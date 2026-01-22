Anh Nguyễn Minh Triết được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dương Triều
SVO - Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết sinh ngày 22/10/1988, quê An Giang, có trình độ Tiến sĩ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Năm 2011, anh công tác tại Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; sau đó, giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Anh từng làm Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.

Từ tháng 7/2016, anh là Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 12/2022 đến nay, anh giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và vừa được phân công làm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

