'Giữ khoảng cách' hay là 'chia tay'?

SVO - Việc giữ khoảng cách với người yêu có nghĩa là gì? Tâm lý đằng sau mong muốn giữ khoảng cách là gì và làm thế nào để vượt qua giai đoạn 'hạ nhiệt' này?

Giữ khoảng cách với người yêu có nghĩa là ngừng gặp gỡ hoặc liên lạc với người yêu trong một khoảng thời gian nhất định, mà không chấm dứt mối quan hệ.

Mặc dù ý nghĩa và trạng thái của việc "giữ khoảng cách" có thể khác nhau đối với mỗi người, nhưng nhìn chung nó đề cập đến tình huống mà, mặc dù mối quan hệ vẫn tiếp diễn, bạn đang cố gắng cải thiện nó bằng cách ngừng hẹn hò và tương tác hàng ngày.

Bằng cách tạm thời ngừng liên lạc, bạn có thể bình tĩnh lại và đánh giá lại mối quan hệ của mình từ một góc nhìn khách quan.

Ưu điểm của việc giữ khoảng cách là: nhìn nhận mối quan hệ của mình một cách khách quan, có thời gian cho bản thân, và một mối liên kết sẽ hình thành giữa hai người. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm: Sự oán giận có thể kéo dài, sự lo lắng gia tăng và cuối cùng là khả năng chia tay.

Sự khác biệt giữa "Giữ khoảng cách" và "Chia tay"

"Giữ khoảng cách" nghĩa là dành một khoảng thời gian để bình tĩnh lại trong khi vẫn duy trì mối quan hệ. "Chia tay" nghĩa là chấm dứt mối quan hệ và đi theo những con đường riêng. Sự khác biệt giữa giữ khoảng cách và chia tay nằm ở việc mối quan hệ của bạn có tiếp tục hay không.

Tâm lý của việc muốn giữ khoảng cách với người yêu + Muốn sắp xếp lại cảm xúc.

+ Muốn tập trung vào những việc khác, như công việc.

+ Mong muốn đối phương của bạn cải thiện

+ Thật khó để đề cập đến chuyện chia tay

+ Những biểu hiện tình cảm của đối phương có thể khiến bạn cảm thấy quá tải.

Bạn nên giữ khoảng cách với người yêu trong bao lâu và nên liên lạc với họ thường xuyên như thế nào?

Việc xa cách người yêu quá lâu hoặc quá ngắn đều có thể khiến việc hàn gắn mối quan hệ trở nên khó khăn. Mặc dù điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh và lý do dẫn đến sự xa cách, nhưng tốt hơn hết là nên có một khoảng thời gian "nguội lạnh" ít nhất hai tuần hoặc tối đa hai tháng để xem mọi chuyện diễn biến thế nào.

Thời gian dưới hai tuần là quá ngắn để bình tĩnh suy ngẫm về mối quan hệ hoặc đánh giá lại cảm xúc của bản thân. Mặt khác, việc xa cách hơn hai tháng có thể quá dài và dẫn đến chia tay. Hai tuần đến hai tháng là khoảng thời gian tốt để bình tĩnh xem xét cảm xúc và mối quan hệ của bạn.

Làm thế nào để tận dụng thời gian trong giai đoạn "hạ nhiệt" khi bạn đang giữ khoảng cách với người yêu?

Làm thế nào để bạn có thể tận dụng thời gian xa cách người yêu để biến nó thành trải nghiệm tích cực cho cả hai?

Quyết định trước tần suất liên lạc

Thuật ngữ "khoảng cách" có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người. Để giảm bớt lo lắng trong thời gian này, hãy cùng người yêu quyết định tần suất liên lạc trong giai đoạn "hạ nhiệt", chẳng hạn như liệu có ổn không khi nhắn tin qua LINE hoặc các phương tiện khác, và tần suất như thế nào?

Trân trọng thời gian của bản thân

Ngay sau khi bắt đầu giữ khoảng cách, bạn có thể tự hỏi người yêu đang làm gì. Bạn có thể cảm thấy thôi thúc muốn liên tục kiểm tra tài khoản mạng xã hội của họ hoặc hỏi về các hoạt động của họ, nhưng trước tiên hãy tập trung vào bản thân, chẳng hạn như làm việc chăm chỉ hoặc dành thời gian cho bạn bè.

Dành thời gian để tận hưởng những điều bạn yêu thích và nuông chiều bản thân sẽ mang lại cho bạn sự bình yên trong tâm hồn. Điều này sẽ cho phép bạn nhìn nhận cả người yêu và bản thân một cách khách quan hơn. Giai đoạn hạ nhiệt là thời gian để bình tĩnh lại, vì vậy điều quan trọng là phải có được sự thanh thản trong tâm trí.

Hãy xem xét những gì bạn có thể cải thiện

Nếu bạn đã giữ khoảng cách, điều đó có nghĩa là bạn và người yêu của bạn đã cảm thấy một gánh nặng nào đó trong mối quan hệ. Nếu bạn cố gắng hàn gắn mối quan hệ mà không giải quyết gánh nặng đó, điều tương tự rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa, và bạn có thể thấy mình đang cân nhắc đến việc chia tay.

Không cần phải tự trách mình, nhưng dành thời gian này để suy nghĩ về những gì bạn có thể cải thiện để làm cho mối quan hệ của mình tốt đẹp hơn sẽ giúp bạn trưởng thành và xây dựng một mối quan hệ tốt hơn khi cuối cùng bạn quay trở lại khoảng cách trước đây.

Làm thế nào để bạn quyết định khi nào kết thúc giai đoạn hạ nhiệt?

Ngay cả khi bạn đã quyết định giữ khoảng cách, việc tiếp tục chờ đợi mà không thấy hồi kết cũng rất khó khăn. Nếu có thể, tốt nhất là nên quyết định một khoảng thời gian giữ khoảng cách, chẳng hạn như hai tuần, khi bắt đầu thực hiện việc này. Nếu thời gian "hạ nhiệt" không rõ ràng, chúng tôi khuyên bạn nên liên lạc lại với nhau khoảng một tháng sau khi bắt đầu giữ khoảng cách và xem mọi chuyện diễn biến thế nào.

Cũng nên thảo luận xem ai sẽ là người chủ động liên lạc trước. Có khả năng cả hai sẽ quá thận trọng và thời gian trôi qua mà không thể liên lạc được với nhau, vì vậy mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nếu cả hai có thể quyết định ai sẽ là người chủ động trước.

Nếu bạn định thực hiện một khoảng thời gian "hạ nhiệt", hãy đưa ra lựa chọn có lợi cho cả hai

Đối với các cặp đôi đã quyết định tạm thời xa nhau, điều quan trọng là không nên lãng phí thời gian đó. Vì vậy, hãy tận dụng khoảng thời gian này để suy ngẫm về những điểm cần cải thiện và phát triển. Và dù sau đó bạn quyết định làm gì, hãy chọn một mối quan hệ cho phép cả hai cùng tiến về phía trước.