Nữ sinh FTU vừa làm Content Creator, vừa khởi nghiệp và tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc

SVO - Ngô Thị Kiều Anh là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương và là một Content Creator đầy nhiệt huyết. Hành trình của cô từ một cô gái rụt rè, thiếu tự tin đến việc chinh phục các đấu trường nhan sắc và ấp ủ những dự án cộng đồng ý nghĩa, là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Ngô Thị Kiều Anh (sinh năm 2004, quê Ninh Bình) hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, đồng thời là một Content Creator năng động. Cô có nhiều sở thích và đam mê khác nhau, thể hiện tinh thần học hỏi, mong muốn hoàn thiện bản thân không ngừng.

Kiều Anh chia sẻ: "Mình đam mê học hỏi về các lĩnh vực MC, tâm lý học, kinh tế, thế giới sắc đẹp,… Hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ mọi người xung quanh cũng là một niềm vui lớn của mình”.

Kiều Anh luôn tìm thấy niềm vui trong việc đạt được những bước tiến trong công việc và cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Ngoài ra, việc tập luyện thể thao hàng ngày cũng là một cách giúp cô thư giãn và duy trì sức khỏe.

Một trong những đam mê lớn của Kiều Anh là hành trình tham gia Miss World Vietnam 2025. Cô cảm thấy đồng điệu với cuộc thi từ màu sắc đến định hướng phát triển cộng đồng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Kiều Anh chia sẻ: "Hành trình từ vòng đơn, Top 80, Top 50 đến Top 5 Người đẹp thời trang tại Miss World Viet Nam 2025 là một hành trình giàu cảm xúc đối với mình. Càng đi sâu vào các vòng, mình càng thấy bản thân nhận được nhiều giá trị từ cuộc thi và đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào hành trình gìn giữ những giá trị bền vững".

Bên cạnh việc học, Kiều Anh còn là một Content Creator năng động.

Khi bước vào con đường nghệ thuật và Miss World, Kiều Anh nhận thức rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Dù luôn xuất hiện rạng rỡ trước ống kính, nhưng phía sau cánh gà là những ngày tập luyện liên tục.

Kiều Anh luôn giữ cho mình tư duy nghiêm túc, chỉn chu và chuyên nghiệp: "Điều gì chưa biết thì học, chưa giỏi thì rèn". Nếu ở Hà Nội, cô sẽ tập luyện 7 ngày một tuần. Sau cuộc thi, cô cũng có kế hoạch chơi thêm các môn thể thao khác để nâng cao thể lực.

Bên cạnh đó, Kiều Anh còn tự mình khởi nghiệp một dự án dạy tiếng Anh từ xa bằng cách thuê phòng, thuê giáo viên và xây dựng kênh TikTok về Tarot. Cô cũng làm nhân viên văn phòng để có thêm thu nhập trang trải các chi phí cho hành trình thi hoa hậu.

Ước mơ lớn nhất của Kiều Anh là trở thành một người phụ nữ có giá trị, có tiếng nói tích cực và tạo ra ảnh hưởng tốt cho cộng đồng. Hiện tại, cô đang là nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông.

Nhìn lại quá khứ, Kiều Anh tự nhận bản thân là một cô gái rụt rè, luôn cố gắng hạn chế sự chú ý và không dám thể hiện bản thân. Cô bộc bạch: "Thời Trung học, mình là một cô gái rụt rè, luôn cố gắng hạn chế sự chú ý, không dám mặc váy hay quần ngắn vì sợ bị đánh giá".

Tuy nhiên, khi vào Đại học và tham gia Câu lạc bộ MC & Thời trang, Kiều Anh dần học được cách thay đổi phong cách và khẳng định bản thân qua các buổi huấn luyện, biểu diễn, show thời trang.

Từ một cô gái rụt rè, thiếu tự tin, Kiều Anh đã chinh phục các đấu trường nhan sắc và ấp ủ những dự án cộng đồng ý nghĩa.



Kiều Anh chia sẻ rằng, từ nhỏ đến năm 18 tuổi, cô luôn sống trong sự bao bọc của gia đình. Cô là “con ngoan trò giỏi” trong mắt mọi người, nhưng lại chưa từng chắc bản thân đang sống vì chính mình.

