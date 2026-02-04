Trò cưng của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang tung MV Tết khiến ai cũng muốn về nhà

SVO - Năm năm kể từ 'The Voice Kids 2021', Tiểu Bình chính thức trở lại với MV 'Hương Tết quê nhà', đánh dấu bước trưởng thành mới trong hành trình âm nhạc của giọng ca sinh năm 2007.

Tiểu Bình là thí sinh đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, từng ghi dấu ấn tại The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2021. Mới đây, nữ ca sĩ chính thức trở lại 'đường đua' âm nhạc, đánh dấu tuổi 18 của mình với MV Hương Tết quê nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập.

Tiểu Bình tung MV 'Hương Tết quê nhà', đánh dấu tuổi 18 của mình.

Nếu như ở Giọng hát Việt nhí 2021, Tiểu Bình được chú ý nhờ chất giọng trong sáng, cảm xúc và phong thái biểu diễn tự nhiên, thì trong lần trở lại này, cô đã khiến mọi người kinh ngạc vì vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát đã có những tiến bộ rõ rệt.

Nói về quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng' của mình, Tiểu Bình cho biết, gia đình cô vừa trải qua nhiều biến cố và khó khăn về kinh tế khiến cô buộc phải tạm ngưng các hoạt động âm nhạc. Trong quãng thời gian này, Tiểu Bình lựa chọn tập trung cho việc học và âm thầm rèn luyện khả năng sáng tác. Dù chưa chính thức ra mắt sản phẩm cá nhân, nữ ca sĩ trẻ đã bắt đầu viết nhạc dựa trên những trải nghiệm thật của bản thân, từ tâm trạng tuổi mới lớn đến những thay đổi trong đời sống gia đình.

Nhạc sĩ Lăng Lập cho biết, anh rất ấn tượng với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của Tiểu Bình. Mất một khoảng thời gian rất dài để thuyết phục, anh mới có thể mang Tiểu Bình trở lại âm nhạc cùng Hương tết quê nhà. “Một người nhạc sĩ lúc nào cũng cần những tiếng hát mới, trẻ trung hơn. Tiểu Bình là một trong những giọng ca mà tôi đang cần. Giọng hát của em có màu sắc riêng, phù hợp với những ca khúc mang tính tự sự và cảm xúc”, nhạc sĩ Lăng Lập chia sẻ.

Ca khúc này được nhạc sĩ Lăng Lập 'đo ni đóng giày' cho Tiểu Bình. Trong bài hát, mùa Xuân được xây dựng như một hình ảnh ẩn dụ, vừa là mùa Xuân của đất trời, vừa là hình ảnh một thiếu nữ mang theo sức sống mới. Cách khai thác này giúp ca khúc giữ được sự tươi trẻ nhưng vẫn giàu chiều sâu cảm xúc.