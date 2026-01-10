Tại sao tôi không thể tìm được người mình thích?

SVO - Chuyên gia tư vấn tình yêu nổi tiếng của Nhật Bản, Enon Tanaka sẽ cho chúng ta biết về những đặc điểm chung và lý do tâm lý khiến mọi người không thể tìm được người mình thích, cũng như những hành động được khuyến nghị nếu bạn muốn tìm được người mình thích.

Những người không tìm được tình yêu thường có những đặc điểm gì?

Thời gian dài độc thân

Nếu bạn đã độc thân trong một thời gian dài và chưa có mối quan hệ lãng mạn nào, bạn có thể đang mất dần cảm giác yêu đương. Sự nhạy cảm của bạn đối với tình yêu đã giảm sút, và bạn không còn biết cách khơi dậy cảm xúc lãng mạn của mình nữa.

Bận rộn với công việc

Khi yêu, bạn cần nghĩ về người kia và dành thời gian cho họ. Những người bận rộn với công việc không có thời gian để gặp gỡ người khác hoặc theo đuổi tình cảm, vì vậy việc khó tìm được tình yêu là điều tự nhiên.

Những người yêu thích công việc của mình cũng thường khó tìm được tình yêu. Công tắc cho công việc và tình cảm vốn dĩ khác nhau. Khi bạn yêu thích công việc và hoàn toàn tập trung vào công việc, việc duy trì động lực trong chuyện tình cảm cũng trở nên khó khăn.

Có những đam mê khác ngoài tình yêu

Nếu bạn có một nghệ sĩ yêu thích hoặc một sở thích nào đó mà bạn đam mê, bạn sẽ không có thời gian để tìm kiếm người yêu. Nếu bạn đam mê điều gì đó hơn cả tình yêu, bạn sẽ muốn dành thời gian cho nó.

Có điều gì đó bạn đam mê có thể mang lại sự thỏa mãn. Có thể bạn không cảm thấy cần phải "tìm người mình thích" hay "muốn có người mình thích".

Thiếu cơ hội gặp gỡ

Ngay cả khi bạn muốn tìm người mình thích, nếu bạn không có cơ hội gặp gỡ họ, bạn sẽ không thể tìm được người mình thích. Nếu nơi làm việc của bạn toàn người cùng giới hoặc người đã kết hôn, hoặc nếu cuộc sống hàng ngày của bạn chỉ là đi lại giữa nhà và nơi làm việc, thì việc gặp gỡ người khác sẽ rất khó khăn.

Kỳ vọng cao

Nếu bạn có nhiều yêu cầu đối với một người bạn đời, thì việc tìm được người đáp ứng tất cả các yêu cầu đó sẽ rất khó khăn.

Nếu bạn được bao quanh bởi những người khác giới hấp dẫn, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc bạn học đại học, ánh mắt của bạn sẽ vô thức trở nên khắt khe hơn. Ngay cả khi bạn gặp được ai đó, bạn có thể vô thức so sánh họ với những người xung quanh, khiến việc phát triển một mối quan hệ lãng mạn trở nên khó khăn.

Nguyên nhân và lý do nào khiến bạn không thể tìm được người mình thích?

Thiếu tự tin

Những người thiếu tự tin thường khó tìm được người mình thích. Họ có xu hướng tự hạ thấp bản thân hoặc quen với việc tự chê bai, vì vậy, ngay cả khi tìm được người mình thích, họ vẫn nghĩ: "Không đời nào người đó lại thích mình như thế này".

Vẫn còn vương vấn những kỷ niệm đẹp trong quá khứ

Những người vẫn còn vương vấn những mối quan hệ trong quá khứ cũng sẽ khó tìm được người mình thích.

Những kỷ niệm đẹp về quá khứ càng nhiều, chẳng hạn như "Không ai tuyệt vời bằng người mình từng yêu" hoặc "Mình đã rất hạnh phúc khi ở bên người yêu cũ", thì khả năng bạn không tìm được người nào vượt qua được họ càng cao.

Không quan tâm đến tình yêu lãng mạn

Những người ngay từ đầu không quan tâm đến tình yêu lãng mạn thường không tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc đến từ việc tìm được người mình thích. Vì không thấy tình yêu lãng mạn hấp dẫn, họ có thể ngần ngại yêu đương.

Lý tưởng hóa quá mức chuyện tình cảm

Những người lý tưởng hóa quá mức chuyện tình cảm, tin rằng "tình yêu chỉ giống như trong phim truyền hình", cũng gặp khó khăn trong việc tìm được người mình thích.

