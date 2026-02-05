Gây ấn tượng xuyên suốt 2025, Nguyễn Hùng bất ngờ 'vào rừng viết nhạc'

Nguyễn Hùng vừa chính thức ra mắt MV lyric ca khúc Ở trong khu rừng do chính anh sáng tác và thể hiện. Được biết, ca khúc này lấy cảm hứng từ nhân vật Khang do Nguyễn Hùng thủ vai trong bộ phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công. Đó là tự sự của một chàng sinh viên nuôi dưỡng đam mê trái ngành trở thành đạo diễn phim, giàu nhiệt huyết nhưng nhiều lần lạc lối trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Nguyễn Hùng khởi động năm mới với ca khúc 'Ở trong khu rừng'.

Theo chia sẻ, từ ý tưởng ban đầu của đạo diễn Chung Chí Công, Nguyễn Hùng đã tạo ra Ở trong khu rừng với thể loại Pop Ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, như tiếng lòng của một người đã đi qua biến cố, tìm lại sự bình yên và cất lời cảm ơn người đã truyền cảm hứng để họ tiếp tục tin vào ước mơ của mình. Lấy hình tượng “con cáo” và “bông hoa”, một lớp ẩn dụ mở ra thế giới nội tâm của nhân vật Khang, Nguyễn Hùng đã tạo nên những giai điệu đầy sức gợi, khiến khán giả thích thú trong ca khúc Ở trong khu rừng. Đó là câu chuyện về một con cáo lạc loài, dám lựa chọn con đường khác với những gì gia đình và cộng đồng áp đặt, kiên nhẫn chờ đợi “bông hoa” của đời mình.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, Nguyễn Hùng cho biết: “Đa số những ý tưởng tôi đưa vào bài hát đều bám sát câu chuyện của phim. Lần này cũng vậy, khi đã có sẵn một nội dung rất cụ thể về chú cáo và bông hoa, những hình ảnh đó tự nhiên hiện lên và dẫn dắt tôi trong quá trình viết lời. Đặc biệt, tinh thần kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương là điều rất rõ ràng để tôi đặt trọn vào ca khúc này”.

Hình ảnh cáo và hoa được thể hiện đầy sâu sắc trong ca khúc.

Sau khi lắng nghe bản demo đầu tiên từ Nguyễn Hùng, đạo diễn Chung Chí Công quyết định điều chỉnh cấu trúc phân đoạn, không còn xem đây là một tiết mục minh họa sân khấu, mà xây dựng thành một mạch truyện riêng, hòa quyện cùng ngôn ngữ điện ảnh của bộ phim. “Tôi tin, mọi người sẽ rất yêu thích phân đoạn này của nhân vật Khang và Hoài trong câu chuyện cáo và hoa”, đạo diễn Chung Chí Công khẳng định.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của âm nhạc và điện ảnh Việt Nam năm 2025. Ở lĩnh vực diễn xuất, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai người lính quả cảm trong Mưa Đỏ (2025). Song song đó, Nguyễn Hùng còn được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc phim” thế hệ mới, khi sở hữu loạt ca khúc được yêu thích như: Phép màu (Đàn cá gỗ OST), Còn gì đẹp hơn (Mưa Đỏ OST), Kiếm đâu bây giờ (Cục vàng của Ngoại OST) - liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng, sân khấu và giải thưởng lớn trong nước. Đặc biệt, nam nghệ sĩ vừa tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 khi giành tổng cộng 5 giải thưởng, trong đó có "Gương mặt mới xuất sắc", "Bài hát hiện tượng" và "Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất".

