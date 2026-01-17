Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống tích cực

Google News

Nâng tầm năng lực điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

P.V

Ngày 15/1, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đã khai trương Đơn nguyên Ung bướu. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu tại khu vực phía Đông TPHCM.

Đơn nguyên Ung bướu vận hành theo mô hình điều trị đa mô thức, kết nối chặt chẽ giữa các chuyên khoa: Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Ngoại khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng và Chăm sóc giảm nhẹ. Cách tiếp cận này giúp xây dựng phác đồ cá thể hóa, tối ưu hóa hiệu quả điều trị dựa trên tình trạng riêng biệt của từng người bệnh.

z7438796197242-3531353953ca6b867b7295a3bc01577a-1.jpg

Đơn vị được dẫn dắt bởi BS.CKII Nguyễn Văn Minh - Trưởng Đơn nguyên Ung bướu phụ trách chuyên môn với hơn 30 năm kinh nghiệm, từng tu nghiệp tại Nhật Bản. Hỗ trợ công tác chuyên môn là hệ thống trang thiết bị đồng bộ như: MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát, máy chụp nhũ ảnh chuyên dụng và hệ thống nội soi tiêu hóa độ phân giải cao.

BS. Hoàng Nhật – Giám đốc Y khoa Bệnh viện nhấn mạnh, ung thư nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng sẽ mang lại kết quả tích cực. Dịp này, bệnh viện tặng 1.000 lượt khám tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp phù hợp.

Trong tương lai, Đơn nguyên Ung bướu sẽ mở rộng thêm các dịch vụ chuyên sâu như tư vấn di truyền, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý, nhằm hoàn thiện hành trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

P.V
#Nâng cao năng lực điều trị ung bướu #Khai trương Đơn nguyên Ung bướu #Mô hình điều trị đa mô thức #Chương trình tầm soát ung thư miễn phí #Chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý #Trang thiết bị y học hiện đại #Đào tạo và hợp tác quốc tế #Chuyên môn bác sĩ Nguyễn Văn Minh #Phục vụ cộng đồng phía Đông TPHCM

Cùng chuyên mục