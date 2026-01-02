Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Viết nhật ký: 'Một thói quen tinh thần nên bắt đầu trong năm mới'

San San
SVO - Cảm thấy bất an và bồn chồn? Nhưng không biết phải làm gì để giải quyết. Trong những lúc như thế này, viết nhật ký có thể là câu trả lời.

Việc diễn đạt suy nghĩ của bản thân bằng lời giúp bạn suy nghĩ sâu sắc hơn, và cho phép bạn suy ngẫm về suy nghĩ và hành động của chính mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bằng cách tập trung không chỉ vào hiện tại mà còn vào tương lai, nó cũng có tác dụng giúp bạn hình dung các nhiệm vụ công việc và mục tiêu cá nhân của mình.

Viết nhật ký giúp bạn nhận thức được cảm xúc của mình

b217d4b23cc0cdf9b56e64f32d8be796d29ff152.jpg

Viết nhật ký là một hình thức chánh niệm cho phép bạn suy ngẫm về bản thân và sắp xếp cảm xúc của mình thông qua hành động viết. Phương pháp cơ bản của việc viết nhật ký là chỉ cần viết ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Chỉ có một điều cần ghi nhớ: đừng kiểm duyệt những gì bạn viết bằng suy nghĩ của mình. Hãy làm theo trái tim và trực giác của bạn và viết ra. Việc tự phân tích bản thân nói chung thường dựa trên "suy nghĩ" của bạn về chính mình. Tuy nhiên, điều này không bao quát đầy đủ "cảm xúc" của bạn. Bằng cách đưa dòng chảy suy nghĩ của bạn vào ngôn từ, việc viết nhật ký cho phép bạn tìm hiểu về những cảm xúc mà bạn thậm chí không nhận thức được và giúp bạn sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Hãy bắt đầu với một 'nhật ký ba dòng'

Viết nhật ký thì dễ, nhưng biến nó thành thói quen lại khó. Đó là lý do bạn nên bắt đầu với "nhật ký ba dòng". Đây là một phương pháp thực tế, mỗi sáng bạn chỉ cần viết ra ba dòng về những việc bạn đã làm được ngày hôm qua và những việc bạn sẽ cũng như muốn làm hôm nay. Bằng cách đưa phương pháp này vào thói quen hàng ngày mỗi buổi sáng, bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tạo thành thói quen và giúp bạn dễ dàng theo dõi các công việc của mình. Điều này thậm chí còn cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn.

tich-cuc.jpg

Hãy bắt đầu viết một bản tóm tắt khoảng ba dòng vào sổ tay, sau khi thức dậy. Suy ngẫm về những thành tựu của ngày hôm qua và nghĩ về những việc bạn sẽ làm hôm nay. Dựa trên những gì đã xảy ra ngày hôm qua, hãy diễn đạt bằng lời những gì bạn muốn cảm thấy hôm nay.

Viết nhật ký xen kẽ: Làm việc hiệu quả

Một phiên bản nâng cao của việc viết nhật ký là "viết nhật ký xen kẽ". Kỹ thuật này bao gồm việc viết nhật ký theo từng khoảng thời gian ngắn trong suốt cả ngày. Việc dành thời gian viết nhật ký ngắn trong thời gian rảnh rỗi tại nơi làm việc mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tự suy ngẫm, xem xét lại công việc, ghi chú và theo dõi thời gian cần thiết.

Lợi ích của việc viết tay

viet-nhat-ky.jpg

Với các công cụ kỹ thuật số giờ đây đã trở thành chuẩn mực, ngày càng ít người viết bằng tay. Việc viết tay có hiệu quả cho các mục đích khác ngoài việc tự suy ngẫm. Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, viết tay hiệu quả hơn đánh máy khi nói đến việc hình thành trí nhớ và khả năng hiểu, điều quan trọng đối với công việc và học tập. Một lợi ích quan trọng khác là thông qua quá trình viết tay trên giấy và hình dung trực quan, bạn sẽ có cảm giác rằng những ý tưởng và kế hoạch của mình là "của riêng mình".

San San
#Thói quen viết nhật ký hàng ngày #Lợi ích của viết nhật ký cho tinh thần #Phương pháp viết nhật ký ba dòng #Kỹ thuật viết nhật ký xen kẽ #Lợi ích của viết tay so với kỹ thuật số #Viết nhật ký để quản lý cảm xúc #Chánh niệm qua viết nhật ký #Phát triển tự nhận thức và tổ chức công việc #Tác dụng của viết tay trong ghi nhớ và hiểu biết #Xây dựng thói quen viết nhật ký trong năm mới

