Khát vọng Hải đăng: Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định

SVO - Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được xác định là động lực then chốt cho phát triển quốc gia, Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” do Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp sản xuất ra đời như một không gian truyền hình đặc biệt: nơi tôn vinh con người khoa học bằng chiều sâu nhân văn, bằng hành trình bền bỉ vượt qua hoài nghi, và bằng tác động thực chất đối với đất nước.

Khác với nhiều chương trình tôn vinh theo lối thành tích, Khát vọng Hải đăng lựa chọn một cách tiếp cận riêng: kể những câu chuyện khoa học như những hành trình dẫn đường. Ở đó, các nhà khoa học không chỉ xuất hiện với danh xưng hay giải thưởng, mà được nhìn nhận như những “ngọn hải đăng” lặng lẽ kiên định soi sáng con đường tri thức, đổi mới và phát triển bền vững cho Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chương trình được cấu trúc theo các chương nội dung, tái hiện dòng chảy khoa học Việt Nam từ những ngày đầu xây dựng đất nước đến kỷ nguyên đổi mới sáng tạo hiện nay. Từ lớp nhà khoa học đi trước đặt nền móng trong điều kiện gian khó, đến thế hệ ứng dụng – mở rộng, và hôm nay là những gương mặt trẻ đang tiếp nối hành trình bằng tinh thần dấn thân và tư duy toàn cầu.

Không chỉ là sân khấu tôn vinh, Khát vọng Hải đăng còn là không gian gặp gỡ liên thế hệ, nơi các nhà khoa học kỳ cựu đối thoại với học sinh, sinh viên yêu khoa học, những người đang từng bước chạm vào nghiên cứu, sáng chế và khát vọng đóng góp cho đất nước bằng tri thức của mình.

Chương trình giới thiệu và tôn vinh nhiều gương mặt khoa học tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực then chốt của đất nước:

Kỹ sư - Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua: nhà khoa học nông nghiệp dành hơn 40 năm bền bỉ nghiên cứu, chọn tạo giống lúa, đưa hạt gạo Việt Nam từ mặc cảm “thua kém” vươn lên bản đồ lúa gạo thế giới với giống ST25. Hành trình của ông là minh chứng cho khoa học gắn với nông dân, thị trường và chiến lược phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân: người đặt nền móng cho phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Việt Nam, góp phần tạo nên những “kỳ tích y khoa” và mở ra hướng tiếp cận mới cho y học hiện đại, lấy bệnh nhi làm trung tâm.

Nhóm các nhà khoa học của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: đại diện cho khoa học công nghiệp và nghiên cứu ứng dụng, với cụm công trình khoa học - công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học trong vận hành, làm chủ và phát triển các công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Minh Tân: nhà khoa học gắn bó với nông nghiệp ứng dụng, đại diện cho thế hệ mở rộng chuỗi giá trị khoa học từ phòng thí nghiệm ra thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và sinh kế bền vững cho người nông dân.

Kỹ sư Huy Phạm: Nhà sáng lập, Giám đốc Công nghệ của Gremsy, đại diện cho thế hệ doanh nhân, kỹ sư công nghệ cao, với các sản phẩm gimbal, payload công nghệ lõi do người Việt làm chủ, được thị trường quốc tế và ngành công nghiệp toàn cầu ghi nhận.

Bên cạnh đó, chương trình dành một phần quan trọng để giới thiệu những gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu từ các dự án nghiên cứu, sáng chế khoa học đến thành tích tại các kỳ Olympic khoa học quốc tế như một lời khẳng định: ngọn hải đăng khoa học Việt Nam đang được tiếp nối.

Với cách tiếp cận nhân văn, chiều sâu và giàu cảm xúc, Khát vọng Hải đăng kỳ vọng trở thành một dấu ấn truyền hình đặc biệt về khoa học, nơi tri thức được tôn vinh không chỉ bởi thành tựu, mà bởi lòng kiên định, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự quốc gia.

Chương trình được phát sóng vào dịp Tết Bính Ngọ trên các kênh VTV1, VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam