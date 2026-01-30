Nam sinh Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Sáng gõ code, tối tỏa sáng trên sàn catwalk

chuyên nghiệp. Câu chuyện của chàng sinh viên IT quê Hải Phòng là minh chứng rõ nét cho một thế hệ Gen Z đa tài, dám bứt phá khỏi những giới hạn của những dòng code khô khan để sống trọn với đam mê nghệ thuật.

SVO - Không chỉ gây ấn tượng với bảng thành tích học tập ‘xuất sắc’ và trở thành Đảng viên ở tuổi 18, Nguyễn Hữu Hưng còn là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang

Nguyễn Hữu Hưng (sinh năm 2004) là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Không chỉ xoay quanh những con số và thuật toán, cuộc sống của Hữu Hưng còn gắn liền với thể thao, nhiếp ảnh và âm nhạc. Tuy nhiên, thời trang mới là lĩnh vực mang lại cho anh nguồn năng lượng tích cực và động lực để phát triển bản thân.

Con đường đến với nghề người mẫu của Hữu Hưng bắt đầu một cách tình cờ. Anh kể lại: "Cơ duyên đến với nghề mẫu của mình khá tình cờ, khi làm mẫu cho bạn tại một thương hiệu thời trang. Trải nghiệm lần đầu tiên ấy đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc tích cực, đi đôi với thu nhập". Sau đó, Hữu Hưng may mắn gặp được một người anh, đã định hướng và dẫn dắt Hưng theo đuổi con đường này cho đến hiện tại.

Bên cạnh công việc học tập, Hữu Hưng còn được biết đến là một người mẫu.

Việc cân bằng giữa học tập tại trường, tự học và công việc làm người mẫu là một thách thức không nhỏ đối với Hữu Hưng. Tuy nhiên, anh đã tìm ra giải pháp cho mình bằng cách sắp xếp thời gian hợp lý và giữ kỷ luật với bản thân. Hưng luôn cố gắng hoàn thành tốt cả hai vai trò, không để một bên ảnh hưởng đến bên kia.

Thời trang mới là lĩnh vực mang lại cho Hưng nguồn năng lượng tích cực và động lực để phát triển bản thân.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, Hữu Hưng còn là một sinh viên ưu tú với nhiều thành tích nổi bật. Anh tự hào chia sẻ về những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của bản thân: Trở thành Đảng viên từ năm 18 tuổi; Đoạt giải Nhì Học sinh giỏi Vật lí cấp Tỉnh lớp 12; Đạt TOEIC 875 điểm và nhận học bổng xuất sắc trong 2 kỳ học tại đại học.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, Hữu Hưng còn là một sinh viên ưu tú với nhiều thành tích nổi bật.

Những thành tích này là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực và quyết tâm của Hữu Hưng trong học tập và rèn luyện bản thân. Với Hưng, việc học tập và phát triển bản thân là một quá trình không ngừng nghỉ. Anh đặt ra những mục tiêu cụ thể cho tương lai: Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với kết quả tốt; Tiếp tục học thêm ngoại ngữ để mở rộng cơ hội nghề nghiệp; Phát triển kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác để trở thành một người toàn diện.

Hưng luôn tâm niệm câu nói: "Phiên bản tốt hơn của tôi hôm nay chính là mục tiêu của ngày mai". Đây là kim chỉ nam giúp anh tập trung hoàn thiện bản thân mỗi ngày, không so sánh với người khác, dù trong học tập hay công việc. Câu nói này đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp Hưng vượt qua những khó khăn và thử thách trên con đường chinh phục ước mơ.

(Ảnh: NVCC)