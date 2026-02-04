Mai Tài Phến: 'Mỗi khi gặp vấn đề trên phim trường, tôi quay qua chị Mỹ Tâm sẽ cảm thấy rất an toàn'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Nhà sản xuất Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chính thức công bố lịch chiếu phim 'Tài'. Cùng với đó, dàn diễn viên cũng tiết lộ nhiều chuyện hậu trường của dự án đáng mong chờ này.

Đạo diễn Mai Tài Phến xuất hiện với nhiều cảm xúc khi lần đầu đứng trước công chúng trong vai trò người dẫn dắt một dự án điện ảnh quy mô: “Bảy năm rồi, tôi mới có cảm giác này. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong phim điện ảnh Tài được khán giả đón nhận và ủng hộ”.

Mỹ Tâm nghĩ rằng, ngày ra mắt phim là 6/3 năm nay sẽ hợp lý hơn nhiều, khi mà mùa phim Tết Bính Ngọ có quá nhiều tác phẩm hay. Nói về hành trình tham gia dự án, Mỹ Tâm sau một năm cân nhắc và chỉnh sửa kịch bản, Mai Tài Phến đã thuyết phục được cô đồng hành.

Khi nhắc đến việc trở lại với điện ảnh, Mỹ Tâm bộc bạch “Tính ra, đã 7 năm từ Chị trợ lý của anh. Đến giờ, tôi thấy mình may mắn khi nhận được những câu hỏi về việc làm phim hay đóng phim. Trong thời gian đó, tôi cũng tìm kiếm những vai diễn mình có thể phù hợp, đảm nhận được. Và đó còn là cái duyên”.

Về phía Mai Tài Phến, anh cho biết bản thân đã phát triển kịch bản Tài trong một thời gian dài và có hình dung rõ ràng về dàn diễn viên ngay từ đầu. Anh chia sẻ: “Những diễn viên trong kịch bản này đều đã có trong hình dung của tôi ngay từ đầu. Khi là diễn viên, tôi bỏ qua vai trò đạo diễn và ngược lại".

Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc ba vai trò trong dự án này: "Tôi rất may mắn khi được các anh chị hỗ trợ rất nhiều. Các anh chị thực sự tỏa sáng với nhân vật. Tôi ra set và thấy được sự cố gắng của mọi người. Áp lực lớn nhất của tôi là không có thời gian nghỉ. Nhưng sau tất cả, tôi thấy điều này hợp với mình. Tôi không xem đó là áp lực, mà xem đây là một cơ hội để làm dày hơn kỹ năng của bản thân ở cả vai trò diễn viên và đạo diễn”.

Mỹ Tâm nhận định về tinh thần của bộ phim: “Đây là một bộ phim tâm lý, gia đình, tình cảm. Mai Tài Phến cũng là một người miền Tây, nên có lấy nhiều trải nghiệm, câu chuyện của cá nhân. Đây không hẳn là một bộ phim nói về miền Tây, càng không phải phim hành động hay tình cảm quá nhiều. Mọi thứ kết hợp lại một cách hài hòa như một bức tranh, bức tranh rất đẹp. Tôi rất thích những góc quay, bối cảnh của phim này vì rất lạ”.

Mai Tài Phến nói thêm về sự đồng hành của Mỹ Tâm trên phim trường: “Tôi cũng thường xuyên nhờ chị Tâm hỗ trợ khi trên set. Chị giúp tôi có cảm giác rất an tâm, không cần phải lo nhiều nữa. Khi sự cố xảy ra, tôi học được thêm nhiều thứ từ cách chị Tâm xử lý. Tôi tin là những thứ từ tâm sẽ đi đến trái tim của khán giả".

Ngoài ra, Mỹ Tâm cho biết, nhạc sĩ Khắc Hưng sẽ đảm nhận phần nhạc nền của phim điện ảnh Tài. Và cô chính là người viết, cũng như thể hiện ca khúc nhạc phim.

#Hợp tác Mỹ Tâm và Mai Tài Phến #Ra mắt phim 'Tài' #Hậu trường dự án điện ảnh #Phim tâm lý gia đình #Vai trò đa dạng của Mai Tài Phến #Ảnh hưởng của Mỹ Tâm trong sản xuất phim #Phản hồi về trải nghiệm phim ảnh #Chia sẻ về quá trình sáng tạo kịch bản #Âm nhạc phim 'Tài' bởi Khắc Hưng #Tinh thần đoàn kết trong sản xuất phim

