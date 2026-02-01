Nữ sinh Thanh Hoá vượt khó trở thành á khoa Học viện Phụ nữ Việt Nam

SVO - Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Trịnh Thị Mai (sinh năm 2007) đã xuất sắc đạt 28,25/30 điểm, trở thành á khoa đầu vào Học viện Phụ nữ Việt Nam. Với thành tích này, Mai vinh dự nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” 2025 của Báo Tiền Phong - phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực không ngừng và cũng là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để nữ sinh kiên trì theo đuổi hành trình học tập phía trước.

Trịnh Thị Mai (sinh năm 2007) là á khoa đầu vào Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hóa, mọi chi phí học tập, sinh hoạt của Mai đều do một mình mẹ gồng gánh. Điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ lại hay đau ốm khiến Mai từng có ý định muốn dừng việc học để đi làm đỡ đần mẹ, nhưng Mai hiểu đó không phải là con đường lâu dài. Bằng sự kiên trì của mình, Mai vừa phụ giúp gia đình, vừa nỗ lực học tập mỗi ngày để không phụ lòng mẹ.

Trong những năm THPT, Mai không chỉ duy trì kết quả học tập tốt mà còn tham gia kỳ thi học sinh giỏi và xuất sắc giành giải Nhì môn Địa lí cấp tỉnh. Bí quyết học tập của Mai là luôn tập trung nghe giảng, ghi lại những ý chính và ôn lại ngay sau giờ học để tránh quên kiến thức. Bên cạnh đó, nữ sinh thường xuyên luyện đề, rút kinh nghiệm từ lỗi sai và giữ cho bản thân tinh thần thoải mái, không tạo quá nhiều áp lực. Đó cũng là bước đệm giúp Mai chinh phục kỳ thi tốt nghiệp với số điểm 28,25/30, trở thành á khoa đầu vào Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Mai bày tỏ: “Khi biết mình là người có điểm đầu vào cao, mình cảm thấy vui và tự hào vì những nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua đã được đền đáp. Tuy nhiên, mình cũng tự nhắc nhở bản thân không được chủ quan, bởi điểm số chỉ là bước khởi đầu. Mình xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng, học tập nghiêm túc hơn trên giảng đường đại học.”

Được biết, Mai lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh bởi đây là lĩnh vực mang lại sự năng động, giúp Mai tiếp cận kiến thức về kinh tế và quản lý, đồng thời rèn luyện những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy. Với Mai, Học viện Phụ nữ Việt Nam là một môi trường gần gũi và nhân văn, nơi không chỉ chú trọng đào tạo chuyên môn mà còn quan tâm đến việc xây dựng sự tự tin, bản lĩnh và khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội. Chính những giá trị ấy đã khiến Mai cảm thấy đây là một quyết định phù hợp với định hướng và mong muốn của bản thân trong tương lai.

Vừa qua, Mai vinh dự là một trong số 120 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2025. Nữ sinh cho biết: “Học bổng này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với mình. Giờ đây, mình có thể dùng học bổng để trang trải học phí kỳ học tiếp theo và mua tài liệu học tập một cách hợp lý. Mình cảm thấy rất vui, xúc động và biết ơn các đơn vị tài trợ, đồng thời xem đây là động lực để mình tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện tốt với mong muốn sau này có thể đóng góp cho cộng đồng.”

Trong thời gian tới, Mai đặt mục tiêu duy trì tinh thần học tập nghiêm túc, trau dồi kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian. Bên cạnh việc học, nữ sinh dự định sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ cùng các chương trình thực tế để hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho công việc trong tương lai.

Nữ sinh nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Kết quả tốt không đến từ may mắn mà từ sự cố gắng từng ngày. Hãy tin vào bản thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu, dám thử sức và đừng ngại sai. Chỉ cần không bỏ cuộc và luôn tin vào giá trị của mình, mỗi người sẽ gặt hái được những quả ngọt mà mình hằng mong ước.”

