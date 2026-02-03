Nguyễn Đức Anh - cử nhân Truyền thông Đa phương tiện trên hành trình tích lũy trải nghiệm để theo đuổi nghề báo

SVO - Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2002), cử nhân ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long, từng cộng tác tại Báo Lao động Thủ đô với vai trò phụ trách nội dung số. Từng là học sinh đội tuyển Lịch sử, xây dựng kênh TikTok cá nhân hơn 12.900 người theo dõi, Đức Anh lựa chọn con đường báo chí theo hướng làm nghề nghiêm túc, từ truyền hình, báo điện tử đến dẫn chương trình và sản xuất nội dung đa nền tảng.

Khi giảng đường trở thành điểm khởi đầu cho lựa chọn nghề nghiệp

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Đức Anh lựa chọn theo học tại Trường Đại học Thăng Long khi được bạn bè giới thiệu về môi trường học tập năng động, cơ sở vật chất tốt, đồng thời có người quen của gia đình đang công tác tại trường. “Khi đó mình tin vào chất lượng đào tạo và nghĩ rằng đây là nơi phù hợp để bắt đầu”, Đức Anh chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố môi trường, việc lựa chọn Truyền thông Đa phương tiện còn xuất phát từ sự mới mẻ của ngành học. Thời điểm Đức Anh nhập học, tại Hà Nội chưa có nhiều cơ sở đào tạo lĩnh vực này. Dù mới được thành lập khoảng một năm, chương trình học và đội ngũ giảng viên của khoa đã để lại cho anh nhiều ấn tượng. “Mình được học vẽ, học hát, học dẫn chương trình; được đi thực tế tại Cà Mau, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh; được học thiết kế, quay, dựng và làm những điều mình muốn trong giới hạn của sáng tạo”, Đức Anh cho biết.

Đức Anh trong ngày tốt nghiệp cùng Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhàn, Trưởng khoa Truyền thông Đa phương tiện.

Những ngày đầu năm nhất, Đức Anh thừa nhận bản thân chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Bước ngoặt đến từ học phần “Nhập môn Truyền thông Đa phương tiện” do Thạc sĩ Trần Thị Thùy Dương giảng dạy, người sau này cũng là giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của anh. Trong một lần thuyết trình, nhận xét của giảng viên về chất giọng đã khiến Đức Anh thay đổi cách nhìn về chính mình. “Trước đây mình luôn tự ti, không chỉ về ngoại hình mà cả giọng nói. Khi được cô góp ý và khuyên nên tiếp tục phát triển, mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về khả năng của bản thân”, Đức Anh chia sẻ. Từ đó, anh chủ động theo đuổi những công việc gắn với giọng nói và kỹ năng biểu đạt.

Được đào tạo theo hướng thực hành, Đức Anh từng bước tích lũy các kỹ năng nghề nghiệp như viết tin, phóng sự, kịch bản; quay chụp cơ bản; sử dụng thiết bị ánh sáng, studio và dựng hậu kỳ. Các học phần đào tạo MC được tổ chức trực tiếp trong studio và phòng dựng iMac của nhà trường đã giúp anh có nền tảng để đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ sản xuất nội dung, tổ chức sự kiện đến truyền thông nội bộ. “Chính từ quá trình học đó, mình quyết định báo chí là con đường mình muốn theo đuổi”, Đức Anh nói.

Đức Anh trong buổi bảo vệ cùng Thạc sĩ Trần Thị Thùy Dương.

Trước khi thực sự được “truyền lửa” với nghề, Đức Anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau để tự lập. Từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, làm thêm trong dịp Tết đến gắn bó gần hai năm với một cửa hàng thời trang sau kỳ thi đại học, mỗi trải nghiệm đều giúp anh rèn luyện tính kỷ luật và sự bền bỉ. Đến năm hai đại học, khi bắt đầu tiếp cận sâu hơn với các môn học về truyền thông, sự kiện, kỹ năng nói và biên tập, Đức Anh thử sức với lĩnh vực sáng tạo nội dung số trong vai trò KOC TikTok, tham gia livestream và sản xuất video cho nhãn hàng.

Tuy nhiên, càng học, Đức Anh càng chịu ảnh hưởng từ các giảng viên trong khoa, đặc biệt là Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhàn - Trưởng khoa, Thạc sĩ Trần Thị Thùy Dương cùng nhiều giảng viên khác. Từ những bài giảng và trải nghiệm nghề nghiệp được chia sẻ, anh dần hình thành sự trân trọng với báo chí và con chữ. “Mình nhận ra điều mình muốn không phải là sự chú ý trên mạng xã hội, mà là được làm nghề một cách nghiêm túc và có ích”, Đức Anh chia sẻ. Từ đó, anh lựa chọn rời xa ánh hào quang nhất thời để theo đuổi con đường báo chí bằng sự kiên định và ý thức nghề nghiệp rõ ràng.

