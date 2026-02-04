Anh Tú Atus 'giữ chuỗi' phim Tết ấn tượng, tiết lộ chuyện ân tình với Trường Giang khi còn là sinh viên

Trước thềm ra mắt phim Tết 2026 'Nhà ba tôi một phòng', Anh Tú Atus thực hiện bộ ảnh mặc áo dài, mang sắc Xuân đến gần hơn với khán giả.

Không chọn những thiết kế thông thường, Anh Tú Atus phá cách với áo khoác ngoài đi cùng thắt eo lạ mắt. Trong bộ ảnh, nam diễn viên một lần nữa khẳng định gu thời trang “không phải dạng vừa” của mình khi thử sức với trang phục họa tiết. Anh khéo lựa chọn điểm nhấn hoa nhí vừa tinh tế vừa trẻ trung.

Nói về việc tham gia Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus cho biết: “Tú nhận được lời mời đóng phim Tết của anh Trường Giang từ 2 năm trước. Thời điểm mình đang bận rộn với Anh trai say hi, anh Giang có nói đang làm kịch bản phim Tết và đã viết cho mình một vai diễn. Và vì là anh Giang nên mình không có lý do gì để từ chối”.

Anh Tú Atus đã có cơ duyên với các dự án của Trường Giang từ thời còn học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM: “Lúc còn là sinh viên, những vở kịch mà Tú đều từ kịch bản của anh Giang. Việc mình tham gia phim Tết 2026 có thể xem là trả nợ ân tình cho anh. Qua đây, Tú cũng muốn cảm ơn anh Giang rất nhiều vì đã nhớ tới và luôn dõi theo, ủng hộ hành trình hoạt động nghệ thuật của Tú”.

Gần một thập kỷ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Anh Tú Atus ghi dấu ấn lớn với nhiều tựa phim thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay phim chiếu mạng. Đặc biệt, anh còn có duyên với phim Tết khi có 3 tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ của điện ảnh Việt là Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ đồng), Siêu lừa gặp siêu lầy (122 tỷ đồng), Gặp lại chị bầu (105,3 tỷ đồng).

Các dự án Tết thành công trước đó là tiền đề để khán giả kỳ vọng Anh Tú Atus một lần nữa làm nên chuyện trong năm 2026 này. Dù vậy, đây cũng là sự áp lực đối với giọng ca Nỗi đau đính kèm: “Sự phủ sóng là một cơ hội quý giá để Tú có thể đến gần hơn với khán giả nhưng mình cũng áp lực việc làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán”.

Với Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus vào vai Phát mang đến hình ảnh một chàng trai trẻ trung, gần gũi, đôi lúc tinh nghịch nhưng không hời hợt. Nhân vật của anh không chỉ là tuyến tình cảm của An, mà còn là “điểm va chạm” quan trọng trong mối quan hệ cha và con giữa ông Thạch (Trường Giang) và An (Đoàn Minh Anh).