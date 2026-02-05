Đài truyền hình Mexico gây tranh cãi vì ngôn từ xúc phạm nhóm nhạc BTS

SVO - Một chương trình truyền hình Mexico đang vướng vào tranh cãi vì đưa ra những nhận xét thiếu tôn trọng về nhóm nhạc BTS và người hâm mộ của họ.

Theo tài khoản YouTube và Instagram của Kênh Truyền hình Đa phương tiện số 6 (Canal 6) của Mexico, vào ngày 4/2 (giờ địa phương), các khách mời trong chương trình giải trí Chismoreo, phát sóng cuối tháng trước, đã thảo luận về sự bất công trong việc bán vé xung quanh chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BTS tại Mexico và phản ứng của công chúng đối với vụ việc gây tranh cãi này.

Trong chương trình, người dẫn chương trình Ruida Fernanda đã chỉ trích giá vé concert: "Thật đáng kinh ngạc khi mọi người vẫn mua vé, dù cảm thấy bị lợi dụng bởi giá cao". Một khách mời khác, Fabian Lavalle: "Nếu tôi có một cô con gái 17 tuổi, tôi sẽ bắt con bé làm bài tập về nhà. Đây không phải là lúc để khóc lóc và phàn nàn về buổi concert của một ca sĩ vô danh".

Người dẫn chương trình nhanh chóng cố gắng ngăn cô ấy lại: "Được nhìn thấy BTS trực tiếp là ước mơ của rất nhiều trẻ em". Tuy nhiên, Fernanda đã làm leo thang tranh cãi bằng cách nói thêm: "Tôi đảm bảo với các bạn rằng, một nửa số người hâm mộ thậm chí còn chưa học xong tiểu học, nhưng họ vẫn sẽ đi xem concert".

Ngay sau khi chương trình phát sóng, chỉ trích đã tràn ngập trên mạng xã hội. Người hâm mộ BTS đã phản hồi bằng các video và bài đăng tiết lộ trình độ học vấn và nghề nghiệp của họ. Những người làm nghề chuyên nghiệp như kỹ sư, bác sĩ hải quân, bác sĩ thú y và luật sư đã xác nhận nghề nghiệp của mình và trực tiếp bác bỏ tuyên bố của người dẫn chương trình, tiết lộ bằng thạc sĩ và tiến sĩ của họ.

Chismoreo, như tên gọi của nó, nổi tiếng với cách tiếp cận gây tranh cãi đối với tin tức giải trí. Ngay cả trong các video về các chủ đề khác, khách mời cũng liên tục cố gắng thu hút sự chú ý bằng những nhận xét thẳng thắn của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi xét đến bản chất của chương trình, họ cũng đang có những bình luận, chỉ trích nhắm vào BTS và người hâm mộ của họ một cách vượt quá giới hạn.

Trong khi đó, BTS dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại sân vận động GNP Seguros, Mexico vào ngày 7, 9 và 10/5. Sân vận động có sức chứa khoảng 65.000 người.

BTS sẽ tổ chức buổi hòa nhạc BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul vào lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc) ngày 21/3. Buổi hòa nhạc này được tổ chức để kỷ niệm sự ra mắt album mới cùng tên của nhóm. Điều này càng ý nghĩa hơn khi họ sẽ trình diễn những bài hát mới, bao gồm cả bài hát chủ đề, lần đầu tiên tại Quảng trường Gwanghwamun, một trong những không gian biểu tượng của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên, một ca sĩ tổ chức concert solo tại Quảng trường Gwanghwamun. Thông qua màn trình diễn này, BTS sẽ ghi dấu ấn vào một cột mốc khác trong lịch sử văn hóa Hàn Quốc.

Trước đây, BTS từng biểu diễn trên chương trình truyền hình nổi tiếng The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của đài NBC vào năm 2020, với dự án đặc biệt hằng tuần mang tên Tuần lễ BTS, lấy bối cảnh là điện Geunjeongjeon và đình Gyeonghoeru thuộc cung điện Gyeongbokgung. Buổi concert lần này, được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố sau khoảng năm năm rưỡi, hứa hẹn sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu một khởi đầu mới cho BTS.

Công ty quản lý Big Hit Music của BTS đã giải thích lý do chọn Quảng trường Gwanghwamun làm sân khấu cho màn trở lại của nhóm: "Album mới ARIRANG thể hiện điểm khởi đầu, bản sắc và những cảm xúc mà BTS muốn truyền tải ngày hôm nay. Với ý nghĩa biểu tượng của từ 'Arirang', chúng tôi muốn tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên tại một không gian đại diện cho Hàn Quốc".