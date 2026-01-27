Nữ sinh công nghệ và khát vọng chạm tới khoa học đỉnh cao

SVO - Nguyễn Hà Linh (sinh năm 2004) sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã sớm khẳng định vị thế trên bản đồ học thuật trẻ khi sở hữu bài báo ISI/Q1 danh giá cùng bằng độc quyền sáng chế ngay trên ghế nhà trường. Phá vỡ định kiến về sự khô khan của dân kỹ thuật, với cô gái gen Z này, nghiên cứu khoa học không đơn thuần là cuộc dạo chơi của những con số, mà là hành trình bền bỉ kiến tạo giá trị mới để phụng sự cộng đồng.

Nguyễn Hà Linh là một nữ sinh tài năng của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khi đam mê thổi hồn vào những con số khô khan

Trong suy nghĩ của nhiều người, sinh viên IT thường gắn liền với hình ảnh “đầu to mắt cận”, suốt ngày cắm cúi gõ code trong những căn phòng kín. Nhưng Hà Linh lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác, trẻ trung, năng động và đầy đam mê sáng tạo. Chọn theo học tại cái nôi công nghệ hàng đầu VNU-UET, Hà Linh không chấp nhận việc chỉ là người thụ hưởng kiến thức trong giáo trình. Cô khao khát trở thành người tạo ra tri thức mới. Chính tư duy ấy đã dẫn lối Hà Linh bước vào con đường nghiên cứu khoa học đầy chông gai nhưng cũng đầy vinh quang. Những giải thưởng liên tiếp như “Giải Nhất NCKH cấp Trường”, “Giải Nhất cấp Khoa” hay “Giải Tiềm năng ứng dụng NCKH cấp Đại học Quốc gia Hà Nội” là minh chứng cho thấy công nghệ không hề khô cứng, nó rực rỡ sắc màu nếu người trẻ biết thổi hồn vào những dòng code bằng tư duy đổi mới.

Hà Linh thuyết trình về dự án nghiên cứu khoa học tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong hành trình của Hà Linh chính là những thành tựu học thuật mang tầm quốc tế, điều hiếm thấy ở một sinh viên đại học. Việc thành viên nhóm tác giả có bài báo được đăng trên tạp chí xếp hạng ISI/Q1 (nhóm tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới) là một cột mốc mà ngay cả nhiều nghiên cứu sinh cũng phải mơ ước. Chưa dừng lại ở đó, đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế của cô cũng đã được chấp nhận hợp lệ. Để chạm tay vào những thành tích này, đằng sau ánh hào quang là những chuỗi ngày “ăn ngủ cùng dữ liệu”, là hàng trăm lần chạy thử nghiệm thất bại và những đêm thức trắng để tìm ra giải pháp tối ưu. Hà Linh chia sẻ: “Nghiên cứu khoa học giống như việc dò đường trong sương mù. Có những lúc bế tắc muốn bỏ cuộc, nhưng cảm giác vỡ òa khi tìm ra đáp án cho một bài toán khó chính là chất gây nghiện khiến mình không thể dừng lại”.

Hà Linh nhận giải thưởng tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2024 - 2025.

Bản lĩnh của một sinh viên toàn năng

Không để mình bị cuốn hoàn toàn vào tháp ngà học thuật, Hà Linh còn là hình mẫu của một sinh viên phát triển toàn diện. Bảng thành tích học tập xuất sắc với các suất học bổng danh giá từ BIDV, Toshiba Nhật Bản song hành cùng sự năng nổ trong công tác Đoàn – Hội đã giúp cô hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội (2023, 2024). Mới đây, Hà Linh vinh dự nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025” từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, khẳng định sự nỗ lực và cống hiến bền bỉ của cô nàng.

Hà Linh vinh dự nhận danh hiệu Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025.

Dù bận rộn với các dự án nghiên cứu, người ta vẫn thấy Hà Linh nhiệt huyết trong các hoạt động tập thể, nhận Giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Đoàn Thanh niên Trường. Với cô, một kỹ sư công nghệ giỏi không chỉ cần trí tuệ cao mà còn cần cảm xúc tốt để thấu hiểu xã hội cần gì, từ đó dùng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn. Giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo Công nghệ” hay Giải Yêu thích “Fit TechSpark” chính là minh chứng cho tư duy hướng tới cộng đồng ấy.

Khoảnh khắc Hà Linh rạng rỡ nhận giải thưởng cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Công nghệ 2023”.

Đừng giới hạn tuổi trẻ trong những trang giáo trình

Câu chuyện của Nguyễn Hà Linh là nguồn động lực cho các bạn trẻ, đặc biệt là nữ sinh khối ngành kỹ thuật. Cô đã chứng minh rằng, giới tính hay tuổi tác chưa bao giờ là rào cản của khoa học. “Nhiều bạn nghĩ rằng nghiên cứu là việc của các Giáo sư, Tiến sĩ, nhưng mình tin rằng sinh viên hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao nếu đủ đam mê và sự kiên trì. Đừng chỉ học để thi qua môn, hãy học để sáng tạo. Hãy biến những kiến thức trên giảng đường thành sản phẩm thực tế, vì đó là cách nhanh nhất để tuổi trẻ của chúng ta để lại dấu ấn”, Hà Linh chia sẻ. Khát vọng vươn tới những đỉnh cao tri thức của cô gái trẻ chính là tín hiệu đáng mừng cho một thế hệ gen Z sẵn sàng làm chủ công nghệ và hội nhập toàn cầu.

(Ảnh: NVCC)