Chương trình ‘Xuân Biên giới - Tết biển đảo’ mang niềm vui đến người dân Đồng Nai

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngày 31/1, tại xã Lộc Thạnh (tỉnh Đồng Nai), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức chương trình 'Xuân Biên giới - Tết biển đảo', trao tặng nhiều công trình, phần quà thiết thực, góp phần chăm lo đời sống người dân và động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn và Công ty TNHH Amway Việt Nam đã phối hợp với địa phương triển khai, trao tặng hai công trình an sinh xã hội có ý nghĩa lâu dài là Công trình "Lũy tre biên giới" và Công trình "Thắp sáng đường quê", với tổng giá trị 850 triệu đồng.

Cụ thể, Công trình "Lũy tre biên giới" được triển khai trồng khoảng 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 hecta dọc tuyến biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận tỉnh Bình Phước cũ). Công trình không chỉ góp phần tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường sinh thái mà còn hướng tới tạo sinh kế bền vững từ măng tre cho người dân địa phương, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trườnggìn giữ biên giới quốc gia.

3-3.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà bà con.

Song song đó, Công trình "Thắp sáng đường quê" được triển khai lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng Mặt Trời trên tuyến đường dài gần 2.000 mét, kết hợp gắn cờ Tổ quốc dọc tuyến. Công trình góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp các tuyến đường vùng biên trở nên khang trang, an toàn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại của người dân, nhất là vào ban đêm.

6-1.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên giới – Tết biển đảo", Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, đồng thời trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hà Chi
#Biên giới #Đồng Nai #Chương trình từ thiện #Công trình xã hội #Tết biển đảo #Amway Việt Nam #Bảo vệ biên cương