Quyết tâm thi đỗ Đại học Ngoại thương là bước đầu tiên để Kiều Anh bước ra khỏi vùng an toàn. "Hành trình từ một cô gái trường làng không IELTS, không học chuyên, sống trong thời Covid-19, đến một phiên bản độc lập và tự tin hơn khiến mình nhận ra: chỉ khi là chính mình, ta mới đủ nội lực để đi đường dài và hạnh phúc thật sự", cô chia sẻ.

Kiều Anh cũng may mắn được đến thăm những vùng đất xa xôi và gặp gỡ những con người đặc biệt. Cô cảm động trước những khó khăn và vất vả của những người phụ nữ vùng cao, những người phải rời xa gia đình và con cái để kiếm sống.

Kiều Anh luôn giữ cho mình tư duy nghiêm túc, chỉn chu và chuyên nghiệp.

Kiều Anh rất ấn tượng với câu nói: “Tôi thích nghĩ lớn. Nếu đằng nào bạn cũng phải nghĩ thì hãy nghĩ lớn” của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Với cô, “nghĩ lớn” không phải là mơ mộng viển vông hay đặt ra những mục tiêu xa rời thực tế, mà là dám cho phép bản thân tin rằng mình có thể đi xa hơn những giới hạn cũ, xuất thân cũ hay những định kiến mà mình từng mang theo.

Chính câu nói này đã thôi thúc Kiều Anh bước ra khỏi vùng an toàn: từ một cô gái rất tự ti về ngoại hình, ngại ống kính, ngại đám đông, đến việc dám ghi danh vào Miss World Việt Nam – một sân chơi mà trước đây cô từng nghĩ mình “không đủ tiêu chuẩn” để bước vào. Với Kiều Anh, nghĩ lớn cũng chính là sống có ước mơ, có lý tưởng và dám chịu trách nhiệm đến cùng với những gì mình lựa chọn.

Kiều Anh cảm thấy may mắn khi được đến thăm những vùng đất xa xôi và gặp gỡ những con người đặc biệt.

Trong thời gian tới, Kiều Anh muốn tiếp tục theo đuổi con đường phát triển bản thân một cách bền vững và có chiều sâu, không chỉ cho riêng mình mà còn hướng tới cộng đồng. Cô coi Miss World Vietnam 2025 không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, mà là một nền tảng để những người trẻ như cô có cơ hội lan tỏa các giá trị tích cực, sống có trách nhiệm hơn với xã hội và môi trường xung quanh. Kiều Anh bày tỏ sự đồng cảm với định hướng phát triển bền vững theo 17 mục tiêu SDGs mà Chính phủ đang hướng tới.

Sau cuộc thi, dù kết quả như thế nào, Kiều Anh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi các dự án cộng đồng liên quan đến giáo dục, đặc biệt là tiếng Anh và kỹ năng mềm cho người trẻ ở các tỉnh lẻ – nơi cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày trước. Cô cũng mong muốn phát triển dự án dạy tiếng Anh từ xa mà cô đang ấp ủ theo hướng chuyên nghiệp hơn, để có thể giúp được nhiều người đi làm, nhiều bạn trẻ hơn tiếp cận tri thức với chi phí hợp lý.

Song song đó, Kiều Anh có dự định theo học chương trình thạc sĩ trong tương lai gần, như một cách để hoàn thiện nền tảng học thuật và tư duy quản trị của bản thân. Với Kiều Anh, học tập là hành trình suốt đời, và chỉ khi bản thân không ngừng học, không ngừng mở rộng giới hạn, mới có thể đi xa hơn trên con đường mà mình đã chọn.

Kiều Anh từng đoạt giải “MC Ấn tượng” tại ST Lighthouse; Thành viên Ban Thời trang CLB MC & Thời trang Đại học Ngoại thương; Thành viên Ban Đối ngoại CLB Tiếng Anh Đại học Ngoại thương; Tham gia nhiều show thời trang; Và đặc biệt, Kiều Anh rất vinh dự khi là thành viên dự án Tea & Mother (Trà và Mẹ) - một dự án cấp Quốc gia nhằm giúp những người mẹ vùng cao có việc làm ngay tại quê hương, đồng thời gìn giữ và phát triển giá trị trà Shan tuyết, đưa hương vị trà Việt ra thế giới, gắn liền với thông điệp nhân văn về tình mẫu tử và phát triển bền vững.

(Ảnh: NVCC)