Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Otis 'gây sốt' khi góp mặt trong phim Tết Bính Ngọ

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang đã ra mắt poster và trailer chính thức mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Trailer chính thức của Nhà ba tôi một phòng với màn xuất hiện chớp nhoáng nhưng đầy sức nặng của loạt gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Kiều Minh Tuấn, Kiến An, Phát La, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Otis…

q-5256.jpg

Dù chỉ lướt qua trong vài giây ngắn trong trailer, sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám vẫn đủ khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Đây là lần trở lại đầy ấn tượng và “tất tay” của Trường Giang khi quy tụ “một nửa” showbiz vào phim Tết.

gkan0505.jpg

Mỗi diễn viên xuất hiện với tạo hình riêng biệt, song đều hướng đến tinh thần giải trí, đời thường và gần gũi. Đáng chú ý, Lê Dương Bảo Lâm gây bất ngờ với câu thoại ấn tượng xoay quanh mối tình "gà bông" giữa Phát (Anh Tú Atus) và An (Đoàn Minh Anh) bị ông Thạch (Trường Giang) ngăn cấm, góp phần đẩy cao không khí tò mò cho trailer.

dsc-9393.jpg

Từ duyên hài tự nhiên, khả năng tung hứng linh hoạt đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc, mỗi nghệ sĩ đều mang đến một sắc thái riêng, làm dày thêm bức tranh gia đình trong phim.

dsc-7166.jpg

Sự góp mặt của dàn diễn viên đông đảo, trải dài nhiều thế hệ và phong cách không chỉ tạo nên sức hút truyền thông mạnh mẽ, mà còn cho thấy niềm tin của các nghệ sĩ dành cho Trường Giang trong lần trở lại điện ảnh sau nhiều năm.

dsc-7114.jpg

Màn hội tụ đặc biệt này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ, tiếng cười duyên dáng và cảm xúc ấm áp, đưa Nhà ba tôi một phòng trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên đường đua phim Tết 2026.

q1.jpg

Poster chính thức của phim cũng tạo được thiện cảm khi tái hiện trọn vẹn bầu không khí gia đình ấm áp, thấm đẫm sắc Xuân và tinh thần sum vầy đặc trưng của mùa Tết.

dsc-0206.jpg

Lựa chọn gam màu tươi sáng, dịu nhẹ làm chủ đạo, poster gợi mở cảm giác gần gũi, thân quen như chính không gian sinh hoạt của nhiều gia đình Việt mỗi dịp năm mới.

gkan7310.jpg

Bên cạnh Trường Giang, trailer của phim còn có sự xuất hiện của các nhân vật do Lê Khánh, Anh Tú Atus, Đoàn Minh Anh và Như Vân đảm nhận góp phần hoàn thiện bức tranh gia đình nhiều tầng cảm xúc, nơi yêu thương, va chạm và sẻ chia cùng tồn tại.

Bình Nguyễn
