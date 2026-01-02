3 cách để vượt qua giai đoạn 'khủng hoảng' trong mối quan hệ tình cảm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

San San
SVO - Bạn đang đứng trước bờ vực chia tay. Làm thế nào để vượt qua giai đoạn buồn chán?

Tránh những cuộc thảo luận lý trí

20251211-02.jpg

Tình yêu tiếp tục bởi vì nó là thứ cảm xúc tự nhiên chảy trong bạn, vì vậy thứ bạn cần là cách để khơi gợi lại nó, chứ không chỉ đơn thuần là "lấy lại". Do đó rất khó để vượt qua điều này bằng những cuộc thảo luận lý trí. Thay vào đó, hãy thử đến thăm một nơi gợi nhớ đến thời điểm hai bạn yêu nhau say đắm nhất. Việc đến thăm một nơi đáng nhớ sẽ tự nhiên gợi lại cảm xúc bạn cảm nhận được lúc đó, cũng như niềm vui và hạnh phúc bạn đã trải qua. Điều này có thể là chất xúc tác để tình yêu quay trở lại.

Không nên cho rằng giai đoạn chán nản là xấu

20251211-06.jpg

Khi bạn đang trong giai đoạn chán nản, rất dễ tập trung vào những điều khiến bạn cảm thấy không hài lòng, chẳng hạn như: "Anh ấy không làm điều này cho tôi", nhưng hãy cố gắng tập trung vào những điều anh ấy đã từng làm để bạn hài lòng và biết ơn. Nhân tiện, tất cả chúng ta đều quen với các mối quan hệ, vì vậy, điều quan trọng là không nên cho rằng, giai đoạn chán nản là xấu. Đúng là chúng ta thường có quan niệm rằng, giai đoạn chán nản là xấu, nhưng thực tế, nó có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn. Tất cả các cặp đôi đều có thể trải qua điều này, nhưng những cặp đôi cho rằng, tình yêu nghĩa là luôn luôn yêu nhau và gắn kết bằng tình cảm sâu đậm, thì dễ rơi vào tình trạng này hơn. Bởi vì, nếu bạn tin chắc rằng, việc luôn trong trạng thái yêu đương nồng nàn là bình thường và nên luôn luôn như vậy, bạn sẽ dễ dàng nhìn nhận tiêu cực ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất và diễn giải mọi thứ là chắc chắn là đang có sự xuống dốc, ngay cả khi không phải vậy. Những người thuộc kiểu suy nghĩ theo kiểu bắt buộc hoặc kiểu tỉ mỉ luôn nghĩ phải là như thế này nên cẩn thận.

Duy trì sự cân bằng trong việc quan tâm đến nhau

20250122.jpg

Bí quyết để tránh sự xuống dốc trong một mối quan hệ là duy trì sự cân bằng trong việc quan tâm đến nhau, để không ai lúc nào cũng phải chịu đựng mọi thứ. Chẳng hạn như: "Lần hẹn hò trước, em đã đi mua sắm cùng anh, vậy lần sau, chúng ta hãy đi đến nơi em muốn nhé!" và điều quan trọng là phải biết quan tâm, tôn trọng lẫn nhau trong những việc như địa điểm hẹn hò, tần suất gặp gỡ và liên lạc.

San San
#Vượt qua khủng hoảng tình cảm #Khơi gợi cảm xúc yêu đương #Ý nghĩa của giai đoạn chán nản #Duy trì cân bằng trong mối quan hệ #Tầm quan trọng của sự tôn trọng và quan tâm

