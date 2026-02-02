'Soái ca đến muộn' Lê Minh Thành thừa nhận bị mông lung trong tình yêu vì đóng quá nhiều vai yêu đương

Lê Minh Thành là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như: Muôn kiểu làm dâu, Làm rể Mười Xuân, Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ 2... Anh còn được gọi là “soái ca đến muộn”, khi hội tụ đủ cả nhan sắc và tài năng nhưng lại nổi tiếng khá muộn trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong chương trình, diễn viên Lê Minh Thành chia sẻ quan điểm về chủ đề: “Sợ yêu là vì tổn thương hay tiêu chuẩn cao?”. Nam diễn viên cho biết, anh từng đi qua những mối tình từ thời học sinh, sinh viên đến khi trưởng thành, song tất cả đều không có cái kết như mong đợi.

Ở thời điểm hiện tại, anh chọn cách quan sát nhiều hơn, tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống nhưng vẫn chưa gặp được người đủ khiến mình rung động và sẵn sàng nắm lấy. Chia sẻ về cách mình rung cảm trong tình yêu, Lê Minh Thành thường nảy sinh tình cảm sau một thời gian tiếp xúc, làm việc hoặc học tập gần gũi với đối phương.

“Khi nhìn thấy nhiều khía cạnh, nhiều nét đẹp rất riêng của người mình yêu, cảm xúc ấy lớn dần lên. Và khi đủ lớn, tôi biết chắc mình muốn theo đuổi đến cùng”, nam diễn viên bộc bạch.

Là diễn viên phải nhập vai với nhiều cung bậc cảm xúc, Lê Minh Thành cho rằng, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống tình cảm ngoài đời. Anh hài hước chia sẻ, mình đã “lấy vợ” nhiều lần, có “nhiều con” trong các vai diễn, nên khi trở lại với đời thực, đôi lúc lại thấy mông lung trước tình yêu thật sự.

Nam diễn viên thừa nhận vẫn tin vào “tiếng sét ái tình”, vào cảm giác rung động mạnh mẽ ngay từ đầu, hơn là những mối quan hệ phải cân nhắc, tính toán quá nhiều, khiến anh cảm thấy mệt mỏi và dè dặt.

Bàn về quan điểm trong tình yêu, Lê Minh Thành cho rằng, phụ nữ cần được yêu thương, chăm sóc và việc họ có những mong cầu là điều tự nhiên. Theo anh, nếu người đàn ông chưa đáp ứng được thì cần nhìn nhận lại bản thân.

Công việc diễn viên cũng khiến Lê Minh Thành đôi lần rơi vào tình huống bị đối phương nghi ngờ. Có lúc, anh bị hỏi thẳng: “Anh đang diễn với tôi hay sao mà giống một cảnh trong phim quá?”. Trước những khoảnh khắc ấy, anh chỉ chọn cách dùng sự chân thật để chứng minh, khẳng định mọi cảm xúc và hành động trong mối quan hệ đều xuất phát từ tình cảm thật.

Với Lê Minh Thành, hạnh phúc không nằm ở sự đủ đầy ngay lập tức, mà ở việc hai người cùng nỗ lực và trở thành động lực cho nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Anh khẳng định: “Cùng nhau đi lên, đó chính là hạnh phúc”. Đồng thời cho biết, đây cũng là tiêu chí anh đặt ra cho hạnh phúc của riêng mình.