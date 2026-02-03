Cô gái 23 tuổi mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối và khát vọng được sống 100 tuổi

SVO - Chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo từ năm 18 tuổi, Xiaxia đã tự mình trải qua sáu cuộc phẫu thuật, cắt cụt một chân sau khi bị bố mẹ bỏ rơi. Thái độ tích cực và lạc quan của cô ấy đã truyền cảm hứng cho cư dân mạng xứ Trung.

Được chẩn đoán mắc ung thư xương ở tuổi 18, phải cắt cụt chân ở tuổi 19, và đối mặt với nhiều đợt di căn ở tuổi 23. Đó là 5 năm tuổi trẻ đã qua của Xiaxia: Cắt bỏ một thùy phổi, sáu cuộc phẫu thuật lớn, vô số đợt hóa trị. Chỉ vì ước muốn được "sống", cô đã phải trả một cái giá mà hầu hết mọi người không thể tưởng tượng nổi.

Chóng mặt trong kỳ thi đại học, bị chẩn đoán mắc ung thư xương và phải cắt cụt chân phải

Năm 2021, trước kỳ thi đại học, Xiaxia đã nhận thấy có điều gì đó không ổn với chân phải của mình: "Đôi khi cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể đi lại được, nhưng tôi thực sự không nỡ bỏ dở việc học. Tôi ngất xỉu trong giờ thi Toán, khiến giám thị giật mình. Tôi lê bước vào nhà vệ sinh để nôn, rồi quay lại tiếp tục làm bài thi. Thật khó khăn".

Sau kỳ thi đại học, Xiaxia lập tức đến bệnh viện. Sau đó, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, một loại ung thư rất nguy hiểm. Xiaxia nói rằng, cô ấy không được "may mắn" cho lắm, đó là lý do dẫn đến việc cô ấy mắc phải căn bệnh này. Vì thể chất vốn đã yếu, Xiaxia đã phản ứng rất nặng với hóa trị, bị rụng tóc, sạm da, nôn mửa và nhiều triệu chứng khác.

Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để tăng số lượng bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu của cô ấy, nhưng để ngăn chặn khối u ác tính lan rộng hơn nữa, chân phải của cô ấy không thể cứu được. Ngay cả sau khi phải cắt cụt chân, cô ấy vẫn đối mặt với cuộc sống một cách lạc quan: "Đánh đổi một chân lấy một mạng sống là đáng giá".

Đối mặt với cuộc sống bằng thái độ lạc quan

Sau khi nhận được kết quả kỳ thi đại học, Xiaxia được nhận vào trường CĐ Sư phạm ở Hợp Phì, An Huy. Cô tin rằng, điểm số của mình sẽ còn cao hơn nữa nếu không bị ốm.

Xiaxia bình tĩnh kể lại quyết định cắt cụt chân của mình trong một video. Khi sự sống còn trở thành niềm tin duy nhất, mọi mất mát đều có thể được đo lường và chịu đựng. Điều đau lòng hơn nữa là cô ấy gần như một mình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Cha cô không bao giờ đến thăm, và mẹ cô đã cắt đứt liên lạc một năm sau khi cô lâm bệnh. Tình cảnh gia đình phức tạp này đã buộc cô phải tự lập từ sớm: Tiết kiệm tiền để mua chân giả, tự mình ký vào đơn đồng ý phẫu thuật và lê lết thân xác ốm yếu của mình giữa các bệnh viện một mình. Ngay khi cô nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn, một cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy ung thư đã di căn đến phổi, buộc cô phải nhập viện lần nữa để phẫu thuật.

Vì gánh nặng nợ nần, cô bắt đầu bán đồ thủ công mỹ nghệ ở một quầy hàng vỉa hè để kiếm tiền. Một cư dân mạng nhìn thấy vẻ ngoài lạc quan và vui vẻ của cô trên đường phố và đã chia sẻ câu chuyện của cô trong một video, điều này đã giúp Xiaxia được truyền thông và cư dân mạng chú ý.

Cô nói: "Tôi quen sống một mình rồi". Trên tài khoản mạng xã hội của mình, cô ấy trịnh trọng điền "100 tuổi" vào mục tuổi. Một cô gái 23 tuổi mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, ước nguyện lớn nhất của cô là được sống đến 100 tuổi. Đây không phải là chuyện đùa, đó là khát vọng sâu sắc và chân thành nhất của cô trong cuộc sống.

"Công chúa, mau chóng bình phục nhé!"

Câu chuyện về Xiaxia, cô gái trẻ chiến đấu với căn bệnh ung thư, đã được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Sự lạc quan và nghị lực của cô không chỉ truyền cảm hứng cho vô số bệnh nhân đang chiến đấu với các khối u xương ác tính mà còn làm lay động sâu sắc đội ngũ y, bác sĩ. Các bác sĩ Thượng Hải đang làm mọi cách có thể để cứu cô.

Kể từ khi nhập viện vào tháng 8/2023, cô đã hoàn thành 10 đợt hóa trị và thêm 2 cuộc phẫu thuật nữa. Bất chấp vô vàn khó khăn, cô ấy luôn đối mặt bằng nụ cười và sự kiên cường.

Xiaxia đã trải qua hóa trị tiền phẫu, cắt cụt chi và hóa trị hậu phẫu bằng phác đồ hóa trị bậc một. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau điều trị, các tổn thương di căn xuất hiện ở phổi của cô. Chúng đã được phẫu thuật cắt bỏ và cô không được điều trị hóa trị thêm. Năm tháng sau phẫu thuật, các tổn thương di căn mới được phát hiện ở phổi trái của cô. Vào tháng 11/2024, Xiaxia đã trải qua phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Một cuộc kiểm tra theo dõi vào tháng 1/2025 cho thấy những thay đổi ở phổi phải của cô sau phẫu thuật.

Trong video mới nhất, Xiaxia cho biết ung thư đã di căn đến màng phổi và cô đang tìm kiếm các phương án điều trị tại Bệnh viện Ruijin, một bệnh viện đa khoa ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cô sẽ trải qua phẫu thuật cắt bỏ xương sườn và màng phổi ở Thượng Hải. Mặc dù Xiaxia trông mệt mỏi trong video, cô vẫn lạc quan và cảm ơn những người tốt bụng đã giúp đẩy xe lăn cho mình.

Trước thái độ tích cực và lạc quan của cô, cư dân mạng đã để lại những lời nhắn động viên dành cho Xiaxia: "Công chúa, mau chóng bình phục nhé!".