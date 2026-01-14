'Tôi phải làm, nhưng tôi không muốn làm': Hãy loại bỏ thói quen trì hoãn

SVO - Shinsuke Suzuki - Giám đốc điều hành của Compass Inc., một chuyên gia về tổ chức tư duy và phát triển nguồn nhân lực, cho chúng ta một số lời khuyên về cách khắc phục thói quen trì hoãn.

Tôi có công việc ngay trước mắt, nhưng tôi không thể tìm thấy động lực để hoàn thành nó… Tôi cứ trì hoãn mọi việc mà không nhận ra, rồi cuối cùng lại hoảng loạn ngay trước hạn chót… Đây là những vấn đề mà nhiều người gặp phải, ở các mức độ khác nhau. Nếu bạn có thể biến mình thành người có thể “bắt tay vào làm ngay lập tức” từ hôm nay, bạn sẽ vui vẻ hơn biết bao vào đầu năm mới?

Thực tế, những vấn đề này có thể được khắc phục bằng một vài mẹo đơn giản. Đó là những gì Shinsuke Suzuki - Giám đốc điều hành của Compass Inc., một chuyên gia về tổ chức tư duy và phát triển nguồn nhân lực, giải thích.

Nguyên nhân của sự trì hoãn là "sự bất tiện" và "sự lo lắng"

Tại sao chúng ta lại cảm thấy thôi thúc phải trì hoãn những việc cần làm? Có hai yếu tố tâm lý chính đằng sau sự trì hoãn. Một là "sự bất tiện", và hai là "sự lo lắng".

Phần "bất tiện" thì dễ hiểu. Mặt khác, sự lo lắng bao gồm những suy nghĩ như: "Nếu mình thất bại thì sao?"; hoặc "Nếu người khác chỉ trích mình vì làm điều đó thì sao?". Nói cách khác, đó là nỗi sợ bị tổn thương. Điều này sẽ kìm hãm bạn.

Động lực luôn giảm xuống, bất kể bạn có nâng cao nó đến mức nào. Vì vậy, chỉ dựa vào động lực sẽ không giúp bạn hoàn thành công việc. Hơn nữa, có nguy cơ bạn sẽ vô thức dùng việc thiếu động lực làm lý do để không làm việc gì đó. Nói cách khác, bạn nên tìm kiếm các giải pháp ngoài động lực.

"Chỉ 10 phút" - Tích lũy từng khoảng thời gian ngắn

Trong công việc hằng ngày, chúng ta phải đối mặt với vô số nhiệm vụ mà ta không muốn làm nhưng lại phải hoàn thành. Có mẹo nào để hoàn thành chúng mà không trì hoãn không?

Chúng ta thường bỏ qua toàn bộ nhiệm vụ trước khi bắt đầu, điều này có thể khiến ta cảm thấy quá tải. Mọi người cũng có xu hướng đánh giá quá cao những nhiệm vụ mà họ thấy khó chịu. Một nhiệm vụ chỉ khoảng 10 phút thường có vẻ như kéo dài 100 phút. Vì vậy, hãy thử làm từng chút một. Bạn thường sẽ thấy rằng, nó không khó như bạn nghĩ.

Điều quan trọng nữa là hãy rút ngắn thời gian bạn dành cho mỗi hành động và tăng dần nỗ lực của mình từng chút một, nghỉ ngơi khi làm việc. Hầu hết những người làm kinh doanh đều nghiêm túc và chăm chỉ, vì vậy họ thường đặt mục tiêu như: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong một hoặc hai giờ". Tuy nhiên, khung thời gian đó là không có cơ sở, và thậm chí chỉ 10 phút một lần cũng được. Bằng cách tập trung vào từng khoảng thời gian 10 phút, bạn có thể ngăn mình mất động lực và bỏ cuộc giữa chừng.

Các kỹ thuật khác bao gồm thêm yếu tố trò chơi hóa vào nhiệm vụ hoặc tự thưởng cho bản thân như một động lực.Nhưng chìa khóa là khả năng hành động mà không bị chi phối bởi cảm xúc hay ý chí. Điều này thực sự quan trọng.

Giảm lo lắng bằng cách tạo 'bản nháp' với AI

Lo lắng xuất phát từ giả định về một kết quả hoàn hảo. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là tiếp cận vấn đề với tư duy "tạo bản nháp". Cho dù đó là một đề xuất hay một kế hoạch, hãy bắt đầu với một bản nháp.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã phát triển và nó có thể được sử dụng để dễ dàng tạo ra các bản nháp. Đối với nhiều công việc văn phòng, chỉ cần chuyển thông tin cho AI tạo sinh sẽ tạo ra một thứ gì đó gần giống với nó.

Điều này loại bỏ rào cản "việc tạo ra bản nháp cũng quá phiền phức", và nếu bản nháp là đủ cho hiện tại, nó cũng sẽ giảm bớt lo lắng.

Đặt ra thời hạn bắt đầu

Nhiều người luôn ý thức về thời hạn. Thật vậy, trong tâm lý học, thậm chí còn có một thuật ngữ gọi là "hiệu ứng thời hạn", giúp tạo ra cảm giác khẩn cấp khi làm việc.

Nhưng nếu thời hạn còn vài tuần nữa thì sao? Mặc dù bạn thực sự nên bắt đầu làm việc từng chút một, bạn lại có xu hướng lười biếng. Tôi cảm thấy hiệu ứng thời hạn không hiệu quả lắm, ngoại trừ đối với các nhiệm vụ rất ngắn hạn. Vì vậy, ngoài hiệu ứng thời hạn, hãy đặt ra thời hạn cho việc bạn sẽ bắt đầu làm việc. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng, sẽ kém hiệu quả hơn, nếu hai thời hạn này không được kết hợp. Hãy chắc chắn đặt ra thời hạn bắt đầu nữa. Điều này sẽ làm giảm đáng kể sự thôi thúc trì hoãn.