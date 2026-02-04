NSƯT Hữu Châu trở lại đóng phim với vai diễn đặc biệt nhất trong sự nghiệp

SVO - Trailer chính thức của 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' mang đến những lát cắt ý nghĩa về tình thân, tình yêu và tình bạn. Phim gây chú ý khi có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hữu Châu, Trần Doãn Hoàng, Võ Phan Kim Khánh, Nguyễn Hùng, Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn, Tào Nhân…

Trailer phim kể câu chuyện về Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh thủ vai) là một cô gái trẻ đang nỗ lực trở thành diễn viên, nhưng liên tiếp đối mặt với những va đập hiện thực, từ những lời nhận xét khắt khe về ngoại hình.

Chính trong những thử thách ấy, các mối quan hệ xoay quanh bao gồm tình thân, tình bạn, tình yêu đã trở thành điểm tựa quan trọng, thôi thúc Hoài tiếp tục theo đuổi đam mê.

Trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, nhân vật ông Năm Nghĩa (NSƯT Hữu Châu thể hiện) là một người cha câm điếc nhưng luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc trong cuộc đời con gái. Không cần những lời yêu thương được thốt thành tiếng, tình phụ tử của ông được thể hiện qua những cử chỉ lặng lẽ và sự hy sinh thầm lặng - một dạng “tình yêu vô thanh” rất điển hình của những người cha châu Á.

Qua vai diễn này, NSƯT Hữu Châu góp phần tạo nên hình ảnh người cha khác biệt trên màn ảnh Việt. Dù mang trong mình những nỗi đau riêng, nhưng ông luôn ở phía sau con với lời nhắc nhở: “Con ổn thì ba mới ổn”.

Ba chữ “tình” của phim được dẫn dắt xuyên suốt trailer thông qua ba giai điệu giàu cảm xúc. Mở đầu là ca khúc A little dream of me nhẹ nhàng và sâu lắng, mở ra câu chuyện bằng những ca từ đầy suy tư: “Hàng trăm ước mơ dở dang, hàng trăm suy nghĩ muộn màng”.

Bông hoa duy nhất là ca khúc mang tính chủ đề của bộ phim, được vang lên với phong cách epic cùng dàn bè, đồng ca hoành tráng, đại diện cho khát vọng được khẳng định bản thân. Đặc biệt, trailer còn nhá hàng ca khúc Ở trong khu rừng do Nguyễn Hùng thể hiện, gây ấn tượng với phần đệm guitar mộc mạc, rất đặc trưng của nam nghệ sĩ.

Ngoài ra, trailer còn gây ấn tượng với màn xuất hiện đặc biệt của đạo diễn - diễn viên Huỳnh Lập trong vai đạo diễn trẻ tham gia buổi casting web drama Một chục câu chuyện kinh dị. Đây là một trong những phim ngắn nổi bật, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ của DamTV và Huỳnh Lập trong giai đoạn đầu sự nghiệp.