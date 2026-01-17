Nâng tầm năng lực điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Ngày 15/1, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đã khai trương Đơn nguyên Ung bướu. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu tại khu vực phía Đông TPHCM.

Đơn nguyên Ung bướu vận hành theo mô hình điều trị đa mô thức, kết nối chặt chẽ giữa các chuyên khoa: Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Ngoại khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng và Chăm sóc giảm nhẹ. Cách tiếp cận này giúp xây dựng phác đồ cá thể hóa, tối ưu hóa hiệu quả điều trị dựa trên tình trạng riêng biệt của từng người bệnh.

Đơn vị được dẫn dắt bởi BS.CKII Nguyễn Văn Minh - Trưởng Đơn nguyên Ung bướu phụ trách chuyên môn với hơn 30 năm kinh nghiệm, từng tu nghiệp tại Nhật Bản. Hỗ trợ công tác chuyên môn là hệ thống trang thiết bị đồng bộ như: MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát, máy chụp nhũ ảnh chuyên dụng và hệ thống nội soi tiêu hóa độ phân giải cao.

BS. Hoàng Nhật – Giám đốc Y khoa Bệnh viện nhấn mạnh, ung thư nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng sẽ mang lại kết quả tích cực. Dịp này, bệnh viện tặng 1.000 lượt khám tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp phù hợp.

Trong tương lai, Đơn nguyên Ung bướu sẽ mở rộng thêm các dịch vụ chuyên sâu như tư vấn di truyền, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý, nhằm hoàn thiện hành trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.