Từ sinh viên HSB đến Quán quân Quốc gia, hành trình lan tỏa giá trị tử tế

SVO - Kiều Khánh Nam, sinh viên năm ba Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh gây ấn tượng khi liên tiếp giành được ngôi vị Quán quân tại hai cuộc thi cấp Quốc gia: "Sinh viên Thế hệ mới 2025" và "Nam vương Nét đẹp sinh viên Việt Nam 2025". Không chỉ gặt hái được thành công trong học tập và các cuộc thi, mà Khánh Nam còn mang trong mình khát vọng cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam.

Kiều Khánh Nam (sinh năm 2005) và lớn lên tại Hà Nội. Không chỉ là một sinh viên năng động, Khánh Nam còn là một người yêu văn học, đặc biệt ấn tượng với thể loại truyện ngắn hiện thực trường phái lãng mạn. "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam là một trong những tác phẩm mà Khánh Nam đã nghiền ngẫm trong suốt 5 năm qua, bởi sự thấu cảm sâu sắc với tình người, sự sẻ chia và vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống.

Kiều Khánh Nam (sinh năm 2005) là sinh viên năm trường Quản Trị và Kinh Doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đọc sách không chỉ giúp Khánh Nam nâng cao khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh mà còn bồi đắp vốn từ vựng, giúp ích rất nhiều cho công việc diễn thuyết trước đám đông. Khánh Nam chia sẻ: "Mình tin rằng sách là người bạn tâm giao bồi đắp cho đời sống tâm hồn và tri thức của con người".

Bên cạnh đó, Khánh Nam còn ấp ủ một ước mơ lớn lao: xây dựng một môi trường hòa nhập tích cực dành cho những bạn trẻ đang gặp phải những vấn đề tâm lý trong xã hội. Đây là một mục tiêu đầy ý nghĩa và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Khánh Nam đối với cộng đồng.

Không chỉ là một sinh viên đa tài, Khánh Nam còn mang trong mình khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Khoảng thời gian vừa qua là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Khánh Nam khi tên anh được xướng lên tại ngôi vị quán quân ở hai cuộc thi cấp quốc gia chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi. Chia sẻ về cảm xúc của bản thân, Khánh Nam cho biết: "Đầu tiên có lẽ là sự giải tỏa. Có thể đối với khán giả cụm từ này có phần tự mãn nhưng riêng với bản thân mình đó là kết quả của một hành trình bền bỉ và dài hơi".

Khánh Nam không chỉ tham gia các cuộc thi để khẳng định bản thân mà còn mang đến những dự án xã hội và tinh thần vì cộng đồng, được ấp ủ và trưởng thành trong nhiều năm. Anh chia sẻ: "Khánh Nam không khởi tạo một dự án mới tinh để chạy nước rút cho cuộc thi, mà mình hiểu chính dự án và cộng đồng của mình trước khi bước tới cuộc thi này!".

Khánh Nam gây ấn tượng khi liên tiếp giành được ngôi vị Quán quân tại hai cuộc thi cấp Quốc gia: "Sinh viên Thế hệ mới 2025" và "Nam vương Nét đẹp sinh viên Việt Nam 2025".

Luôn mang trong mình một tinh thần chiến thắng khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, Khánh Nam khẳng định: "Đối với bản thân mình, khi bước chân vào một cuộc thi hãy luôn trong tâm thế là người chiến thắng. Có thể nhiều người nghĩ đó là sự tự tin thái quá nhưng riêng với bản thân Khánh Nam đó là tâm thế cần phải có để mình có trách nhiệm với từng bước chân nhỏ nhất mình đặt lên".

Theo Khánh Nam, kết quả của một cuộc thi không chỉ được đúc kết bằng tiềm năng, khả năng mà còn bằng sự nghiêm túc, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi. Với tinh thần đó, Khánh Nam tự tin gánh vác trách nhiệm trong nhiệm kỳ sắp tới của cả hai cuộc thi.

