Trao 120 triệu đồng hỗ trợ giáo dục, an sinh tại Cao Bằng

SVO - Chương trình ‘Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện năm 2026’ do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp tổ chức đã trao nhiều công trình, phần quà trị giá 120 triệu đồng cho người dân và học sinh xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình được triển khai nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự hoạt động có anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; anh Phan Huy Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã bàn giao điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi “Vườn hoa Đại đoàn kết” tại Trường Mầm non Thanh Nhật; trao tặng một Smart TV và Tủ sách Đại đoàn kết cho trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS xã Hạ Lang; hỗ trợ 600 gói hạt giống phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, 100 bộ Báo Tết và Lịch Tết cùng 85 suất quà đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nội trú đạt thành tích học tập tốt.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn thể hiện sự đồng hành lâu dài của tổ chức Đoàn với công tác giáo dục và chăm lo thế hệ trẻ ở vùng khó khăn. “Các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường niềm tin của người dân vào vai trò, trách nhiệm xã hội của thanh niên trong phát triển bền vững”, anh nói.

Đại diện lãnh đạo xã Hạ Lang cho biết, địa phương sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực được trao nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh và nâng cao đời sống người dân.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện” là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn, hướng đến hỗ trợ các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.