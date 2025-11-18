Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương – Dấu ấn mùa tri ân 20/11

SVO - Với sinh viên ngành Dược, hành trình học tập chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi. Ở nơi mà sinh viên được dạy, từng viên thuốc được tạo ra bằng sự chính xác tuyệt đối, từng trang giáo án được nâng niu bởi trách nhiệm của mỗi người thầy, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) hiện lên như biểu tượng về “người giữ lửa” âm thầm nhưng bền bỉ. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những câu chuyện được kể dưới đây bởi chính sinh viên và cựu sinh viên HCCP trở thành những mảnh ghép về tình yêu nghề, sự trưởng thành và lòng biết ơn dành cho đội ngũ giảng viên cũng như mái trường đã và đang từng ngày âm thầm bồi đắp ước mơ tới từng thế hệ Dược sĩ tương lai.

“Năm cuối rồi… càng đi gần tới đích, càng thấy biết ơn” – Đinh Thị Hương Giang, sinh viên năm cuối trải lòng

Hương Giang nói rằng quãng thời gian năm cuối khiến em nhận ra sự trưởng thành không đến từ những điều lớn lao, mà từ từng giờ lý thuyết, từng buổi thực hành tỉ mỉ, từng lần được thầy cô kiên nhẫn chỉnh lại mỗi thao tác nhỏ. “Càng gần ngày tốt nghiệp, em càng thấy thương thầy cô hơn. Sự nghiêm khắc của thầy cô giúp chúng em hiểu rằng nghề Dược không cho phép sự cẩu thả.” Với Giang, 20/11 năm nay là một cột mốc đặc biệt. Em muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô HCCP - những người đã dẫn dắt mình suốt hành trình làm nên bản lĩnh của một người trẻ sẵn sàng tự tin bước vào nghề.

“Vào trường chưa lâu nhưng em đã thấy mình có chỗ để thuộc về” – Nguyễn Hoàng Lâm, tân sinh viên năm thứ nhất chia sẻ

Nếu như ở Hương Giang có nét chững chạc của một sinh viên năm cuối thì ở Lâm lại toát lên sự trong trẻo của một người vừa bắt đầu hành trình mới. Lâm kể, điều khiến cậu bất ngờ nhất là sự gần gũi của thầy cô ngay từ những buổi học đầu tiên. “Mới vào trường, em tưởng mình sẽ dè dặt, lo lắng và sợ hãi, nhưng chính cách thầy cô với những chia sẻ về nghề, về những trải nghiệm trong cuộc sống đã khiến em thấy nơi này không chỉ là trường, mà là điểm tựa vững chắc để bắt đầu tương lai của bản thân”. Với một tân sinh viên, cảm xúc giản dị ấy lại là nền tảng mạnh mẽ nhất cho những năm tháng phía trước

“Năm hai, em bắt đầu thấy rõ ước mơ của bản thân đang thành hình” – Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên năm thứ hai tâm sự

Là sinh viên theo học chương trình định hướng chất lượng cao ngành Dược của trường, Quỳnh Chi có sự sâu sắc trong nhận thức về trách nhiệm nghề nghiệp. “Em yêu ngành Dược. Cứ mỗi lần bước vào phòng thực hành, em lại thấy giấc mơ khoác áo blouse trắng đến gần hơn. Thầy cô không chỉ dạy lý thuyết mà còn dạy cả phong thái của người làm nghề, một nghề mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác”. Với Quỳnh Chi, lòng biết ơn của học trò với người thầy nằm ở những điều rất nhỏ: một lời nhắc về tính cẩn trọng, một sự uốn nắn đúng lúc – những điều giúp Chi hiểu rằng nghề Dược là hành trình đòi hỏi phải vun đắp sự tử tế qua từng ngày.

“Tôi đã rời xa trường nhưng chưa từng quên mà mãi biết ơn nơi đã cho tôi sự bắt đầu” – Nguyễn Văn Tuyến, cựu sinh viên HCCP, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Dược phẩm Tín Phong.

Giữa guồng quay tất bật của công việc, anh Tuyến – người đã rời HCCP nhiều năm – vẫn giữ trong mình sự trân trọng như một lời hẹn thầm với thầy cô. Anh bộc bạch: “HCCP không chỉ cho tôi kiến thức để bước vào nghề, mà còn dạy tôi cách làm nghề một cách tử tế. Những thầy cô từng nghiêm khắc với tôi thuở sinh viên… giờ nhìn lại, đó chính là món quà vô giá. Nhờ những bài học ấy, tôi học được cách giữ chữ tín, tôn trọng từng sản phẩm mình làm ra và làm việc bằng trách nhiệm của một người làm nghề Dược.”

Dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống HCCP, anh Tuyến đã quay trở lại trường như trở về với mái nhà xưa. Anh xúc động chia sẻ:“Tự hào lắm, vì nơi mình từng học giờ phát triển mạnh mẽ, hiện đại, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Với tôi, một lời cảm ơn gửi tới thầy cô có lẽ cũng chưa đủ nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn thầy cô và ngôi trường này vì đã dạy tôi làm nghề bằng cái tâm và truyền cho tôi niềm tự hào với nghề Dược. Mong thầy cô luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục thắp sáng hành trình cho các thế hệ sau. Còn với các bạn sinh viên, tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng, hãy tận dụng từng ngày ở HCCP, vì bạn sẽ thấy đây là khoảng thời gian đẹp nhất – nơi cho bạn nền tảng, cho bạn nghề, và cho bạn những người thầy luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Hãy học thật chắc, sống thật tử tế và đừng quên tự hào vì mình là một phần của HCCP.”

Những lời kể mộc mạc mà chân thành, thấm đẫm xúc cảm biết ơn về thầy cô và mái trường từ các thế hệ người học – từ tân sinh viên đến người đã thành danh – cho thấy một điểm chung: HCCP không chỉ đào tạo kiến thức, mà còn bồi đắp nhân cách và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho người trẻ. Trong khoảnh khắc đặc biệt của tháng 11, lòng tri ân như một điểm sáng, khiến mỗi người khi nhớ về thầy cô đều thêm vững tin vào hành trình đã chọn – hành trình tương lai bắt đầu từ mái trường Dược Hải Dương thân yêu.