Giữ nét xuân từ những khoảnh khắc rất 'sinh viên'

SVO - Mùa xuân đang gõ cửa, Tết đang về theo cách rất riêng tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP). Từ những hoạt động giản dị, gần gũi với sinh viên, “Tết sum vầy – Gắn kết yêu thương” mở ra một không gian ấm áp để thầy và trò cùng quây quần, cùng sẻ chia và cùng lưu giữ những khoảnh khắc cuối năm đầy ý nghĩa.

Gói bánh chưng – Gói trọn ước vọng về năm mới an lành

Những đôi tay còn vụng về nhưng đầy háo hức, từng lớp lá dong, từng sợi lạt buộc chặt không chỉ bánh chưng, mà còn gói vào đó ký ức Tết xưa và tình cảm ấm nồng của tuổi trẻ HCCP.

Trang trí mâm cỗ Tết truyền thống – Giữ hồn xuân Việt

Mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi mâm cỗ là một lời nhắc nhớ về giá trị gia đình, về nét đẹp truyền thống quê hương. Sinh viên HCCP không chỉ học nghề – mà còn học cách gìn giữ văn hóa dân tộc.

Nhận quà Tết từ Nhà trường & Đoàn trường – Nhận yêu thương để vun đắp

Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của Nhà trường dành cho sinh viên trong dịp Tết đến – Xuân về.

Nụ cười ngày xuân – Kết nối yêu thương

Không phân biệt khóa, lớp, ngành học, chỉ có những nụ cười rất mộc mạc, rất xuân khi HCCP cùng nhau đón một cái Tết trọn vẹn và ấm áp.

“Tết Sum vầy – Gắn kết yêu thương” không chỉ là một hoạt động mà là cách HCCP gieo những hạt mầm để mùa xuân ở lại thật lâu trong lòng mỗi người. Và hoạt động không chỉ là một trải nghiệm mà còn là cách để người trẻ HCCP học gìn giữ truyền thống, lan tỏa yêu thương và lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, kết nối và sẻ chia.

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh 09 mã ngành (Dược, Kỹ thuật Dược, Quản lý huấn luyện sức khỏe, Dược cộng đồng, Dược liệu dược học cổ truyền, Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc, Công nghệ thực phẩm - dược phẩm, Chăm sóc sắc đẹp, Tiếng Hàn Quốc) với tổng chỉ tiêu 1325, trong đó ngành Dược là 750. Đối tượng xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nhà trường liên tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo thường xuyên, đào tạo đào tạo liên tục, tập huấn, bồi dưỡng về các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, chăm sóc sắc đẹp, Dược, cập nhật kiến thức chuyên môn Dược cho người có nhu cầu. Thí sinh đăng ký trực tuyến qua website: Hccp.edu.vn. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số tư vấn tuyển sinh 0961.384.466/0961.394.499./.