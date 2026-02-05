Bí thư Chi đoàn sinh viên tiêu biểu với GPA xuất sắc và nhiều đóng góp trong công tác Đoàn

SVO - Phạm Thị Thùy Duyên (sinh năm 2003), sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, là gương mặt trẻ tiêu biểu trong học tập và công tác Đoàn. Với kết quả học tập xuất sắc liên tiếp (GPA 3.79 và 3.88), rèn luyện loại Xuất sắc - Giỏi cùng vai trò Bí thư Chi đoàn nhiều năm liền, Thùy Duyên ghi dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng và quá trình phấn đấu nghiêm túc để trở thành Đảng viên trẻ.

Nữ sinh ngành công trình thủy và hành trình tích lũy nền tảng từ giảng đường

Thùy Duyên hiện là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi. Sau khi hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Thuỳ Duyên nhìn lại quãng thời gian đại học như một hành trình trưởng thành, nơi mỗi năm học đều để lại những dấu mốc đáng nhớ về học tập và rèn luyện bản thân.

Bước vào giảng đường với nhiều bỡ ngỡ, Thuỳ Duyên dần thích nghi và định hình hướng đi nhờ môi trường học tập năng động của nhà trường. Những dấu mốc đáng nhớ với nữ sinh là quá trình nỗ lực đạt học bổng khuyến khích học tập, tham gia nghiên cứu khoa học cùng bạn bè và thời gian gắn bó với công tác Đoàn trên cương vị Bí thư Chi đoàn. Theo Thuỳ Duyên, sự song hành giữa học tập và hoạt động phong trào đã giúp cô rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc tập thể.

Thùy Duyên trong ảnh chân dung chụp tại cuộc thi Sinh viên Thanh lịch.

Với kết quả GPA hai kỳ gần nhất lần lượt đạt 3.79 và 3.88, Thuỳ Duyên cho rằng yếu tố quan trọng nằm ở phương pháp học tập đều đặn và quản lý thời gian hợp lý. Chia sẻ về cách học của mình, Thuỳ Duyên nói: “Mình không đặt nặng chuyện phải học nhanh, mà chú trọng học chắc. Sau mỗi buổi lên lớp, mình dành thời gian xem lại bài, làm đi làm lại các dạng bài để hiểu và nhớ lâu hơn”.

Bí thư Chi đoàn và dấu ấn nghiên cứu khoa học của sinh viên

Song song với học tập chuyên môn, Thùy Duyên là gương mặt tích cực trong công tác Đoàn - phong trào sinh viên tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi. Từ vai trò Phó Bí thư Chi đoàn lớp năm học 2021 - 2022, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Công trình nhiệm kỳ 2022 - 2024, đến việc đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi đoàn lớp từ năm 2022 đến nay, Thùy Duyên từng bước rèn luyện bản lĩnh tổ chức, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể. Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều giấy khen về công tác Đoàn, phong trào thanh niên, cùng danh hiệu Sinh viên Khá năm học 2023 - 2024 và Sinh viên Xuất sắc năm học 2024 - 2025.

Thùy Duyên tham gia Nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024.

Thùy Duyên tham gia Nghiên cứu khoa học năm học 2024 - 2025.

Bên cạnh hoạt động phong trào, việc tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên và đạt giải Ba cấp Khoa tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 37 (năm học 2023 - 2024) được Thùy Duyên xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập. Thùy Duyên cho biết, nghiên cứu khoa học giúp cô chuyển từ học thụ động sang chủ động, biết đặt vấn đề, tìm tài liệu và giải quyết các bài toán thực tiễn. Quá trình này rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tư duy chính xác - những phẩm chất cần thiết của một kỹ sư tương lai. Theo Duyên, các giải thưởng đạt được là sự ghi nhận đồng thời tạo nền tảng cho đồ án tốt nghiệp và công việc sau này.

Trong vai trò Bí thư Chi đoàn lớp và Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Công trình, Thùy Duyên cho rằng điều học được lớn nhất là ý thức trách nhiệm và năng lực tổ chức. Từ lập kế hoạch, phân công đến điều phối hoạt động, công tác Đoàn giúp cô hình thành tư duy làm việc có hệ thống, hỗ trợ trực tiếp cho học tập và nghiên cứu chuyên môn.

Từ sinh viên xuất sắc đến vinh dự trở thành Đảng viên trẻ

Việc được kết nạp Đảng ở tuổi 22 là dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện và trưởng thành của Thùy Duyên khi còn là sinh viên. Với Duyên, đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực trong học tập và công tác, mà còn góp phần định hình rõ hơn lý tưởng sống và ý thức trách nhiệm của người trẻ.

Thùy Duyên trong buổi Lễ kết nạp Đảng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu và trưởng thành.

Cùng với dấu mốc được kết nạp Đảng, Thùy Duyên ghi nhận các kết quả cụ thể trong học tập và hoạt động phong trào suốt thời gian đại học. Những danh hiệu như “Sinh viên Xuất sắc”, giấy khen trong công tác Đoàn - Hội và chứng nhận nghiên cứu khoa học là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện liên tục và có kế hoạch. Theo Duyên, mỗi danh hiệu đạt được phản ánh trực tiếp mức độ đầu tư và hiệu quả của nỗ lực cá nhân.

Bước vào giai đoạn cuối của hành trình sinh viên, Thuỳ Duyên xác định rõ những mục tiêu thiết thực cho chặng đường sắp tới. Bên cạnh việc hoàn thiện kiến thức chuyên môn, Duyên chú trọng trau dồi ngoại ngữ và các chứng chỉ nghề nghiệp nhằm sẵn sàng gia nhập thị trường lao động. Đồng thời, với vai trò là một Đảng viên trẻ, Duyên tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nhà trường, cùng tập thể Chi bộ đóng góp vào các hoạt động chung bằng tinh thần trách nhiệm và gương mẫu.

Thùy Duyên nhận Giấy khen Sinh viên xuất sắc với thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu.

Từ trải nghiệm cá nhân, Thuỳ Duyên gửi gắm thông điệp tới những sinh viên đang nỗ lực hoàn thiện bản thân: “Mỗi hành trình phát triển đều đòi hỏi sự tu dưỡng lâu dài, không nên chạy theo thành tích. Hãy học tập nghiêm túc, tham gia các hoạt động bằng sự chân thành và nhiệt huyết. Khi mỗi người rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp và kiên trì với con đường đã chọn, những cơ hội xứng đáng sẽ tự nhiên mở ra”.

(Ảnh: NVCC)