Khánh Nam tự hào là sinh viên của trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Anh cho biết, ngoài tinh thần khởi nghiệp sôi nổi, HSB còn tập trung phát triển về mặt con người, phát triển bền vững về trí tuệ, đạo đức và tình yêu. "Đó cũng là một trong những lý do khiến sự khác biệt của mình được thể hiện rõ là sự điềm tĩnh và cân bằng", Khánh Nam chia sẻ.

Khánh Nam ấp ủ ước mơ xây dựng một môi trường hòa nhập tích cực, dành cho những bạn trẻ đang gặp phải những vấn đề tâm lý trong xã hội.

Ngoài việc học tập tại trường, Khánh Nam còn đảm nhận vai trò điều hành một trung tâm giáo dục tâm lý đặc biệt tại quận Ba Đình, Hà Nội. Công việc này cho phép Khánh Nam trực tiếp tiếp xúc và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về tâm lý, hiện thực hóa một phần ước mơ của bản thân.

Không dừng lại ở đó, Khánh Nam còn bén duyên với công việc MC và đã có cơ hội dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, hội nghị của Thành phố Hà Nội và Quốc tế trong năm nay. Sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và kiến thức sâu rộng đã giúp anh hoàn thành xuất sắc vai trò này.

Khánh Nam nhận thấy bản thân có nhiều tiềm năng phát triển đa lĩnh vực và coi đây là khoảng thời gian thuận lợi để tiếp tục trải nghiệm và trau dồi bản thân.

Khánh Nam tin rằng, không có thành công nào là nỗ lực đơn lẻ mà là kết quả của một quá trình tích lũy, của sự đồng hành từ rất nhiều con người.

Khi được hỏi về định nghĩa "Vẻ đẹp sinh viên HSB - VNU 2025", Khánh Nam đã chọn ba tính từ: "Nhiệt huyết - Trách nhiệm - Biết ơn".

Khánh Nam tin rằng, không có thành công nào là nỗ lực đơn lẻ mà là kết quả của một quá trình tích lũy, của sự đồng hành từ rất nhiều con người. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ và em gái, những người bạn đã đồng hành cùng anh trong suốt cả hai cuộc thi. Cùng với đó là mentor, thầy Trần Mạnh Hùng, người đã dốc tâm sức hỗ trợ Khánh Nam có được chiến thắng vẻ vang.

Bên cạnh đó, Khánh Nam nhấn mạnh sự cần thiết của sự tử tế trong thời đại mới. Anh chia sẻ: "Sự tử tế là cần thiết trong thời đại mới. Là công cụ cuối cùng để gắn kết mối quan hệ giữa người và người khi khoảng cách của AI, của internet khiến chúng ta ngày càng xa nhau". Khánh Nam cho rằng, sự tử tế cần được cảm nhận bằng trái tim và sự tin tưởng, điều này đòi hỏi mỗi người phải thực sự tử tế.

Một số thành tích nổi bật của Khánh Nam: Quán quân “Sinh viên Thế Hệ Mới 2025” – VTV Đài Truyền hình Việt Nam.

Nam vương “Nét Đẹp Sinh Viên Việt Nam 2025”.

Founder Trung tâm Giáo dục & Đào tạo NewSky.

Giải Xuất sắc – Liên hoan nghệ thuật dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TP. Hà Nội lần thứ XVI – 2023.

Giải Xuất Sắc chương trình “Vòng Tay Yêu Thương – Ngày hội kết nối trẻ em tự kỷ TP. Hà Nội 2022”.

Giải Ba Innovation Ignition HSB 2024 – Sáng tạo Khởi nghiệp, HSB – Đại học Quốc gia Hà Nội.

MC/Host của nhiều chương trình.

Model / Vedette nam – Sắc Màu Di Sản Festival Thu Hà Nội lần III (2025).

Đại sứ Truyền thông chương trình “Sắc màu cho em”.

Giảng viên hỗ trợ lớp MC8 – Cung Thiếu nhi Hà Nội.

(Ảnh: NVCC)