Bạn có thể bỏ qua ý niệm tìm được người mình yêu, tin rằng "bạn sẽ nhận ra tri kỷ của mình ngay khi gặp họ", ngay cả khi có một người phù hợp hoặc gặp gỡ gần gũi.

Đánh giá ai đó như một người bạn đời tiềm năng

Nhìn nhận ai đó từ góc độ thực tế, chẳng hạn như thu nhập hằng năm hoặc nghề nghiệp, có thể khiến việc nảy sinh tình cảm yêu thương trở nên khó khăn.

Bạn có thể nghĩ về việc kết hôn với họ sẽ như thế nào và kìm nén cảm xúc của mình bằng cách nghĩ: "Thu nhập hằng năm của tôi thấp, nên không được", hoặc: "Bố mẹ tôi sống xa, nên tôi sẽ từ bỏ".

Chấn thương từ các mối quan hệ trong quá khứ

Chấn thương từ các mối quan hệ trong quá khứ, chẳng hạn như bị người yêu phản bội hoặc trải qua xung đột tình dục nghiêm trọng, đôi khi có thể ảnh hưởng đến khả năng tìm được người mình yêu.

Những trải nghiệm tình cảm trong quá khứ có thể dẫn đến vòng luẩn quẩn "Tôi không bao giờ muốn yêu nữa", điều này có thể ngăn cản bạn tìm thấy tình yêu đích thực.

3 điều bạn nên làm nếu muốn tìm được người mình yêu

Tăng cơ hội gặp gỡ mọi người

Bước đầu tiên để tìm được người bạn thích là tăng cơ hội gặp gỡ mọi người. Với suy nghĩ "Tôi muốn tìm được người mình thích", bạn có thể gặp được người mình quan tâm khi gặp gỡ nhiều người khác nhau. Để tạo cơ hội gặp gỡ mọi người, không chỉ tham dự nếu bạn bè mời bạn đến một bữa tiệc nhậu hoặc tiệc tại nhà, mà bạn cũng có thể tự mình mời hoặc lên kế hoạch.

Bạn không bao giờ biết mình sẽ có cuộc gặp gỡ như thế nào, vì vậy ngay cả khi có vẻ không chắc chắn sẽ dẫn đến một mối quan hệ lãng mạn, hãy nhanh chóng tham dự. Nhờ một người bạn giới thiệu bạn với người bạn thích. Một người bạn biết sở thích và tính cách của bạn có thể giới thiệu bạn với người phù hợp.

Hơn nữa, vì lời giới thiệu đến từ một người bạn, họ có thể biết tính cách của người kia ở một mức độ nào đó. Họ khó có thể giới thiệu bạn với người nào đó phóng túng, bạo lực, hoặc không phù hợp cho một mối quan hệ. Có thể bạn đã phải lòng ai đó sau vài lần gặp gỡ, ngay cả khi đó là bạn bè.

Gặp gỡ các cặp đôi và vợ chồng

Cũng nên gặp gỡ các cặp đôi và vợ chồng là bạn thân. Chứng kiến ​​mối quan hệ thân thiết của họ và cảm nhận sự gắn bó và tin tưởng giữa họ có thể khiến bạn ghen tị và nghĩ: "Tôi muốn được như vậy" hoặc "Tôi muốn có một người bạn đời như vậy".

Việc quan sát những cặp đôi và vợ chồng tuyệt vời này có thể làm tăng thêm cảm xúc lãng mạn của bạn và khiến bạn dễ dàng yêu hơn.

Sử dụng dịch vụ hẹn hò

Bạn cũng có thể thử các dịch vụ hẹn hò như ứng dụng mai mối và các sự kiện hẹn hò trong thành phố. Ứng dụng mai mối cho phép bạn tìm kiếm đối tác mọi lúc, mọi nơi chỉ với điện thoại thông minh của mình. Nếu có sự kiện hẹn hò nào trong thành phố hoặc sự kiện nào đó mà bạn quan tâm, bạn nên tham dự cùng một người bạn.

Gặp gỡ một người khác biệt so với nhóm bạn quen thuộc hoặc tương tác với người khác giới lần đầu tiên có thể khơi dậy những cảm xúc lãng mạn của bạn. Bước đầu tiên để tìm kiếm người mình thích rất quan trọng, vì vậy nếu bạn có công cụ hữu ích, hãy chắc chắn sử dụng nó.

Nếu bạn muốn tìm người mình thích, hãy bước bước đầu tiên!

Việc không tìm được người mình thích không phải là điều xấu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm được người mình thích hoặc muốn yêu, điều quan trọng là phải thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình.