Nữ sinh Báo chí và hành trình không trì hoãn để biến thất bại thành bước đệm trưởng thành

SVO - “Đừng trì hoãn, vì chỉ cần chậm một ngày, ước mơ của bạn cũng có thể xa thêm một bước.” Đó là câu nói mà Nguyễn Dương Linh (sinh năm 2005), sinh viên năm ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền, luôn tự nhắc mình mỗi buổi sáng. Với Linh, việc hành động đúng lúc, dù chỉ là một bước nhỏ sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc ngồi chờ cảm hứng đến.

Lựa chọn từ niềm đam mê

Là sinh viên chuyên ngành Báo Mạng điện tử, Dương Linh bén duyên với nghề báo không phải vì xu hướng, mà bởi tình yêu sâu sắc dành cho lịch sử và văn chương. Chính cô giáo dạy Văn ở bậc THCS là người đã mở ra cho Linh cánh cửa đến với thế giới chữ nghĩa, nơi cô được thả hồn vào những câu thơ, những trang viết đậm màu thời gian. Từ những câu chuyện của quá khứ, Linh nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành người kể chuyện, người ghi lại hơi thở xã hội bằng ngòi bút của chính mình.

Niềm đam mê ấy đã mang đến cho Dương Linh nhiều thành tích đáng tự hào như: Giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử, giấy khen tại các cuộc thi viết, và học bổng khuyến khích học tập của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với Linh, đó không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho sự kiên trì – cho những ngày cô không để bản thân “trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ”.

Nguyễn Dương Linh (sinh năm 2005) là sinh viên năm ba Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lan tỏa cảm hứng sống chủ động

“Có lúc, chính bản thân mình là vật cản lớn nhất” – đó là lời tự nhắc mà Dương Linh luôn ghi nhớ sau quãng thời gian từng rơi vào trạng thái trì trệ, mất động lực, khi mọi việc – từ học tập, công việc đến mục tiêu cá nhân – đều dang dở và bị bỏ lửng giữa chừng. Nhưng thay vì buông bỏ, Linh đã chọn đối diện với sự trì hoãn của chính mình.

Cô bắt đầu bằng việc chia nhỏ công việc, đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng ngày và đặc biệt là hành động ngay khi có ý tưởng, không chờ “thời điểm hoàn hảo”. Dương Linh áp dụng phương pháp Pomodoro để quản lý thời gian: làm việc tập trung trong 25 phút, xen kẽ các khoảng nghỉ ngắn 5 phút giúp duy trì nhịp độ, tăng cường sự tập trung và hạn chế xao nhãng.

Cô cũng chủ động tắt các thông báo không cần thiết, tự thưởng cho bản thân khi hoàn thành nhiệm vụ, coi đó là cách nhỏ nhưng hiệu quả để tạo động lực và giữ năng lượng tích cực mỗi ngày. Với Linh, sống chủ động không phải là làm thật nhiều, mà là biết bắt đầu đúng lúc, biến mỗi hành động nhỏ thành nền tảng cho sự trưởng thành lớn.

Biến hành động nhỏ thành giá trị lớn

Dương Linh tâm niệm rằng trì hoãn là căn bệnh khiến con người đánh mất sự tự tin. Chỉ khi bắt đầu hành động, cô mới nhận ra rằng bản thân có thể làm được nhiều hơn tưởng tượng. Chính việc dám vượt qua sự chần chừ đã giúp Linh rèn luyện thói quen sống có kỷ luật, từng bước hình thành phong cách làm việc chủ động và hiệu quả. Với cô, mỗi lần chiến thắng sự lười biếng đều là một “bước đệm” nhỏ cho hành trình trưởng thành.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Dương Linh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tiêu biểu là chiến dịch bếp ăn nhân đạo tại Hội Chữ thập đỏ, hay dự án “Hồn Sử” – nơi cô lan tỏa tình yêu lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng trẻ. Với Linh, giá trị không nằm ở quy mô hành động, mà ở tinh thần sẵn sàng bắt đầu: đôi khi chỉ cần một lời giúp đỡ, một bài viết tích cực, hay một ý tưởng nhỏ trong lớp học – tất cả đều có thể tạo nên sự thay đổi.

Linh luôn tâm niệm không trì hoãn, bởi mỗi bước đi sớm hơn là một bước tiến gần hơn với ước mơ.

Với Dương Linh, sống có ích bắt đầu từ việc không trì hoãn. Mỗi hành động, dù nhỏ, đều mang ý nghĩa khi được thực hiện đúng lúc và bằng tấm lòng chân thành. Nếu phải chọn một câu nói để định nghĩa cuộc sống của mình, Linh sẽ chọn: “Không nên trì hoãn”. Câu nói ấy là lời nhắc mỗi ngày để cô bước tiếp, để khi mệt mỏi, Linh chỉ cần nhớ: “Bắt đầu đi - dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng hãy bắt đầu ngay bây giờ”.

Từ trải nghiệm của bản thân, Dương Linh nhận ra rằng thành công không đến từ việc làm thật nhiều, mà đến từ việc bắt đầu đúng lúc. Mỗi lần vượt qua được sự chần chừ, cô cảm thấy như vừa chiến thắng chính mình, một chiến thắng quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành. Với Linh, thất bại hay mệt mỏi chỉ là tạm thời, bởi khi mỗi người dám đứng dậy và làm lại ngay hôm nay, mọi khó khăn đều có thể trở thành cơ hội để bước tiếp vững vàng hơn.

(Ảnh: NVCC)