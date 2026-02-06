Giảng viên 9X góp mặt trên “con tàu thanh niên” quốc tế, lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới

SVO - Vượt qua áp lực công việc và quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, Hải Nam vinh dự trở thành đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản lần thứ 49.

Giảng viên trẻ với bảng thành tích giàu cảm hứng

Phạm Hải Nam (1999, Lạng Sơn) hiện là giảng viên Khoa Ngoại ngữ tại Học viện Ngoại giao. Là một người con miền núi, thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số, anh sớm ghi dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật trong công tác thanh niên, tình nguyện và ngoại giao quốc tế.

Trong những năm qua, anh đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2013–2018; được vinh danh tại Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nằm trong 50 cá nhân tiêu biểu toàn quốc.

Không chỉ hoạt động trong nước, Phạm Hải Nam còn là đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thanh niên quốc tế kỷ niệm 100 năm IFRC tại Solferino (Ý); từng giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Đông Nam Á (SEAYN), thành viên Ban chỉ đạo Mạng lưới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APYN).

Giảng viên trẻ với nhiều dấu ấn trong hoạt động thanh niên và đối ngoại.

Trong lĩnh vực đối ngoại, anh tham gia Ban đối ngoại Trung tâm điều hành SEA Games 31, điều phối đoàn Uỷ ban Olympic Singapore và Timor Leste; làm liên lạc viên tháp tùng Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu 2023; tháp tùng Đoàn Tổng Công tố Liên bang Nga tại Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng năm 2025.

Bên cạnh đó, anh còn là MC của nhiều sự kiện quốc tế, ngoại giao song phương và huấn luyện viên ứng xử tiếng Anh cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nhìn lại năm 2025, Hải Nam cho biết điều tự hào nhất là được trở thành một phần của Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản, đồng thời chứng kiến nhiều sinh viên do mình giảng dạy trưởng thành, đạt thành tích cao tại các cuộc thi hùng biện lớn.

Hành trình trên con tàu “ước mơ” và khát vọng lan tỏa giá trị Việt

Trở thành đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự SSEAYP lần thứ 49, với Hải Nam là niềm tự hào và hạnh phúc lớn. Anh không chỉ mang câu chuyện cá nhân ra quốc tế mà còn học hỏi sáng kiến thanh niên khu vực, từ đó truyền cảm hứng cho sinh viên tại Học viện Ngoại giao.

Chương trình SSEAYP do Văn phòng Nội các Nhật Bản tổ chức từ năm 1974, là diễn đàn giao lưu thanh niên uy tín trong khu vực. Chương trình năm nay kéo dài 34 ngày, đi qua Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và hơn 10 ngày hải trình trên tàu Nippon Maru.

Đại biểu tham gia thảo luận 6 chủ đề lớn như giáo dục chất lượng, tăng trưởng bền vững, biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, xã hội số và trí tuệ nhân tạo, phúc lợi và bao trùm xã hội.

Hải Nam là đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49.

Nam giảng viên bộc bạch: “Thử thách lớn nhất là việc cân bằng giữa công việc giảng dạy và quá trình chuẩn bị kéo dài hơn nửa năm. Có thời điểm tôi nghĩ mình khó có thể tham gia nhưng sự quyết tâm đã giúp tôi chạm tới hành trình đặc biệt, mở rộng thế giới quan và học hỏi nhiều kiến thức giá trị”.

Tại chương trình, đoàn Việt Nam lựa chọn chủ đề “Tết Việt” làm nội dung chính cho gian trưng bày. Không gian Tết truyền thống được tái hiện tại Nhật Bản với áo dài, áo tấc, trà, mứt và các hoạt động văn hóa.

Đáng chú ý, đoàn kết hợp yếu tố hiện đại như âm nhạc, điệu nhảy trẻ trung để tạo sự gần gũi với bạn bè quốc tế. Nam cho biết điều khiến anh xúc động là khi nhiều đại biểu nước ngoài biết và hát theo các ca khúc Việt Nam, cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của văn hóa Việt.

Xa nhà đúng dịp Tết Nguyên đán, anh không khỏi nhớ gia đình, nhưng việc tái hiện Tết Việt trên đất Nhật trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với các đại biểu Việt Nam.

Hải Nam xúc động khi nhiều đại biểu nước ngoài biết và hát theo các ca khúc Việt Nam.

Là một giảng viên trẻ có nhiều cơ hội hội nhập quốc tế, Phạm Hải Nam tin rằng thanh niên Việt Nam cần chủ động bước ra thế giới với tâm thế tự tin và trách nhiệm.

Anh nhắn nhủ: “Đừng ngần ngại lan toả câu chuyện của mình. Thanh niên cần làm chủ ngoại ngữ, tri thức, sẵn sàng dùng con tim và khối óc để đóng góp cho sự phát triển chung. Trên hết, mỗi người trẻ chính là một sứ giả văn hoá, mang những giá trị tốt đẹp, đậm đà bản sắc Việt Nam tới bạn bè năm châu.”

Từ trải nghiệm cá nhân, Phạm Hải Nam cho rằng thanh niên Việt Nam cần chủ động hội nhập, làm chủ ngoại ngữ và tri thức để đóng góp cho xã hội.

“Thanh niên không chỉ học hỏi mà còn cần kiến tạo giá trị, lan tỏa câu chuyện Việt Nam ra thế giới. Mỗi người trẻ đều có thể trở thành sứ giả văn hóa, mang những giá trị tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế”, Nam nói.

Hành trình từ giảng đường đến diễn đàn quốc tế của giảng viên 9X được xem là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, tự tin và giàu khát vọng vươn ra biển lớn.

Ảnh: NVCC