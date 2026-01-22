Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

Anh Bùi Quang Huy được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Hiện nay, anh là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể T.Ư; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

anh-huy-6597jpg.jpg
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trong quá trình công tác, anh Bùi Quang Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của T.Ư Đoàn như: Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa X; Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Giai đoạn 2015 – 2016, anh giữ chức Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy T.Ư Đoàn. Từ năm 2016 đến 2020, anh là Bí thư T.Ư Đoàn khóa X, XI, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12/2018).

Tháng 1/2021, anh được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII. Từ tháng 8/2022, anh là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (khóa XI), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Năm 2025, anh tiếp tục được phân công đảm nhiệm nhiều trọng trách: Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn (từ tháng 2/2025); Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia (tháng 6/2025); Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (từ tháng 7/2025). Tháng 8/2025, tại Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, anh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Dương Triều
#Bùi Quang Huy #Trung ương Đảng #T.Ư Đoàn #Chức vụ #Nhân sự #Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn #Đại hội XIV

Xem thêm

Cùng chuyên mục