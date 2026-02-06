Lee Chae Min và 'Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya'

SVO - Lee Chae Min đã nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Nhật Bản, ‘Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya' và hiện đang xem xét.

Ngày 6/2, một phương tiện truyền thông đưa tin Lee Chae Min sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Nhật Bản, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya.

Đáp lại thông tin này, công ty quản lý VARO Entertainment của Lee Chae Min cho biết: “Lee Chae Min đã nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya và hiện đang xem xét”.

Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả Higashino Keigo, kể về ba chàng trai lang thang vô gia cư Atsuya, Shota và Kouhei tình cờ trú đêm tại một tiệm tạp hóa bỏ hoang và phát hiện ra một hộp thư và nhận được những lá thư hỏi lời khuyên từ năm 1980. Thay vì bỏ đi, họ quyết định trả lời những lá thư đó. Những bức thư trả lời của họ vượt thời gian, không gian để đến tay người gửi và thay đổi cuộc đời của nhiều người khác nhau, tạo nên những điều kỳ diệu, kết nối diệu kỳ giữa quá khứ và hiện tại, đan xen những câu chuyện về hy vọng, tình yêu thương, sự lựa chọn và ý nghĩa cuộc sống.

Bộ phim truyền hình chuyển thể từ Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya dự kiến ​​sẽ có khoảng 10 tập, và hiện đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên.

Lee Chae Min đã gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình khác nhau như The Tyrant's Chef, Crash Course in Romance và Hierarchy.