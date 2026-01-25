Chàng trai Cao Bằng vượt khó giành học bổng với niềm say mê Vật lý

SVO - Xuất thân từ gia đình cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng và phải theo học các trường nội trú xa nhà, Mông Tuấn Anh (sinh năm 2007) vẫn duy trì thành tích xuất sắc, nhiều lần đạt giải cao môn Vật lý cấp tỉnh. Với niềm đam mê ấy, nam sinh lựa chọn ngành Tự động hóa tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trở thành một trong những tân sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2025.

Tuấn Anh hiện là sinh viên ngành Tự động hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tuấn Anh sinh ra và lớn lên tại một xã thuộc khu vực III - vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Cao Bằng. Là con út trong gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, có ba chị gái đã sớm lập gia đình, Tuấn Anh đã sớm học cách tự lập và hiểu rằng tri thức là con đường ngắn nhất để bản thân thay đổi hoàn cảnh.

Suốt những năm tiểu học, Tuấn Anh vẫn luôn kiên trì đi bộ đến trường. Để giảm gánh nặng cho gia đình, chàng trai nỗ lực thi vào trường nội trú huyện Quảng Uyên học cấp hai, sau đó quyết định một mình chuyển xuống Thái Nguyên học Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Tuấn Anh tâm sự: “Đi học xa nên mình vô cùng nhớ nhà, nhiều khi buồn nản hay tủi thân mình cũng chỉ biết khóc thầm mà không dám nói với ai. Nhưng mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập, phải thành công thì mới có thể thoát nghèo để bố mẹ bớt khổ. Đó cũng là động lực giúp mình phấn đấu hơn.”

Không chỉ là học sinh Xuất sắc suốt 12 năm liền, Tuấn Anh còn liên tiếp đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, gồm: giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh Cao Bằng năm lớp 9 và lần lượt đạt các giải Khuyến khích, giải Ba và giải Nhất môn Vật lý cấp tỉnh Thái Nguyên với số điểm tuyệt đối 20/20 trong ba năm THPT. Ngoài ra, Tuấn Anh còn vinh dự nhận học bổng Vallet năm 2023 và hai năm liền được công nhận là “Học sinh 3 tốt” tỉnh Thái Nguyên.

Tuấn Anh cho biết bản thân không có bí quyết gì đặc biệt để học giỏi: “Mình chỉ đơn giản là chăm chú nghe giảng trên lớp, hoàn thành đầy đủ bài tập thầy cô giao, đồng thời chủ động tìm thêm nhiều dạng bài trên sách hay internet và luôn học thuộc bài cũ để nắm chắc khái niệm, định luật, công thức.”

Tuấn Anh chụp cùng cô giáo Lê Thị Thu Mai - giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp ba, đồng thời là giáo viên bộ môn Vật lý của mình.

Trên hành trình đó, Tuấn Anh luôn biết ơn những người thầy, người cô đã đồng hành và hỗ trợ mình. Chàng trai chia sẻ: “Để có được những kết quả như ngày hôm nay một phần là nhờ sự tận tâm dìu dắt của các thầy cô dành cho mình, đặc biệt là cô Hứa Thị Trưng - giáo viên chủ nhiệm suốt 4 năm cấp hai, cô Đỗ Thu Trang - người đưa mình đến với môn Vật lý, và cô Lê Thị Thu Mai - giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp ba, đồng thời là giáo viên bộ môn Vật lý của mình. Chính điều này đã giúp mình vượt qua những lúc chông chênh, vực dậy tinh thần để tiếp tục tiến bước.”

Niềm đam mê với môn Vật lý đã dẫn lối Tuấn Anh đến ngành Tự động hóa - lĩnh vực mà cậu bạn tin tưởng sẽ mang lại nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. Với số điểm xét tuyển 29.56, Tuấn Anh đã trở thành tân sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mới đây, Tuấn Anh xuất sắc là một trong số 120 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2025.

Tuấn Anh vinh dự nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2025.

Nam sinh bày tỏ: “Khi biết tin được nhận học bổng, mình đã rất vui mừng và hạnh phúc. Tại chương trình, mình còn được lắng nghe câu chuyện của nhiều bạn khác khiến mình cảm thấy xúc động và khâm phục sự nỗ lực của họ. Mình biết ơn báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cùng các nhà tài trợ đã trao cho mình cơ hội quý giá này. Với mình, học bổng “Nâng bước thủ khoa” vô cùng ý nghĩa bởi nó không chỉ giúp mình trang trải một phần học phí mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để mình tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.”

Mục tiêu của Tuấn Anh là tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi, tìm được một công việc phù hợp để đỡ đần gia đình, đồng thời đóng góp cho xã hội và đất nước. Chàng trai nhắn gửi: “Trên hành trình trưởng thành của chúng ta sẽ luôn có những thử thách, chông gai. Nhưng đừng nản lòng, mọi khó khăn rồi sẽ qua nếu ta đủ cố gắng, kiên định và quyết tâm. Mình tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta sẽ sớm đạt được kết quả mong muốn.”

Ảnh do nhân vật cung cấp