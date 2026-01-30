Nam sinh Sư phạm với hành trình bứt phá giới hạn để tìm kiếm cơ hội cho bản thân

SVO - Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 2004), sinh viên K72 Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, minh chứng sống động cho thế hệ gen Z năng động, vừa say mê gìn giữ văn hóa truyền thống, vừa tự tin hội nhập với vai trò Đại sứ Sinh viên Samsung (Galaxy Campus Friends) mùa 2. Với chàng trai trẻ, thanh xuân là những phép thử, và câu thần chú “Phía sau sự liều lĩnh chính là những cơ hội bất ngờ” đã mở ra cho Toàn những chân trời rực rỡ.

Nguyễn Quốc Toàn là gương mặt sinh viên tiêu biểu Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quả ngọt đến từ sự kiên trì bền bỉ

Sinh ra tại vùng biển Sơn Trà (Đà Nẵng) nhưng lớn lên tại mảnh đất cố đô Ninh Bình, hành trình ra Thủ đô nhập học của Quốc Toàn mang theo không ít lo âu. Những ngày đầu hòa nhập với nhịp sống hối hả của Hà Nội và môi trường đại học khắc nghiệt từng khiến chàng trai trẻ choáng ngợp. Tuy nhiên, thay vì thu mình lại, Toàn chọn cách thích nghi bằng sự chủ động và nỗ lực không ngừng. Toàn vẫn nhớ như in những đêm thức đến 2-3 giờ sáng miệt mài bên trang sách, quyết tâm nắm vững những kiến thức đại cương nền tảng vốn chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính những đêm chong đèn ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh của một sinh viên Sư phạm. Kết quả xứng đáng đã đến khi Toàn xuất sắc giành 5 suất học bổng khuyến khích học tập trong 5 học kỳ liên tiếp. “Học tập không có giới hạn. Nếu mệt quá, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi bước tiếp. Thành quả sẽ chỉ đến với những ai không bỏ cuộc giữa chừng”, Toàn chia sẻ về bí quyết vượt qua áp lực.

Quốc Toàn luôn giữ vững phong độ học tập ấn tượng để giành học bổng.

Chàng thủ lĩnh nặng lòng với văn hóa Việt

Chọn Khoa Việt Nam học làm bến đỗ, Toàn thấm nhuần triết lý: “Hiểu về Việt Nam, vươn ra Thế giới”. Bên cạnh việc trau dồi tri thức trên giảng đường, Toàn còn là một thủ lĩnh phong trào nhiệt huyết với vai trò Phó Bí thư Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội sinh viên Khoa. Chàng trai thường xuyên giữ vị trí MC cho các sự kiện lớn như “Chào tân sinh viên”, “Giao lưu sinh viên quốc tế”... và vinh dự đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường năm 2024. Đặc biệt, Toàn còn chủ động dấn thân vào các hoạt động thực tế để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Từ vai trò hướng dẫn viên tại các mô hình vườn sinh thái đến việc hỗ trợ các sự kiện văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học, mỗi trải nghiệm đều giúp Toàn bồi đắp thêm tình yêu với văn hóa nước nhà. Những giải thưởng như “Giải Nhất Nghiệp vụ Du lịch”, “Giải Ba Nghiệp vụ Văn hóa cấp Khoa” là minh chứng rõ nét cho sự nghiêm túc của Toàn với nghề nghiệp tương lai.

Quốc Toàn năng nổ với nhiều vai trò tại các sự kiện trong khoa và ngoài trường.

Cơ hội đến với những người dám bứt phá

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong hành trình sinh viên của Quốc Toàn chính là cú lội ngược dòng vượt qua hơn 2300 ứng viên để trở thành 1 trong top 50 Đại sứ Sinh viên Samsung (Galaxy Campus Friends) mùa 2. Đây là bước ngoặt đưa chàng sinh viên đam mê văn hóa - du lịch bước vào thế giới công nghệ năng động, mở ra cơ hội kết nối với những bạn trẻ tài năng trên khắp cả nước. Từ xuất phát điểm khiêm tốn trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Quốc Toàn xuất sắc đạt Top 5 video nhiều tháng liên tiếp trên bảng vàng Đại sứ Sinh viên Samsung. Đây là minh chứng cho hành trình phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Với Toàn, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng theo một cách hiện đại hơn, mới mẻ hơn.

Nguyễn Quốc Toàn tự tin và hiện đại trong vai trò Đại sứ Sinh viên Samsung (Galaxy Campus Friends) mùa 2.

Tuổi trẻ là những lần dám thử

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ một cậu bé rụt rè ngày đầu nhập học đến một chàng trai bản lĩnh, đa tài hôm nay, Quốc Toàn gói gọn bí quyết thành công trong một câu: “Phía sau sự liều lĩnh chính là những cơ hội bất ngờ”. Theo Toàn, tuổi trẻ là đặc quyền lớn nhất để được phép sai và được phép thử. Nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn vì sợ thất bại, chúng ta sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ những cơ hội quý giá. “Mình mong muốn trở thành một người trẻ không chỉ có kiến thức mà còn có trách nhiệm, mang tinh thần dấn thân để lan tỏa những điều tử tế. Hãy cứ đi, rồi đường sẽ mở”, Quốc Toàn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đang đứng trước những ngã rẽ của tuổi trẻ.