Đức Anh tại sự kiện của Liên Hợp Quốc.

Cử nhân Truyền thông Đa phương tiện và con đường đến với nghề báo

Bên cạnh lĩnh vực truyền thông, Đức Anh dành nhiều thời gian theo đuổi lịch sử - môn học gắn với anh từ những năm phổ thông. Thời THPT, Đức Anh là học sinh đội tuyển Lịch sử của trường, đạt giải Nhất học sinh giỏi cụm Ba Đình - Tây Hồ lớp 10 và giải Ba lớp 11. Lên lớp 12, dù được mời tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố, anh đã từ chối vì lý do cá nhân. “Đó là điều mình luôn thấy tiếc”, Đức Anh chia sẻ. Sau này, anh lựa chọn TikTok như một cách tiếp tục gắn bó với lịch sử. Kênh cá nhân do Đức Anh tự xây dựng và duy trì gần ba năm, hiện có hơn 12.900 người theo dõi, tập trung truyền tải kiến thức lịch sử theo hình thức ngắn gọn, dễ tiếp cận.

Quá trình tiếp xúc trực tiếp với nghề báo bắt đầu khi Đức Anh thực tập tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trung tâm Nội dung số. Đây là lần đầu anh làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp. Sau kỳ thực tập, Đức Anh chủ động nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn tại một số cơ quan báo chí nhưng chưa được tuyển dụng do còn thiếu kinh nghiệm. Thông qua sự giới thiệu của Thạc sĩ Trần Thị Thùy Dương, anh tiếp tục làm cộng tác viên, học việc tại kênh VTC10 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. “Đó là cơ hội giúp mình hiểu rõ hơn công việc của truyền hình và nghề biên tập”, Đức Anh cho biết. Tuy nhiên, đến ngày 15/01/2025, khi VTC sáp nhập và cắt sóng, quá trình làm truyền hình của anh buộc phải dừng lại.

MC Đức Anh trên kênh “Vấn đề hôm nay”, VTC News.

Sau giai đoạn này, Đức Anh tham gia đọc lời bình cho các chương trình Hành trình vẻ đẹp, Nét đẹp dân gian, Nét ẩm thực Việt phát sóng trên VTV1 và VTV3. Tháng 3/2025, qua một thông tin tuyển dụng do bạn bè chia sẻ, anh ứng tuyển và được tiếp nhận vào Báo Lao động Thủ đô trong thời điểm vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Tại đây, Đức Anh tham gia phụ trách nội dung trên TikTok, YouTube và hỗ trợ Facebook; được cử tham dự các lớp tập huấn của Cục Báo chí và trực tiếp tác nghiệp tại các sự kiện A50, A80 với vai trò phóng viên trẻ.

Chia sẻ về công việc, Đức Anh cho rằng báo chí là nghề đòi hỏi sự nghiêm túc và khả năng chịu áp lực. “Mình quen với cảm giác chờ duyệt bài, nhận phản hồi, kể cả những lần bị trả bài hay mắc lỗi”, anh nói. Theo Đức Anh, việc được chỉnh sửa và làm việc trong môi trường có yêu cầu cao giúp người trẻ nhìn rõ hạn chế của bản thân. Anh cũng cho biết khó khăn lớn nhất là khâu liên hệ phỏng vấn, đặc biệt với các cơ quan nhà nước, song luôn nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo và đồng nghiệp. Đức Anh bày tỏ sự trân trọng đối với chị Kim Quyên - người trực tiếp trao cơ hội, và chú Nguyễn Văn Bình, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô, vì đã tạo điều kiện để anh được làm nghề.

MC Đức Anh trong bản tin Thời tiết trên kênh YouTube báo Tiền Phong.

Bên cạnh báo chí, Đức Anh tham gia hoạt động dẫn chương trình. Anh từng dự khoảng 5-6 cuộc thi MC và phát thanh dành cho sinh viên, trong đó dấu mốc đáng nhớ là Top 16 MC Thăng Long năm 2024. Từ đây, anh có thêm cơ hội dẫn chương trình cho một số cơ quan báo chí, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, TikTok Việt Nam cùng các doanh nghiệp, tổ chức. Với Đức Anh, mỗi trải nghiệm đều giúp anh hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. “Mình chỉ nghĩ rằng mỗi ngày cố gắng làm tốt hơn hôm qua một chút là đủ”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết mong muốn lâu dài là được đóng góp cho xã hội bằng giọng nói của một MC và các tác phẩm báo chí, hướng tới mục tiêu trở thành nhà báo - giảng viên trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)