là album chúng tôi dành cho những ai vẫn đang hân hoan đón tết hay cả những ai từng mệt mỏi nhưng vẫn chọn tin vào điều tốt đẹp, dành cho những người dám tạm buông bỏ lo toan để đón lấy một khởi đầu mới'.